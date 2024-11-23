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النقد بين النخبة والنخبجية (المسلم نموذجا)

11/23/2024 11:26:16 PM
(MENAFN- Al Watan) كتبت مقالًا بعنوان: (إنها تراجيديا الأدب ودراما السوق) تحدثت فيه عن رواية لأسامة المسلم، وفق معطيات الأدب التجاري وحركة السوق منذ كتب الصحوة وحتى الآن، وسأحاول هنا تناول زاوية لا تهتم بأسامة المسلم، بقدر اهتمامها بما أنتجته هذه الظاهرة من (نخبجية)، وهنا لا بد من توطئة: أولًا وثانيًا... وعاشرًا أؤكد أن موقفي من (الأدب) هو تقريبًا موقف علي الوردي نفسه في كتابه (أسطورة الأدب الرفيع) وانحيازه الكامل لكل ما هو (شعبي) ووقوفه ضد التكلس والجمود، وعليه فأنا أقف مثلًا مع (هاجر سعود) في كتابها (سفر اللا معنى) إضافة إلى مجموعتها القصصية بعنوان: (مأساة أن تكون جادًا) والتي قد نرى فيها ما حكاه علي الوردي بعنوان (غربة أديب) ص222 من كتابه المشار إليه.
هذه المقدمة أستطيع من خلالها استئناف الحديث عن لوازم ظاهرة عالمية اسمها (الشعبوية) وقد جرى مناقشتها في مؤتمر ((تعريف الشعبوية)) الذي عقد في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية عام 1967 حيث حذرت إيزيا برلين Isaiah Berlin في المؤتمر من أن ((صيغة واحدة لتغطية الشعبوية في كل مكان لن تكون مفيدة للغاية)) وأنه ((يجب ألا نعاني من مجتمع سندريلا، والذي أعني به ما يلي: أن هناك حذاءً ــ كلمة الشعبوية ــ التي يجب أن توجد قدمٌ لها في مكان ما)) للاستزادة: وفاء علي داود في بحثها ((الشعبوية المعاصرة في تونس...)) بمجلة الدراسات السياسية والاقتصادية ــ كلية السياسة والاقتصاد ـ جامعة السويس العدد الأول السنة الثالثة، أبريل 2023 ص233. ثم جذبني إلى مصطلح (الشعبوية) أيضًا بيير أندريه تاجوييف Pierre-Andre Taguieff حيث يفرق بين الشعبوية والديماغوجية، حيث إن الديماغوجية تهدف إلى تضليل الآخرين، بينما الشعبوية تبدأ بتضليل نفسها، إنه خطاب ممتد من السياسة إلى الأدب يتمظهر بشكل مباشر أو غير مباشر في حقيقة واحدة: أنه (ضد النخبة)، ولهذا فمساق ظاهرة أسامة المسلم يدخل ضمن نطاق (الشعبوية) التي لا علاقة لها بالشعبي الذي دافع عنه علي الوردي في كتابه (أسطورة الأدب الرفيع) وما جعلني أكتب هذا المقال هو بروز ظاهرة (النخبجية) من ضئضئ (الشعبوية)، وهنا أحتاج إلى توضيح أكثر وفق التالي: النخبجية مرتبطة بالشعبوية، بينما النخبة مرتبطة بالشعبي، فكل ما هو شعبي في تراكمه الكمي الحر يخرج تغيره النوعي الذي نصفه بالنخبوي/من النخبة، فمن ذا الذي يقول إن نجيب محفوظ في كثير من أعماله ليس شعبيًا، بل سأورد أمثله شعبية محسوبة على النخبة ولو لم تقل ذلك فمحمد شكري في ((الخبز الحافي)) أو جان جينية في ((يوميات لص)) أو حتى تشارلز بوكوفسكي شاعرًا وروائيًا وكاتب قصة من قاع الشعب الأمريكي، الذي سأقف مع أدبه الشعبي ضد شعبوية دان براون في شيفرة دافنشي، والنخبة هنا صلبة (في الشرق أو الغرب) فتنحاز إلى الشعبي كقاعدة أصيلة لإبداعها وجدارتها الأدبية، ولكنها قطعًا تقف ضد كل ما هو شعبوي هش فاقد للأصالة لكنه سهل بسيط مشوق (ممتع ومسلي فقط)، ولهذا تضطر الشعبوية إلى إفراز نخبجيتها التي تدافع عنها وتعلي من شأنها... لكنها النخبة الصلبة شرقًا أو غربًا التي لا يعنيها واقع السوق التجاري في الأكثر مبيعًا، بقدر ما يعنيها حقيقة النقد في الأكثر إبداعًا وأصالة.
بماذا تختلف النخبجية عن النخبة؟ النخبجية تستطيع الكتابة عما لم تقرأ كأنها قرأته، وعما لم تسمع كأنها سمعته، وعما لم تفهم كأنها فهمته، عرفتها قبل أكثر من ربع قرن وأنا في أوائل العقد الثاني من عمري، حيث زرت أحد الأندية الأدبية ببراءة شاب متحمس ومتحفز للقاء (النخبة الثقافية!)، فوجدتهم بالعشرات فعلًا، ولكن المثقفين منهم لم يتجاوزوا عدد أصابع اليد الواحدة والباقي كما هم حتى الآن مجموعة من (أرامل الصحوة/الأدب الإسلامي، أرامل الأكاديمية/حافظ غير فاهم) وهم الآن مستودع جاهز للشعبوية تستمد منه (نخبجيتها) وحتى (وطنجيتها).
سافرت والتقيت مثقفين عربًا كبارًا، وكان الفارق بين النخبة والنخبجية شاهقًا، فالنخبة المثقفة يغمرك تواضعها لكن تراكماتها عبر السنين من (النصال على النصال) يجعلها تتقن فن الحيز والمسافات الآمنة، حتى محمود درويش ــ الموصوف بالطاووسية ــ إذا صادف روحًا صادقة فسيكون كما كان مع الصحفي السعودي الشاب عام (1997)، راجع علي مكي (علمانيون وإسلامويون: جدالات في الثقافة العربية) ص25، 36.
لن أطيل على القارئ وسأكون مباشرًا وواضحًا: إني أقف مع سعد البازعي في محاربته للنخبجية التي تميل حيث مالت الريح ــ ليتها تنحني للريح وتصمت ــ بل تميل مع الشعبوية حيث مالت، فهي دائمًا في (مهب الريح) وتقتات على ذلك بدعوى الانحياز (للشعبي/المليء بالتجاعيد) بينما النخبجية في حقيقتها انتماء (للشعبوي/المليء بالبوتكس)، وموقفي الذي أقفه مع البازعي ليس (شللية ثقافية)، ففي بعض مقالاتي (أختلف بحِدَّة) مع بعض أطروحاته وأحد كتبه، فوقوفي إذن هو وقوف مع (النخبة) التي لا تهزها ريح الشعبوية ولا هجمات نخبجيتها، فالنخبجي مثله مثل (الوطنجي) من ظواهر (الشعبوية)، فالوطني عينه على مفاهيم (المواطنة) مستقبلًا لأبنائه وأحفاده، والوطنجي عينه على غنيمته في (الرياء) الصارخ باسم الوطن.
أقف مع البازعي في موقفه المعلن من ((ظاهرة المسلم))، وأشكره على جرأته ووقوفه ضد النخبجية، رغم وصمتهم الجاهزة لأي مهاجم لهذه الظاهرة (الشعبوية) فيقولون: هذه غيرة النخبة عندما يأتي شاب فيهز عرشها... إلخ، وفي الحقيقة أن النخبة تغار فعلًا لكن على العقل وتنحاز للعقلانية والمنطق العلمي، بينما الشعبوية قد تخرج على شكل رواية أو سياسة ليكتشف توفيق الحكيم متأخرًا (عودة الوعي)، فالعقلانية طيلة تاريخها كانت إحراجًا للناس بضرورة استخدام العقل، ولهذا هاجت الكنيسة في عصور الظلام عليها، والآن تهيج الشعبوية للسبب نفسه، وأسباب أخرى: (ليس المقال مخصصًا لها).
أخيرًا: يبقى ظني قائمًا وفق قراءتي المتواضعة في علم الاجتماع السياسي أن (الشعبوية) قضية انشغل بها المفكرون السياسيون منذ ستينيات القرن الماضي كظاهرة ناشئة، وهي الآن مزدهرة عالميًا، وقد أنتجت نخبجيتها في كل مجال، ووطنجيتها في كل بلد، بل ورموزها السياسية (شافيز، أردوغان... والآن ترمب نموذج أعلى)، وهي في المضمر حركة ضد النخبة بأنواعها، وذكاؤها يكمن في دفع الشعبي المؤطر، إلى أقصى الشعبوية باعتبارها (ثورة على الإطار) وفي التفاصيل يكمن شيطان (الفوضى الخلاقة).... ولو بعد حين.

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