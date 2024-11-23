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المملكة وجسور الحوار الديني في عالم يزداد تعقيدا

11/23/2024 11:26:16 PM
(MENAFN- Al Watan) تظهر بلادي المملكة العربية السعودية أنموذجًا رائدًا في توظيف القيم الدينية لخدمة الإنسانية وتعزيز التعايش. ومؤخرًا مثلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المملكة خير تمثيل، من خلال المشاركة في مؤتمر ((cop29)) للقادة الدينيين، الذي انطلق بدايات هذا الشهر، بمدينة ((باكو)) عاصمة الجمهورية الأذربيجانية، تحت عنوان ((الأديان الدينية من أجل عالم أخضر))، وكانت شهادة واضحة على الجهود المتواصلة للدولة في بناء جسور الحوار بين زعماء الأديان العالمية، وترسيخ مبادئ السلام والتفاهم المتبادل.
في المؤتمر الكبير المهم، أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف عبدالعزيز آل الشيخ، في كلمته الضافية، على أهمية تعزيز الحوار بين العلماء والزعماء الدينيين، وأهمية حوار الحضارات والدعوة للتعايش بين المجتمعات بصفتها مرتكزًا أساسيًا في تشكيل هوية الأمم وقيمها، وحرص المملكة على بناء الحوار بين الحضارات، تماشيًا مع دورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، كونها تحتضن الحرمين الشريفين مهوى أفئدة المسلمين بالعالم، وأبرز في كلمته الوافية أهمية تنوع الثقافات وتعددها واحترام خصوصية كل ثقافة، وكون ذلك مطلبًا للتعايش بين الشعوب، وتحقيق السلام بين الدول، منوهًا بأهمية البعد الإنساني المشترك في كل ثقافة بعيدًا عن مفهوم صدام الثقافات، وأهمية دور القيادات الدينية والقيادات الروحية بالتأثير في الحياة، تحقيقًا لمراد الله عزّ وجل القائل: {وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا}، وامتثالًا لقوله سبحانه: {ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا}، وأن عليهم الإسهام في إنهاء الصراعات ومكافحة الطائفية والتعصب، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة، والتصدي لجرائم الكراهية، وإثارة الفتن والنعرات والاعتداء على الآخر بسبب العرق أو الدين أو اللون أو غيره، وأن يكونوا مصدر إلهام للآخرين في ممارسة القيم الإنسانية المشتركة في الحياة العامة مثل: الرحمة والعدل والبر والإحسان والتعايش، من أجل للارتقاء بالحاضر، والانطلاق نحو المستقبل المزهر.
المتمعن في كلمة الوزير الجليل يستطيع وبوضوح تام أن يفهم أن قيادة المملكة، ممثلة في سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيدهما الله وسدد على طريق الخير خطاهما، مهتمة جدًا بالحوار بين الحضارات، والتعايش بين المجتمعات، واحترام خصوصية كل ثقافة، وتحقيق السلام بين الدول، وتعزيزه لخدمة السلم والأمن الدوليين، ولعل الرسالة الأخرى المهمة من الكلمات الرصينات للشيخ آل الشيخ، وفقه الله وأعانه، عن انفتاح بلادنا المباركة على الإنسانية وعلى أديان العالم، تكون نبراسًا لكل المهتمين بالشأن الديني، في داخل دولهم ومجتمعاتهم. فالتعايش والتواصل بين مختلف فئات المجتمع هو الأساس الذي يعكس رسالة الإسلام الحقيقية، وهو الكفيل بجعلنا الأقوى في مواجهة التحديات، والأجدر بقيادة الناس نحو السلام، ومن أجل أن ينعموا جميعًا بالعيش في حياة كريمة؛ فالدين وسيلة لتعزيز الاستقرار، وليس أداة للفرقة والصراعات، والحوار والتعارف يجب أن يكون حاضرًا بقوة في علاقات وتفاصيل حياة الأطياف كافة، والتعايش أساس لما يسعى المخلصون لتحقيقه من استدامة وتفاهم.

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