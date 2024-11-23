مدافع القادسية سد منيع

(MENAFN
- Al Watan)
سجل مدافع القادسية النجم الإسباني ناتشو رقما تاريخيا في دوري روشن الحالي، إذ رفع اللاعب شعار ممنوع المرور من أمامه، ووقف سدا منيعا أمام المنافسين، في وقت أثر اللاعب إيجابيا في دفاع الفريق، من خلال التنظيم الدفاعي الجيد، الأمر الذي كان معه صمام أمان لفريقه.
وفشل لاعبو 13 ناديا في مراوغة اللاعب وتجاوزه حتى الآن، منها 11 مباراة
بالدوري، مقابل مباراتين في الكأس، وتمثلت المباريات التي نجح فيها اللاعب في التصدي لمراوغات المنافسين، أمام الفتح، والرائد، والشباب، والأخدود، والأهلي، والرياض، والاتحاد، وضمك، والاتفاق، والفيحاء والنصر في الدوري، وأمام العروبة والوحدة في كأس الملك.
وتفوق اللاعب أمام هجوم النصر المكون من البرتغالي رونالدو والسنغالي ساديو ماني، حيث قام بتشتيت الكرة 6 مرات، ومنع التسديد وقطع الكرة 4 مرات، وتمرير 23 تمريرة ناجحة بـ96 %.
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