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موديز ترفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى Aa3

11/23/2024 11:26:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف المملكة العربية السعودية إلى (Aa3)، مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة. ويشمل هذا التقييم رفع تصنيف برنامج السندات متوسطة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من (P)A1 إلى (P)Aa3، مما يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد السعودي وإدارته المالية.
أسباب رفع التصنيف
أوضحت موديز في تقريرها أن القرار يأتي نتيجة التقدم المستمر الذي حققته المملكة في مجال التنوع الاقتصادي، حيث يشهد القطاع غير النفطي نموًا متسارعًا.
وتوقعت الوكالة أن يسهم هذا التنوع في تقليل الاعتماد على تطورات أسواق النفط، مما يعزز من استقرار الاقتصاد والمالية العامة للمملكة. كما أكدت موديز أن الجهود المستمرة لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بدعم من الإنفاق التحولي والاستثمار في القطاعات غير النفطية، تعزز الاستدامة الاقتصادية وتدعم الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
التخطيط المالي أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الحكيم، الذي تتبناه حكومة المملكة، والذي يتمثل في التركيز على المشروعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والتزام الحكومة بالحفاظ على استدامة الإنفاق والتحكم في العجز المالي، واستثمار الموارد المالية لتعزيز القطاعات الحيوية مثل الصناعة، السياحة، التقنية، والطاقة المتجددة، مما يرسخ مكانة الاقتصاد السعودي كأحد الاقتصادات الأكثر تنوعًا في المنطقة، واستنادًا إلى هذه السياسات، توقعت موديز أن يكون العجز المالي للمملكة مستقرًا نسبيًا عند حدود 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل يُعد منخفضًا مقارنة بالاقتصادات المماثلة عالميًا.
النمو الاقتصادي غير النفطي
توقعت موديز أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموًا قويًا يتراوح بين 4-5 % خلال السنوات القادمة، مما يجعل المملكة في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث معدلات النمو الاقتصادي.
هذا الأداء يعكس نجاح رؤية المملكة 2030 في تحفيز القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مما يقلل تدريجيًا من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

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