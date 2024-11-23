تقلبات عنيفة لأسعار المعادن الثمينة بعد عودة ترامب للبيت الأبيض

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت أسعار المعادن الثمينة تقلبات عنيفة في أعقاب الانتخابات الأمريكية، وفوز الرئيس دونالد ترامب، حيث ارتفعت الأسعار في أغلب التعاملات ثم تلا ذلك انخفاضات.

ولعبت اتجاهات الدولار الأمريكي صعودا وهبوطا، بخلاف المخاوف بشأن الاضطرابات التجارية المحتملة في ظل الإدارة الجديدة، دوراً رئيسياً في التأثير على أسعار المعادن، وفق تقرير منصة“أويل برايس” الأمريكية، المتخصصة في رصد أسعار المعادن والطاقة.

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وارتفع مؤشر المعادن الشهري، بشكل ملحوظ على أساس شهري بنسبة 6.48%.

وتفاعلت أسعار المعادن بوعود ترامب قبل الانتخابات الأمريكية، ثم مع النتائج والتوجهات السياسية المتوقعة لإدارة ترامب الجديدة، إلا أن أسعار المعادن شهدت تراجعا طفيفا بمجرد إعلان نتائج الانتخابات، وفق تقرير منصة“أويل برايس” متأثرة باتجاهات الدولار.

وشهد مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضًا بعد الانتخابات، مما أضاف ضغوطًا هبوطية على أسعار المعادن الثمينة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التنازلي على المدى القصير، وفق التقرير.

وكانت أسعار البلاديوم قد ارتفعت بشكل ملحوظ في أواخر أكتوبر الماضي، لكنها انخفضت بسبب قوة الدولار الأمريكي المتزايدة والمخاوف من فرض تعريفات جديدة من إدارة ترامب، ما قد يعطل التجارة العالمية ويقلل الطلب على البلاديوم.

يشار إلى أن ارتفاع قيمة الدولار تؤدي إلى زيادة تكلفة السلع المسعرة بالدولار على المشترين الأجانب، مما يضعف الطلب ويدفع أسعار البلاديوم للهبوط.

وتحمل التوقعات المستقبلية لأسعار البلاديوم تباينًا بين المحللين، حيث يرى البعض أن الأسعار ستستمر في التراجع بسبب انخفاض الطلب من قطاع السيارات وزيادة المعروض من المواد المعاد تدويرها، بينما يعتقد آخرون أن الاضطرابات المحتملة في العرض قد تساعد في استقرار الأسعار أو حتى زيادتها.

أما أسعار البلاتين، فقد شهدت انخفاضًا في أواخر أكتوبر بسبب قوة الدولار الأمريكي وزيادة شهية المستثمرين للمخاطر. ومع ذلك، تعافت الأسعار بحلول منتصف نوفمبر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انقطاعات الكهرباء المستمرة في جنوب إفريقيا، المسؤولة عن حوالي 70% من إنتاج البلاتين العالمي.

على صعيد آخر، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا في أواخر أكتوبر الماضي لتصل إلى مستويات قياسية جديدة، ولكنها عادت للتراجع بحلول أوائل نوفمبر، متأثرة بتوقعات تشديد السياسة النقدية في عهد الرئيس ترامب وانخفاض المخاطر الجيوسياسية.

في الوقت نفسه، يتوقع المحللون استمرار ارتفاع أسعار الذهب مدعومةً بعرض محدود من المعدن واحتمال ضعف الدولار الأمريكي.

وبالنسبة للفضة فقد تراجعت أسعارها أواخر أكتوبر، مدفوعة بارتفاع عائدات سندات الخزانة، ثم تعافت منتصف نوفمبر، حيث وصلت إلى أكثر من 31.32 دولار للأوقية بحلول 19 نوفمبر الجاري .