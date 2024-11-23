106 ملايين دولار تمويلات لتوسعة محطة رياح البحر الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) وفر تحالف من مؤسسات دولية تمويل مشترك يصل إلى 106 ملايين دولار لتمويل توسع محطة البحر الأحمر للرياح، وقدمت شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات” (NEXI) تأمينًا للقروض المقدمة من البنوك التجارية، بقيمة 35 مليون دولار.

وقال بنك اليابان للتعاون الدولي، إنه قدم تمويل يصل إلى 51 مليون دولار، لصالح شركة البحر الأحمر وهى شراكة تضم“تويوتا تسوشو” 20% و”يوروس إنرجي هولدينجز” بحصة 20% و”انجي” الفرنسية بحصة 35% و”أوراسكوم للإنشاءات” المصرية بحصة 25%.

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وشارك في تمويل القرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنحو 21 مليون دولار، وبنوك“سوميتومو ميتسوي”، و”نورينتشوكين”، و”سوسيتيه جنرال”.

ويقع المشروع في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، على بعد 200 كيلومتر جنوب شرق القاهرة، حيث تعمل الشركة على إنشاء محطة طاقة رياح برية بقدرة 500 ميجاواط، تشمل 84 توربين رياح. ضمن خطة التوسعة، سيتم إضافة 150 ميجاواط باستخدام 20 توربين رياح إضافيًا، ليصل إجمالي القدرة المركبة إلى 650 ميجاواط، موزعة على 104 توربينات.

وستجعل التوسعة المشروع هو الأكبر في إفريقيا من حيث السعة المثبتة، وستُباع الكهرباء المنتجة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب اتفاقية شراء طاقة (PPA) تمتد لمدة 25 عامًا، مع ضمانات مقدمة من وزارة المالية المصرية.

وقالت شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات”، إن فترة التأمين 21 عامًا وستغطى 100% للمخاطر السياسية، و97.5% للمخاطر التجارية، وإنها عقدت أيضًا اتفاقية مبادلة أسعار الفائدة مع بنك سوميتومو ميتسوى.

وأشارت إلى أن المشروع يتماشى مع مبادرة LEAD التى تشجع على تقديم ضمانات في مجالي البيئة والطاقة.

وحددت الحكومة المصرية هدفًا واضحًا لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني لتصل إلى 42% بحلول عام 2030. يُتوقع أن يكون هذا المشروع جزءًا محوريًا من استراتيجية مصر للطاقة المتجددة، حيث يسهم في تحقيق هذه الأهداف الطموحة.

وتوقعت أن تسهم هذه الضمانة في توسيع فرص الأعمال للشركات اليابانية في إفريقيا، بما في ذلك مصر، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية للشركات اليابانية في مجال تطوير الطاقة المتجددة.

وتعول مصر على الطاقة الجديدة والمتجددة فى تحسين مزيج الطاقة لديها وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بما يقلص حاجتها لاستيراد المواد البترولية خاصة فى أوقات ذروة الاستهلاك فى شهور الصيف.

ووقعت الحكومة عدد من الاتفاقيات مع تحالف عربية وأجنبية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى اعتمدت فى تمويل مشاريعها على التمويلات من المؤسسات الدولية وهو النهج المعمول به عالميًا فى ظل تزايد دور البنوك التجارية والمؤسسات الدولية فى تمويل الانتقال للطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات الكربونية.