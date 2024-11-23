الدون يتفادى رقما سلبيا

(MENAFN
- Al Watan)
نجح قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في هز شباك القادسية على ملعب الأول بارك أول من أمس، ليتنجنب رقما فرديًا سلبيًا مع النصر الذي يمثله منذ يناير 2023.
واستطاع رونالدو بهدفه في شباك القادسية، أن يحافظ على سجله خاليا من الغياب عن التهديف في 3 مشاركات متتالية في دوري روشن السعودي، بعدما غاب عن التهديف أمام الهلال والرياض، وكانت هذه المرة الرابعة التي يغيب فيها تهديفيًا عن مشاركتين متتاليتين في الدوري، وفي كل مرة من الـ3 السابقة، تكون عودة الدون إلى التسجيل في المسابقة عبر المباراة التالية، وهو ما تكرر في المرة الرابعة أمام القادسية.
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