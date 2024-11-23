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جزائية تمنح الأهلي حدثا فريدا

11/23/2024 11:26:16 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق الأهلي رقمًا غير مسبوق خلال منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما انتصر بصعوبة على الفيحاء 1/صفر، أول من أمس، لحساب الجولة الـ11 للدوري، رافعًا رصيده للنقطة الـ17.
وهي المرة الأولى التي ينتصر فيها قلعة الكؤوس خلال مباراتين متتاليتين، بعد التفوق على الرائد 2/ صفر، بالجولة العاشرة.
ولم يسبق أن كسب الراقي في مباراتين متتاليتين بالموسم الحالي من المسابقة، قبل أن يتغلب الفيحاء ويستعيد بريقه مرة أخرى.
ويمر لاعبو المدرب الألماني، ماتياس يايسله، بتذبذب واضح في المستوى خلال الموسم الحالي، حيث حقق 5 انتصارات فقط من 11 مباراة، وخسر في 3 مناسبات وتعادل مرتين.

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