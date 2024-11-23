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مدافع القادسية سد منيع

11/23/2024 11:26:16 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل مدافع القادسية النجم الإسباني ناتشو رقما تاريخيا في دوري روشن الحالي، إذ رفع اللاعب شعار ممنوع المرور من أمامه، ووقف سدا منيعا أمام المنافسين، في وقت أثر اللاعب إيجابيا في دفاع الفريق، من خلال التنظيم الدفاعي الجيد، الأمر الذي كان معه صمام أمان لفريقه.
وفشل لاعبو 13 ناديا في مراوغة اللاعب وتجاوزه حتى الآن، منها 11 مباراة بالدوري، مقابل مباراتين في الكأس، وتمثلت المباريات التي نجح فيها اللاعب في التصدي لمراوغات المنافسين، أمام الفتح، والرائد، والشباب، والأخدود، والأهلي، والرياض، والاتحاد، وضمك، والاتفاق، والفيحاء والنصر في الدوري، وأمام العروبة والوحدة في كأس الملك.
وتفوق اللاعب أمام هجوم النصر المكون من البرتغالي رونالدو والسنغالي ساديو ماني، حيث قام بتشتيت الكرة 6 مرات، ومنع التسديد وقطع الكرة 4 مرات، وتمرير 23 تمريرة ناجحة بـ96 %.

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