((إكسيد مصر)) تستهدف بيع 3 آلاف سيارة حتى نهاية 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة تعتمد حالياً على شبكة توزيع شركة ((ناتكو)) لحين اختيار موزعين لـ((إكسيد))
تستهدف شركة إكسيد مصر، التابعة للشركة الوطنية للسيارات (ناتكو)، وكيل علامة ((إكسيد)) الصينية فى مصر، تحقيق مبيعات تصل إلى 3 آلاف سيارة حتى نهاية العام المقبل 2025، بجانب الانتشار من خلال افتتاح صالات عرض، ومراكز خدمة للعلامة.
كشف يحيى عبدالقدوس، مدير عام شركة إكسيد مصر، لـ((البورصة)) عن استراتيجية الخاصة بالشركة خلال الفترة المقبلة للتوسع والانتشار خلال الفترة القادمة بالسوق عبر ضخ استثمارات كبيرة من افتتاح صالات عرض ومراكز صيانة لتغطية المحافظات.
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أشار ((عبدالقدوس))، إلى أن خطة الشركة تتضمن افتتاح 6 معارض فى القاهرة، والإسكندرية خلال الأشهر المتبقية من العام الحالى وحتى نهاية العام المقبل.
أوضح أن الشركة افتتحت، خلال الأيام القليلة الماضية، أول فرع لعلامة إكسيد الصينية فى التجمع الخامس وخلال الأيام القليلة المقبلة سوف تفتتح مركز خدمة بالقرب منه، كما تخطط لافتتاح صالة عرض بمدينة الشيخ زايد ومركز خدمة لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة قبل نهاية العام الجارى 2024.
أضاف لـ ((البورصة)) أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تصل إلى 3 آلاف سيارة من علامة ((إكسيد)) وذلك حتى نهاية العام المقبل 2025. نسبة المكون المحلى تخطت حاجز الـ45% بتصنيع السيارة
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى نظمة الشركة الوطنية للسيارات ((ناتكو)) لمصنع المصرية الألمانية للسيارات ((إجا))، بمدينة السادس من أكتوبر لإطلاق سيارات ((أكسيد)) فى مصر وتعرف على خطوات الإنتاج بالمصنع، بنهاية الأسبوع الماضى.
وقال إن الشركة سوف تعتمد حالياً على شبكة توزيع شركة ناتكو لفترة مؤقتة، لحين اختيار شبكة موزعين ((اكسيد)) خلال الفترة القليلة المقبلة.
أشار ((عبد القدوس)) إلى أن الشركة قامت بإجراء اختبارات على سيارات ((كسيد)) الصينية على الطرق فى محافظات مختلفة لمدة 6 أشهر قبل طرحها رسميا فى السوق المحلية.
أكد لـ ((البورصة)) أن الشركة تستعد لتدشين موقع إلكترونى (منصة إكسيد الرقمية) خاص بعلامة ((أكسيد)) قبل نهاية العام الجارى 2024؛ حيث سيتيح للمستهلكين التعرف واختيار السيارات إلكترونياً، وإتمام عمليات الشراء بصورة رقمية كاملة، واختيار طرق الدفع، والاستلام من الفروع، وتحديد موعد لاختبار قيادة السيارة.
أشار إلى أن الشركة تقدم ضماناً يصل إلى 7 سنوات بدون سقف لعدد الكيلومترات، شاملاً جميع الأجزاء دون استثناء.
أضاف أن الشركة فضلت البدء بتجميع طرازات ((اكسيد)) محلياً التى تتميز بأعلى مواصفات الجودة، والتكنولوجيا المتطورة، وهما ((RX)) و((VX)) وكلاهما ينتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، بنسبة مكون المحلى تخطت 45%.
لفت إلى أن تقديم السيارات الكهربائية يعد ضمن خطة الشركة خلال السنوات القادمة واكسيد الصينية لديها العديد من الطرازات الكهربائية وسوف يتم تقدمها خلال الوقت المناسب.
أوضح أن الشركة تستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة لسياراتها، خاصة فى المنطقة العربية، بناء على اتفاق مع الشركة الصينية عالميا وذلك عقب الانتهاء من تلبية احتياجات السوق المحلى اولاً.
أضاف أن السيارة ((إكسيد)) ناتجة عن الشراكة الاستراتيجية مع شركة شيرى جروب بسيارات إكسيد الفارهة حيث أن هذه الشراكة هى امتداد وتأكيد على رؤية وتوجه الشركة لتوطين صناعة السيارات بمصر وهى المسيرة التى بدأتها منذ سنوات لتصنيع السيارات.
أكد أن الشراكة مع إكسيد لها مستقبل واعد فى السوق المصرى مؤكداً قدرة الشركة على تقديم سيارات فاخرة تتماشى مع المواصفات العالمية للنهوض بالاقتصاد وإرضاء العملاء.
وعن الأسعار قال إن السيارة اكسيد Rx تانى بفئتين مختلفتين بأسعار تبدأ من 2.380 مليون جنيه للفئة الأولى، بينما الفئة الثانية تصل إلى 2.780 مليون جنيه، وبالنسبة لنظام الدفع، تُجهز الفئة الأولى بنظام الدفع الأمامي، بينما تقدم الفئة الثانية بنظام الدفع الرباعى.
أوضح أن السيارة إكسيد RX تأتى بمحرك رباعى السلندرات سعة 2000 سى سى بقوة 261 حصان وعزم دوران 400 نيوتن ميتر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك.
ويبلغ يبلغ طول أكسيد RX الكلى 4.775 ملم، وعرضها 1920 ملم، وارتفاعها 1671 ملم، وقاعدة العجلات 2800 ملم، وصندوق خلفى سعة 562 لترًا مكعبًا.
أشار إلى أن أسعار طرازات أكسيد VX تبدّا من 2.980 مليون جنيه للفئة الأولى، بينما الفئة الثانية تصل إلى 3.380 مليون جنيه، وتتميز السيارة بنظام الدفع الكلى للعجلات.
اوضح ان أكسيد VX تعتمد على محرك بنزين 4 سلندر سعة 2000 سى سى بقوة 261 حصان و400 نيوتن ميتر بسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك.
تابع: ان إكسيد VX تعد من السيارات الكبيرة ثلاثية الصفوف سباعية المقاعد، ويبلغ طولها 4970 ملم، وعرضها 2300 ملم، وارتفاعها 1788 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2900 ملم.
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