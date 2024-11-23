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مسؤوليات بالجملة للجان الاختبارات المركزية

11/23/2024 11:26:16 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما شرعت الإدارات التعليمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة في تشكيل 3 لجان مسؤولة عن تطبيق الاختبارات المركزية ((الإشرافية - الفنية - التحصيل الدراسي))، واعتماد المعلمين والمعلمات المرشحين لورش إعداد أسئلة الاختبارات المركزية، حددت وزارة التعليم نحو 19 مسؤولية في تلك اللجان والمسؤوليات، أبرزها الإشراف على جميع عمليات تنظيم وتنفيذ الاختبارات المركزية، واعتماد الفترات التي تطبق فيها الاختبارات المركزية والصفوف والمواد المستهدفة، بالإضافة إلى حصر تحديات ومخاطر التطبيق، والعمل على معالجتها.
كما حددت الوزارة 5 مسؤوليات للجنة الفنية، تشتمل على بناء 4 نماذج اختبارية لكل مادة مستهدفة في ضوء جداول المواصفات التي تغطي كامل محتوى المقرر لجميع الفترات الدراسية ((الاختبار الأساسي - نموذج بديل - الدور الثاني - بديل الدور الثاني))، ومفاتيح الإجابة الصحيحة لكل نموذج، وتحكيم جميع النماذج الاختبارية وتجويدها. كذلك رفع النماذج في نظام اختبار، مع تحكيم نماذج إدارات التعليم الأخرى كمحكم خارجي في نظام اختبار، والمسندة من الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري.
وأخيرا، إعادة تصحيح أوراق إجابات العينة العشوائية، ومقارنتها مع الدرجة المرصودة، ورفع تقرير بنتائج المقارنة للجنة الإشرافية.
. 9 مسؤوليات للجنة الإشرافية
1- الإشراف على جميع عمليات تنظيم وتنفيذ الاختبارات المركزية.
2- اعتماد الفترات التي تطبق فيها الاختبارات المركزية والصفوف والمواد المستهدفة.
3- حصر تحديات ومخاطر التطبيق، والعمل على معالجتها.
4- تشكيل لجنة فنية في جميع المواد والصفوف، لبناء نماذج اختبارية، وتحكيمها ورفعها في نظام اختبار.
5- حفظ النماذج الاختبارية التي تم بناؤها من اللجنة الفنية.
6- حفظ النماذج الاختبارية المرسلة من الإدارة العامة، لتقويم الأداء المعرفي والمهاري، وإرسالها للمدارس عند الحاجة.
7- تشكيل لجان مراقبة تطبيق الاختبار في المدارس عند الحاجة.
8- رفع تقرير نهائي بعد نهاية الاختبارات للإدارة العامة، لتقويم الأداء المعرفي والمهاري.
9- اعتماد تقرير نتائج إعادة تصحيح العينة العشوائية، ومقارنتها مع المرصود، ورفعه للإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري.
. 5 مسؤوليات للجنة الفنية:
1- بناء 4 نماذج اختبارية لكل مادة مستهدفة في ضوء جداول المواصفات التي تغطي كامل محتوى المقرر لجميع الفترات الدراسية ((الاختبار الأساسي - نموذج بديل - الدور الثاني - بديل الدور الثاني))، ومفاتيح الإجابة الصحيحة لكل نموذج.
2- تحكيم جميع النماذج الاختبارية وتجويدها.
3- رفع النماذج في نظام اختبار.
4- تحكيم نماذج إدارات التعليم الأخرى كمحكم خارجي في نظام اختبار، والمسندة من الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري.
5- إعادة تصحيح أوراق إجابات العينة العشوائية، ومقارنتها مع الدرجة المرصودة، ورفع تقرير بنتائج المقارنة للجنة الإشرافية.
. 5 مسؤوليات للجنة التحصيل الدراسي:
1- تجهيز قاعات الاختبار، وتهيئة كل الظروف المناسبة للتطبيق.
2- المسؤولية المباشرة عن تطبيق ضوابط تنظيم أعمال الاختبارات، والتزام المدرسة فيها.
3- طباعة وحفظ نماذج الأسئلة من نظام اختبار بعد الطلاب، وذلك قبل موعد الاختبار فور اعتمادها في النظام وفق ما ورد في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات.
4- تشكيل فرق للتصحيح والمراجعة والرصد.
5- حفظ أوراق الإجابات وقوائم الرصد، وتسليمها للجنة الإشرافية في حال الحاجة إليها.
تشكيلات اللجان
. الإشرافية
برئاسة مدير عام التعليم، وعضوية المساعد للشؤون التعليمية، ومدير إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري (أمين اللجنة)، ورئيس قسم الإشراف التربوي، ومدير إدارة الشؤون القانونية، ورئيس وحدة المخاطر والالتزام، ورئيس قسم التوجيه الطلابي، ورئيس قسم تقنية المعلومات، ومدير إدارة الموارد البشرية، وممثل من قسم الاتصال المؤسسي، وممثل من شركة تطوير.
. الفنية
فرق فنية من المشرفين والمعلمين المتميزين في التخصصات والصفوف المستهدفة.
. التحصيل الدراسي
لجنة داخلية في المدرسة يرأسها مدير المدرسة، أو المسؤول المكلف من اللجنة الإشرافية (في حال الحاجة)، وتشكيل فرق العمل واللجان الفرعية للاختبارات.

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