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ملعب النصر ساحة للإخفاقات

11/23/2024 11:26:16 PM
(MENAFN- Al Watan) اقترب النصر من توديع المنافسة على لقب الدوري، بعد خسارته أمام القادسية في الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين، كثالث البطولات المحلية بعد خسارته لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، وخروجه مبكرًا من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الحالي، والذي لم يتبق له سوى المنافسة على بطولة النخبة الاسيوية، وذاق قائد الفريق رونالدو مرارة خسارته الأولى مع الفريق بعد تسجيله هدفًا في المباراة، في وقت أوقف القادسية 4 أرقام نصراوية محققة.
إخفاقات
تحول ملعب النصر إلى ساحة للإخفاقات المتكررة والتعثرات في الدوري بعد تسجيله للهدف الأول أمام المنافسين، بعكس التقدم بالنتيجة خارج أرضه، وتعثر الفريق للمرة الرابعة على أرضه، منها 3 تعادلات وخسارة، مقابل انتصارين اثنين، حيث تعثر أمام الرائد بالتعادل في الجولة الأولى، بعد تقدمه بالنتيجة لمدة 15 دقيقة فقط، وتعثر بالتعادل أمام الأهلي في الجولة الثالثة، بعد عودته للنتيجة في الوقت القاتل، ولم يستطع المحافظة على تقدمه أمام الهلال في الجولة الثالثة بعد معادلة الأخير للنتيجة في الدقيقة 77، وخسر للمرة الأولى في الدوري أمام القادسية بعد تقدمه بهدف السبق الذي لم يستغرق سوى 5 دقائق فقط، ليقلب الأخير الطاولة محققًا انتصارًا ثمينًا، مقابل انتصارين اثنين على أرضه أمام الوحدة والعروبة بعد تقدمه بالنتيجة، في المقابل لعب العالمي خارج أرضه 5 مواجهات، انتهت 4 مواجهات بالانتصار بعد تقدمه في النتيجة كانت أمام الفيحاء، والاتفاق، والشباب، والرياض، وتعثر بالتعادل أمام الخلود بعد أن تقدم بالنتيجة بهدفين لهدف والتي استمرت 4 دقائق، قبل أن يعادل الخلود النتيجة، وتنتهي المواجهة بالتعادل بينهما بنتيجة 3 أهداف لكل منهما في الجولة الثامنة.
سلبيات
أوقفت خسارة العالمي 5 أرقام للفريق ممثلة في توقف أطول سلسلة انتصارات للفريق التي بلغت 21 مباراة بدون خسارة، وخسارة رونالدو أول مباراة له بعد تسجيله هدفًا، وخسارة الفريق للمرة الأولى على أرضه أمام القادسية بعد 8 مواجهات في دوري المحترفين، وخسارته للمرة الثانية على التوالي أمام القادسية، وخسارته للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم، وشن النصراويون غضبًا عارمًا على ضعف القيادة الإدارية للفريق، والتكتيم على غياب تاليسكا، وويسلي عن المباراة، وسفر الإسباني لابورت لبلاده دون إيضاح للأسباب، وكثرة ضياع الفرص المحققة للتسجيل كأكثر الأندية ضياعًا للفرص.
- النصر يقترب من توديع المنافسة
-5 تعثرات للعالمي بعد تقدمه بالنتيجة
-3 تعادلات وخسارة للفريق على أرضه
-5 أرقام سلبية لخسارة الفريق
- البطولة الآسيوية الأمل الأخير للنصر

MENAFN23112024000089011017ID1108918900

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