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العميد لاستغلال تواضع النموذجي

11/23/2024 11:26:15 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح الاتحاد إلى عدم التعثر، ومواصلة مسيرته الرائعة في دوري روشن السعودي للمحترفين، حينما يستقبل على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية نظيره الفتح المتطلع إلى الخروج من نفق ومأزق تواجده في قاع الترتيب، في مواجهة مهمة وصعبة للفريقين، في ختام الجولة الـ11 للدوري، فيما يأمل ضمك مواصلة صحوته وتقدمه في سلم ترتيب الدوري، عندما يستقبل ضيفه الخلود الساعي هو الآخر إلى الابتعاد عن الوقوع في خطر مراكز الهبوط، في افتتاح اليوم الأخير للجولة، ويتطلع الرياض إلى استعادة توازنه واستعادة نغمة الانتصارات بعد غياب 3 جولات متتالية، حينما يستقبل الغائب عن الانتصارات لفترة طويلة الاتفاق، والراغب في استعادة توهجه الذي سجله في الجولات الثلاث

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