أقوى 10 أجهزة كمبيوتر فائقة في العالم

(MENAFN
- Al Watan)
أظهر تقرير حديث من Visual Capitalist تصنيف أقوى 10 حواسيب خارقة في العالم، التي تلعب دورًا حيويًا في العديد من المجالات، مثل الأبحاث العلمية وتحليلات البيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي. ووفقًا لأحدث تصنيف للكمبيوتر الفائق من TOP500، فإن El Capitan هو أقوى نظام في العالم، حيث إنه قادر على تحقيق 1742 بيتافلوبس.
قائمة أقوى الحواسيب الخارقة:
El Capitan
الموقع: الولايات المتحدة
المصنع: HP Enterprise
المورد: AMD
الأداء: 1.742 petaFLOPS
استهلاك الطاقة: 29.581 كيلو واط
Frontier
الموقع: الولايات المتحدة
المصنع: HP Enterprise
المورد: AMD
الأداء: 1.353 petaFLOPS
استهلاك الطاقة: 24.607 كيلو واط
Aurora
الموقع: الولايات المتحدة
المصنع: HP Enterprise
المورد: Intel
الأداء: 1.012 petaFLOPS
استهلاك الطاقة: 38.698 كيلو واط
Eagle
الموقع: الولايات المتحدة
المصنع: Microsoft
المورد: Intel, NVIDIA
الأداء: 561 petaFLOPS
HPC6A
الموقع: إيطاليا
المصنع: HP Enterprise
المورد: AMD
الأداء: 478 petaFLOPS
استهلاك الطاقة: 8.461 كيلو واط
Fugaku
الموقع: اليابان
المصنع: Fujitsu
المورد: Fujitsu
الأداء: 442 petaFLOPS
استهلاك الطاقة: 29.899 كيلو واط
Alps
الموقع: سويسرا
المصنع: HP Enterprise
المورد: NVIDIA
الأداء: 435 petaFLOPS
استهلاك الطاقة: 7.124 كيلو واط
LUMI
الموقع: فنلندا
المصنع: HP Enterprise
المورد: AMD
الأداء: 380 petaFLOPS
استهلاك الطاقة: 7.107 كيلو واط
Leonardo
الموقع: إيطاليا
المصنع: Clear
المورد: Intel, NVIDIA
الأداء: 241 petaFLOPS
استهلاك الطاقة: 7.494 كيلو واط
Tulip
الموقع: الولايات المتحدة
المصنع: HP Enterprise
المورد: AMD
الأداء: 208 petaFLOPS
استهلاك الطاقة: 3.387 كيلو واط
ما هو كمبيوتر إكساسكيل؟
جهاز كمبيوتر إكساسكيل قادر على إجراء ما لا يقل عن 1 إكسافلوب (1 كوينتليون عملية في الثانية). في هذا الترتيب، يتم قياس الأداء بالبيتافلوب (1 كوادريليون)، حيث يساوي 1000 بيتافلوب 1 إكسافلوب. أجهزة الكمبيوتر Exascale قادرة على التعامل مع مجموعات البيانات الضخمة، وحل المشكلات بسرعة غير مسبوقة، مما يفتح آفاقًا جديدة في مجالات عدة، مثل: محاكاة التفاعلات الجزيئية، التنبؤ بتغير المناخ، النهوض بالبحوث النووية.
التحديات الصينية
على الرغم من أن هناك تقارير تشير إلى أن الصين لديها بالفعل أنظمة إكساسكيل خاصة بها، فإنها تحجب المعلومات عنها من التصنيفات العالمية، مثل TOP500. ويشير الخبراء إلى أن هذا الصمت قد يكون مرتبطًا بإستراتيجيتها الجيوسياسية، حيث يمكن أن يؤدي الإعلان عن أنظمة Exascale إلى مزيد من القيود التجارية الأمريكية.
ومع استمرار الابتكار في تكنولوجيا الحواسيب، فمن المتوقع أن تزداد قوة هذه الأنظمة، وتوسع نطاق استخدامها في المستقبل. وتعتبر هذه الحواسيب رمزًا للتقدم التكنولوجي، وتفتح آفاقًا جديدة للبحث والاكتشاف.
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