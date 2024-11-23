العميد لاستغلال تواضع النموذجي

(MENAFN
- Al Watan)
يطمح الاتحاد إلى عدم التعثر، ومواصلة مسيرته الرائعة في دوري روشن السعودي للمحترفين، حينما يستقبل على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية نظيره الفتح المتطلع إلى الخروج من نفق ومأزق تواجده في قاع الترتيب، في مواجهة مهمة وصعبة للفريقين، في ختام الجولة الـ11 للدوري، فيما يأمل ضمك مواصلة صحوته وتقدمه في سلم ترتيب الدوري، عندما يستقبل ضيفه الخلود الساعي هو الآخر إلى الابتعاد عن الوقوع في خطر مراكز الهبوط، في افتتاح اليوم الأخير للجولة، ويتطلع الرياض إلى استعادة توازنه واستعادة نغمة الانتصارات بعد غياب 3 جولات متتالية، حينما يستقبل الغائب عن الانتصارات لفترة طويلة الاتفاق، والراغب في استعادة توهجه الذي سجله في الجولات الثلاث
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