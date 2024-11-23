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الأسعار المنخفضة للأسهم ليست العامل الوحيد لزيادة جاذبية البورصة

11/23/2024 11:26:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) رغم انخفاض أسعار الأسهم في البورصة المصرية عن قيمتها الحقيقية، إلا أن ذلك لم يشجع المزيد من المستثمرين لزيادة حجم محافظهم في السوق في ظل ارتفاع معدلات العائد على كأدوات الدخل الثابت والذهب والعقارات وغيرها.

وتعانى البورصة من غياب بعض القطاعات، أوضعف تمثيلها ، ما يؤثر أيضا على جاذبية السوق.

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وأشارت رانيا يعقوب، العضو المنتدب بشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إلى أن الكثير من القطاعات غير ممثلة في البورصة المصرية وتكون العينة لا تعبر عن القطاع عند اعتبار مضاعف ربحية القطاع كمعيار لتحديد جاذبيته للاستثمار.

وذكرت أن قطاعات أيضًا غير ممثلة في البورصة المصرية مثل القطاع الرياضى، وقطاعات تمثيلها أقل من حجمها فى السوق المصرى مثل قطاع الخدمات التعليمية.

وأشارت إلى أن مصر بها ما يقرب من 120 مليون نسمة منها نحو 25.7 مليون طالب وفق آخر تقرير لوزارة التعليم، بالإضافة إلى نحو 3.7 مليون طالب بالتعليم العالى و2.5 مليون طالب بالجامعات الأزهرية، مما يشجع لوجود شركات تعليمية ممثلة بشكل أكبر، كما يخدم قطاع المواد الغذائية جميع الشرائح المصرية ومع ذلك غير ممثل بأفضل شكل بالسوق الثانوية.

وتابعت أن غالبية القطاعات تمثيلها بالبورصة المصرية لا يتناسب مع تمثيلها الحقيقى فى الناتج المحلى الإجمالى المصرى، لافتة إلى ضرورة التوجيه والتسويق للطرح فى البورصة وتوعية الشركات التى تحتاج للتمويل فى ظل البيئة مرتفعة الفوائد.

وتظهر هذه الإشكالية فى تقييم القطاعات التى يفاضل بينها المستثمرون فى مضاعف الربحية، حيث تظهر بعض القطاعات بمضاعف ربحية كبير، والذى يعنى تحقيق عائد على الاستثمار 100% من المبلغ المستثمر على عدد سنوات أكبر.

وتشمل البورصة 18 قطاعات مختلفا، من بينها البنوك والتى ستشهد إضافة عضو جديد بها خلال الشهر الجارى-المصرف المتحد-، والخدمات المالية غير المصرفية والتى سيضاف إليها شركة كاتاليست بارتنرز اليوم، بالإضافة إلى قطاعات أخرى.

شفيع: مضاعف الربحية معيار مضلل أحيانا ويجب تجنيب الشركات المخالفة للقطاع

وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن مضاعف ربحية القطاعات يتم احتسابه بمتوسط مضاعف الشركات، وبذلك حال وجود مضاعف ربحية شركة ما أعلى من بقية الشركات يؤثر عليها كذلك.

وأشار إلى أن المقارنة بين القطاعات عن طريق مضاعف الربحية غير صادقة، ولا بد من تجنيب هذه الشركات المخالفة للقطاع عن التقييم حتى لاتكن مضللة، موضحا أن بعض القطاعات الأخرى بها شركات لا تمثلها ولا تتشابه فيما بينها كقطاع الأغذية والذى يتكون من شركات الثروة الداجنة وشركات الألبان والجبن، والمطاحن، بالإضافة إلى شركة للتدخين.

ويبلغ مضاعف ربحية البورصة المصرية نحو 9.2 مرة، فيما يصل متوسط مضاعف ربحية الشركات المدرجة بالمؤشر الرئيسى 9.78 مرة، والمدرجة بمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 7 مرة.

ويعد قطاع الخدمات التعليمية الأكبر من حيث مضاعف الربحية حيث يبلغ 35.84 مرة، فيما يسجل قطاعى الطاقة والبنوك الأقل متوسط مضاعف ربحية بقيمة 3.88 مرة و4.74 مرة على التوالى.

ومن جانب آخر تحتاج البورصة المصرية إلى محفزات أكبر لجذب المستثمرين إليها كإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتحفيز الشركات للطرح بالبورصة، وتذليل العقبات أمام الشركات المائلة إلى الطرح.

حمدى: الشركات والمستثمرون يحتاجون إلى محفزات في ظل الظروف الحالية

وأوضح هشام حمدى، نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم القابضة، أن ظروف السوق الحالية، تحتاج إلى تحفيز لللشركات والمستثمرين، لجذب الاستثمارات إلى الأسهم والشركات إلى القيد، في ظل ارتفاع العوائد على أدوات الدخل الثابت.

ولفت إلى أنه مع تمثيل القطاعات بشكل أفضل فى السوق سيتدفق المزيد من الاستثمارات، حيث أن بعض الشركات الموجودة بالسوق المصرية ومع دخولها لسوق المال ستزيد من عمق السوق وجاذبيتها.

وكانت أعلنت الحكومة عن طرح عدة شركات بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات والبالغ 35 شركة، كما تعتزم البورصة المصرية إدراج 11 شركة جديدة بالسوق حتى نهاية العام القادم.

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