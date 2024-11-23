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أقوى 10 أجهزة كمبيوتر فائقة في العالم

11/23/2024 11:26:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهر تقرير حديث من Visual Capitalist تصنيف أقوى 10 حواسيب خارقة في العالم، التي تلعب دورًا حيويًا في العديد من المجالات، مثل الأبحاث العلمية وتحليلات البيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي. ووفقًا لأحدث تصنيف للكمبيوتر الفائق من TOP500، فإن El Capitan هو أقوى نظام في العالم، حيث إنه قادر على تحقيق 1742 بيتافلوبس.
قائمة أقوى الحواسيب الخارقة:
El Capitan
الموقع: الولايات المتحدة
المصنع: HP Enterprise
المورد: AMD
الأداء: 1.742 petaFLOPS
استهلاك الطاقة: 29.581 كيلو واط
Frontier
الموقع: الولايات المتحدة
المصنع: HP Enterprise
المورد: AMD
الأداء: 1.353 petaFLOPS
استهلاك الطاقة: 24.607 كيلو واط
Aurora
الموقع: الولايات المتحدة
المصنع: HP Enterprise
المورد: Intel
الأداء: 1.012 petaFLOPS
استهلاك الطاقة: 38.698 كيلو واط
Eagle
الموقع: الولايات المتحدة
المصنع: Microsoft
المورد: Intel, NVIDIA
الأداء: 561 petaFLOPS
HPC6A
الموقع: إيطاليا
المصنع: HP Enterprise
المورد: AMD
الأداء: 478 petaFLOPS
استهلاك الطاقة: 8.461 كيلو واط
Fugaku
الموقع: اليابان
المصنع: Fujitsu
المورد: Fujitsu
الأداء: 442 petaFLOPS
استهلاك الطاقة: 29.899 كيلو واط
Alps
الموقع: سويسرا
المصنع: HP Enterprise
المورد: NVIDIA
الأداء: 435 petaFLOPS
استهلاك الطاقة: 7.124 كيلو واط
LUMI
الموقع: فنلندا
المصنع: HP Enterprise
المورد: AMD
الأداء: 380 petaFLOPS
استهلاك الطاقة: 7.107 كيلو واط
Leonardo
الموقع: إيطاليا
المصنع: Clear
المورد: Intel, NVIDIA
الأداء: 241 petaFLOPS
استهلاك الطاقة: 7.494 كيلو واط
Tulip
الموقع: الولايات المتحدة
المصنع: HP Enterprise
المورد: AMD
الأداء: 208 petaFLOPS
استهلاك الطاقة: 3.387 كيلو واط
ما هو كمبيوتر إكساسكيل؟
جهاز كمبيوتر إكساسكيل قادر على إجراء ما لا يقل عن 1 إكسافلوب (1 كوينتليون عملية في الثانية). في هذا الترتيب، يتم قياس الأداء بالبيتافلوب (1 كوادريليون)، حيث يساوي 1000 بيتافلوب 1 إكسافلوب. أجهزة الكمبيوتر Exascale قادرة على التعامل مع مجموعات البيانات الضخمة، وحل المشكلات بسرعة غير مسبوقة، مما يفتح آفاقًا جديدة في مجالات عدة، مثل: محاكاة التفاعلات الجزيئية، التنبؤ بتغير المناخ، النهوض بالبحوث النووية.
التحديات الصينية
على الرغم من أن هناك تقارير تشير إلى أن الصين لديها بالفعل أنظمة إكساسكيل خاصة بها، فإنها تحجب المعلومات عنها من التصنيفات العالمية، مثل TOP500. ويشير الخبراء إلى أن هذا الصمت قد يكون مرتبطًا بإستراتيجيتها الجيوسياسية، حيث يمكن أن يؤدي الإعلان عن أنظمة Exascale إلى مزيد من القيود التجارية الأمريكية.
ومع استمرار الابتكار في تكنولوجيا الحواسيب، فمن المتوقع أن تزداد قوة هذه الأنظمة، وتوسع نطاق استخدامها في المستقبل. وتعتبر هذه الحواسيب رمزًا للتقدم التكنولوجي، وتفتح آفاقًا جديدة للبحث والاكتشاف.

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