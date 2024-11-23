جزائية تمنح الأهلي حدثا فريدا

(MENAFN
- Al Watan)
حقق الأهلي رقمًا غير مسبوق خلال منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما انتصر بصعوبة على الفيحاء 1/صفر، أول من أمس، لحساب الجولة الـ11 للدوري، رافعًا رصيده للنقطة الـ17.
وهي المرة الأولى التي ينتصر فيها قلعة الكؤوس خلال مباراتين متتاليتين، بعد التفوق على الرائد 2/ صفر، بالجولة العاشرة.
ولم يسبق أن كسب الراقي في مباراتين متتاليتين بالموسم الحالي من المسابقة، قبل أن يتغلب الفيحاء ويستعيد بريقه مرة أخرى.
ويمر لاعبو المدرب الألماني، ماتياس يايسله، بتذبذب واضح في المستوى خلال الموسم الحالي، حيث حقق 5 انتصارات فقط من 11 مباراة، وخسر في 3 مناسبات وتعادل مرتين.
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