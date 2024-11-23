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الدون يتفادى رقما سلبيا

11/23/2024 11:26:16 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في هز شباك القادسية على ملعب الأول بارك أول من أمس، ليتنجنب رقما فرديًا سلبيًا مع النصر الذي يمثله منذ يناير 2023.
واستطاع رونالدو بهدفه في شباك القادسية، أن يحافظ على سجله خاليا من الغياب عن التهديف في 3 مشاركات متتالية في دوري روشن السعودي، بعدما غاب عن التهديف أمام الهلال والرياض، وكانت هذه المرة الرابعة التي يغيب فيها تهديفيًا عن مشاركتين متتاليتين في الدوري، وفي كل مرة من الـ3 السابقة، تكون عودة الدون إلى التسجيل في المسابقة عبر المباراة التالية، وهو ما تكرر في المرة الرابعة أمام القادسية.

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