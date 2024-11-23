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الأبعاد النفسية في المزهاف

11/23/2024 11:26:16 PM
(MENAFN- Al Watan) ((النهار متعب وفائض عن الحاجة، الليل وثاب ومتحفز وجديد)) ((أما عشبة فلا هي أم، ولا هي أخت، لم تصبح زوجة ولم تجد خاطباً)). ((المزهاف)) رواية (تاريخية) صدرت هذا العام عن دار تشكيل للروائي السعودي خليف الغالب.
عندما قرأت الرواية وجدت أنني أمام حبكة تتكئ على التحليل النفسي بشكل عبقري. مما جعلني أقف في كل أحداثها على الاشتغالات النفسية التي اعتمدها الكاتب في رسم الشخصيات وتخليق المعاني، وأزعم أن هذه هي الطريقة الأفضل للتجوال بين طبقات السرد.
في ((المزهاف)) لا تبرز الصحراء بحضورها التقليدي الذي يتمحور حول طرق العيش واحتمالات البقاء، بل بوصفها حاضنة إنسانية يتحرك خلالها سير الأحداث فتؤثر في مآلات الشخصيات وتولد تساؤلاتها.
تذهب الرواية بعيدا في سبر أغوار الأبعاد النفسية لشخصياتها، وتعالج أثر الدوافع في تشكيل السلوك والخيارات والعلاقات والنظرة للعالم الخارجي.
العزلة، وما أدراك ما تصنعه العزلة في الذوات وما تحدثه من مخاوف. كان هذا موضوعاً افتتاحياً في الرواية التي بدأت بسرد التفاصيل اليومية لعائلة بدوية صغيرة اختارت العزلة على خلاف ما اعتاد عليه أهل الصحراء الذين يعتبرون العزلة الكبيرة التي فرضتها عليهم الصحراء مهدداً لحياتهم، فتجدهم أكثر الناس حرصاً على تكاتف المجتمع ووحدة القبيلة. ما يعقد البناء السيكولوجي للأسرة التي عاشت عزلة مركبة.
تظهر هذه الآثار في مرحلة لاحقة من الرواية حين تقرر الأسرة قطع عزلتها. نرى البطل ((زبن)) في صراع مستمر للتحرر، وإثبات استحقاقه للتقدير، ثم شقيقته ((عشبة)) تحاول استكشاف روحها وجسدها لأول مرة وكأنها عالقة في مرحلة نفسية طفولية، إذ لم تمنحها الظروف فرصة الانتقال الإنساني الطبيعي. ثم الأم البسيطة التي تصطدم بمشقة التعامل المباشر مع تفاصيل اجتماعية لا تفهمها، وكذلك الأب الذي يعود لمعاركه القديمة التي اختار الهروب منها منذ زمن.
في مشهد آخر يقدم الكاتب ما يشبه تمشيطا سرديا إبداعيا لثنائية الحب والخوف.
الحب، تلك المنطقة الملغومة دائماً وأبداً في أعماق النفس البشرية، يتجسد تارة في صورة حلم وردي ومستقبل وافر، وتارة أخرى مظلما مسكونا بالإثم والموت والانتقام. أما الخوف، فيبدو وحشاً يتغذى على حمولات الخيال والأسطورة والرؤى الجمعية اللا معقولة.
الكبت، واحد من مسارات الرواية، وإن كان لدى القارئ تصور مبدئي عن تأثير قد يحده الإدراك لمسألة الكبت، فالحالة مختلفة في ((المزهاف)) إذ تتطور الشخصيات طوال السرد، داخل حالة كبت شاملة لا مدركة ليس لرغباتها الطبيعية فحسب، بل هو كبت يجعل الحياة بأسرها مشروعاً مؤجلاً ومعطلاً.
الرموز والأحلام، كانت أشبه بحيلة لا واعية للتماهي مع كل ما لا يتهيأ فهمه وتأطيره في الواقع المتوتر لشخصيات تحاول رسم مصائرها والوصول لحالة خلاص تنعتق بها من الماضي.
الموت و الحياة، الهاجس الكلاسيكي للوجود بدأت به الرواية وانتهت، فكان أساس معمارها النفسي وتشكيلها السردي والمحرك الأساس لتقاطعاتها وتمثلاتها.
في ((المزهاف)).. تعمد الغالب بلا مواربة انتخاب مقطع تصويري دقيق لملامح حياة لا تتحقق ولا تنصرف، وفق رؤية سردية قابلة لتكرار القراءات، وتعدد المقاربات النقدية.

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