ملعب النصر ساحة للإخفاقات

(MENAFN
- Al Watan)
اقترب النصر من توديع المنافسة على لقب الدوري، بعد خسارته أمام القادسية في الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين، كثالث البطولات المحلية بعد خسارته لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، وخروجه مبكرًا من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الحالي، والذي لم يتبق له سوى المنافسة على بطولة النخبة الاسيوية، وذاق قائد الفريق رونالدو مرارة خسارته الأولى مع الفريق بعد تسجيله هدفًا في المباراة، في وقت أوقف القادسية 4 أرقام نصراوية محققة.
إخفاقات
تحول ملعب النصر إلى ساحة للإخفاقات المتكررة والتعثرات في الدوري
بعد تسجيله للهدف الأول أمام المنافسين، بعكس التقدم بالنتيجة خارج أرضه، وتعثر الفريق للمرة الرابعة على أرضه، منها 3 تعادلات وخسارة، مقابل انتصارين اثنين، حيث تعثر أمام الرائد بالتعادل في الجولة الأولى، بعد تقدمه بالنتيجة لمدة 15 دقيقة فقط، وتعثر بالتعادل أمام الأهلي في الجولة الثالثة، بعد عودته للنتيجة في الوقت القاتل، ولم يستطع المحافظة على تقدمه أمام الهلال في الجولة الثالثة بعد معادلة الأخير للنتيجة في الدقيقة 77، وخسر للمرة الأولى في الدوري أمام القادسية بعد تقدمه بهدف السبق الذي لم يستغرق سوى 5 دقائق فقط، ليقلب الأخير الطاولة محققًا انتصارًا ثمينًا، مقابل انتصارين اثنين على أرضه أمام الوحدة والعروبة بعد تقدمه بالنتيجة، في المقابل لعب العالمي خارج أرضه 5 مواجهات، انتهت 4 مواجهات بالانتصار بعد تقدمه في النتيجة كانت أمام الفيحاء، والاتفاق، والشباب، والرياض، وتعثر بالتعادل أمام الخلود بعد أن تقدم بالنتيجة بهدفين لهدف والتي استمرت 4 دقائق، قبل أن يعادل الخلود النتيجة، وتنتهي المواجهة بالتعادل بينهما بنتيجة 3 أهداف لكل منهما في الجولة الثامنة.
سلبيات
أوقفت خسارة العالمي 5 أرقام للفريق ممثلة في توقف أطول سلسلة انتصارات للفريق التي بلغت 21 مباراة بدون خسارة، وخسارة رونالدو أول مباراة له بعد تسجيله هدفًا، وخسارة الفريق للمرة الأولى على أرضه أمام القادسية بعد 8 مواجهات في دوري المحترفين، وخسارته للمرة الثانية على التوالي أمام القادسية، وخسارته للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم، وشن النصراويون غضبًا عارمًا على ضعف القيادة الإدارية للفريق، والتكتيم على غياب تاليسكا، وويسلي عن المباراة، وسفر الإسباني لابورت لبلاده دون إيضاح للأسباب، وكثرة ضياع الفرص المحققة للتسجيل كأكثر الأندية ضياعًا للفرص.
- النصر يقترب من توديع المنافسة
-5 تعثرات للعالمي بعد تقدمه بالنتيجة
-3 تعادلات وخسارة للفريق على أرضه
-5 أرقام سلبية لخسارة الفريق
- البطولة الآسيوية الأمل الأخير للنصر
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