((إكسيد مصر)) تستهدف بيع 3 آلاف سيارة حتى نهاية 2025

تستهدف شركة إكسيد مصر، التابعة للشركة الوطنية للسيارات (ناتكو)، وكيل علامة ((إكسيد)) الصينية فى مصر، تحقيق مبيعات تصل إلى 3 آلاف سيارة حتى نهاية العام المقبل 2025، بجانب الانتشار من خلال افتتاح صالات عرض، ومراكز خدمة للعلامة.

كشف يحيى عبدالقدوس، مدير عام شركة إكسيد مصر، لـ((البورصة)) عن استراتيجية الخاصة بالشركة خلال الفترة المقبلة للتوسع والانتشار خلال الفترة القادمة بالسوق عبر ضخ استثمارات كبيرة من افتتاح صالات عرض ومراكز صيانة لتغطية المحافظات.

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أشار ((عبدالقدوس))، إلى أن خطة الشركة تتضمن افتتاح 6 معارض فى القاهرة، والإسكندرية خلال الأشهر المتبقية من العام الحالى وحتى نهاية العام المقبل.

أوضح أن الشركة افتتحت، خلال الأيام القليلة الماضية، أول فرع لعلامة إكسيد الصينية فى التجمع الخامس وخلال الأيام القليلة المقبلة سوف تفتتح مركز خدمة بالقرب منه، كما تخطط لافتتاح صالة عرض بمدينة الشيخ زايد ومركز خدمة لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة قبل نهاية العام الجارى 2024.

أضاف لـ ((البورصة)) أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تصل إلى 3 آلاف سيارة من علامة ((إكسيد)) وذلك حتى نهاية العام المقبل 2025.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى نظمة الشركة الوطنية للسيارات ((ناتكو)) لمصنع المصرية الألمانية للسيارات ((إجا))، بمدينة السادس من أكتوبر لإطلاق سيارات ((أكسيد)) فى مصر وتعرف على خطوات الإنتاج بالمصنع، بنهاية الأسبوع الماضى.

وقال إن الشركة سوف تعتمد حالياً على شبكة توزيع شركة ناتكو لفترة مؤقتة، لحين اختيار شبكة موزعين ((اكسيد)) خلال الفترة القليلة المقبلة.

أشار ((عبد القدوس)) إلى أن الشركة قامت بإجراء اختبارات على سيارات ((كسيد)) الصينية على الطرق فى محافظات مختلفة لمدة 6 أشهر قبل طرحها رسميا فى السوق المحلية.

أكد لـ ((البورصة)) أن الشركة تستعد لتدشين موقع إلكترونى (منصة إكسيد الرقمية) خاص بعلامة ((أكسيد)) قبل نهاية العام الجارى 2024؛ حيث سيتيح للمستهلكين التعرف واختيار السيارات إلكترونياً، وإتمام عمليات الشراء بصورة رقمية كاملة، واختيار طرق الدفع، والاستلام من الفروع، وتحديد موعد لاختبار قيادة السيارة.

أشار إلى أن الشركة تقدم ضماناً يصل إلى 7 سنوات بدون سقف لعدد الكيلومترات، شاملاً جميع الأجزاء دون استثناء.

أضاف أن الشركة فضلت البدء بتجميع طرازات ((اكسيد)) محلياً التى تتميز بأعلى مواصفات الجودة، والتكنولوجيا المتطورة، وهما ((RX)) و((VX)) وكلاهما ينتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، بنسبة مكون المحلى تخطت 45%.

لفت إلى أن تقديم السيارات الكهربائية يعد ضمن خطة الشركة خلال السنوات القادمة واكسيد الصينية لديها العديد من الطرازات الكهربائية وسوف يتم تقدمها خلال الوقت المناسب.

أوضح أن الشركة تستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة لسياراتها، خاصة فى المنطقة العربية، بناء على اتفاق مع الشركة الصينية عالميا وذلك عقب الانتهاء من تلبية احتياجات السوق المحلى اولاً.

أضاف أن السيارة ((إكسيد)) ناتجة عن الشراكة الاستراتيجية مع شركة شيرى جروب بسيارات إكسيد الفارهة حيث أن هذه الشراكة هى امتداد وتأكيد على رؤية وتوجه الشركة لتوطين صناعة السيارات بمصر وهى المسيرة التى بدأتها منذ سنوات لتصنيع السيارات.

أكد أن الشراكة مع إكسيد لها مستقبل واعد فى السوق المصرى مؤكداً قدرة الشركة على تقديم سيارات فاخرة تتماشى مع المواصفات العالمية للنهوض بالاقتصاد وإرضاء العملاء.

وعن الأسعار قال إن السيارة اكسيد Rx تانى بفئتين مختلفتين بأسعار تبدأ من 2.380 مليون جنيه للفئة الأولى، بينما الفئة الثانية تصل إلى 2.780 مليون جنيه، وبالنسبة لنظام الدفع، تُجهز الفئة الأولى بنظام الدفع الأمامي، بينما تقدم الفئة الثانية بنظام الدفع الرباعى.

أوضح أن السيارة إكسيد RX تأتى بمحرك رباعى السلندرات سعة 2000 سى سى بقوة 261 حصان وعزم دوران 400 نيوتن ميتر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك.

ويبلغ يبلغ طول أكسيد RX الكلى 4.775 ملم، وعرضها 1920 ملم، وارتفاعها 1671 ملم، وقاعدة العجلات 2800 ملم، وصندوق خلفى سعة 562 لترًا مكعبًا.

أشار إلى أن أسعار طرازات أكسيد VX تبدّا من 2.980 مليون جنيه للفئة الأولى، بينما الفئة الثانية تصل إلى 3.380 مليون جنيه، وتتميز السيارة بنظام الدفع الكلى للعجلات.

اوضح ان أكسيد VX تعتمد على محرك بنزين 4 سلندر سعة 2000 سى سى بقوة 261 حصان و400 نيوتن ميتر بسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك.

تابع: ان إكسيد VX تعد من السيارات الكبيرة ثلاثية الصفوف سباعية المقاعد، ويبلغ طولها 4970 ملم، وعرضها 2300 ملم، وارتفاعها 1788 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2900 ملم.