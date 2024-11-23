أوروبا وأمريكا تقترحان دعم الدول الفقيرة بـ300 مليار دولار لكسر الجمود في كوب 29

MENAFN - Al-Borsa News) تواصل حوالي 200 دولة مفاوضاتها بشأن اتفاقية جديدة لتمويل المناخ في محادثات الأمم المتحدة الجارية في باكو بأذربيجان“كوب 29“، بعد ظهر السبت، وسط أجواء مشحونة ومحادثات ممتدة تجاوزت الموعد النهائي المقرر لها.

وفي محاولة للوصول إلى اتفاق نهائي، اقترح مفاوضو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تزيد الدول المتقدمة التزامها بالتمويل إلى 300 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف التعهد السنوي الحالي الذي سينتهي قريباً، وفقاً لما ذكره أشخاص مطلعون على الأمر.

موضوعاتكوريا الجنوبية الأعلى تصنيفا بشبكات 5G بين دول OECD تويوتا تهمين على قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في العالم بعام 2024 صندوق النقد يتيح 333 مليون دولار لسريلانكا في ظل أزمة اقتصادية

وكانت مسودة سابقة صادرة قبل الموعد المحدد لانتهاء القمة يوم الجمعة دعت الدول الغنية إلى تقديم 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، لكنها قوبلت برفض فوري من الدول النامية والدول الأكثر تأثراً، التي طالبت بتمويل أكبر بكثير لمواجهة تداعيات عقود من انبعاثات الغازات الدفيئة غير المقيدة.

وتستمر المفاوضات المغلقة في تحديد آليات الالتزام بتمويل المناخ بمليارات الدولارات، بما يشمل دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لأن المفاوضات ليست علنية. كما تستمر المناقشات حول مدى مشاركة دول مثل الصين والسعودية في تقديم تمويل المناخ على نطاق أوسع، حسبما ذكروا.

وأعلنت الصين في وقت سابق من الأسبوع أنها ستساهم في تمويل المناخ طوعياً فقط، دون إدراج ذلك ضمن التعهدات الرسمية لمؤتمر“كوب 29”.

ولا يزال الغموض يكتنف ما إذا كانت الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة ستقبل العرض الحالي الذي يقل كثيراً عن مطالبها الأصلية.

على مدار الليلة الماضية، واصل المفاوضون محاولاتهم للتوصل إلى اتفاق يُلزم الدول الغنية بتمويل الدول الفقيرة لتأسيس مشروعات تهدف إلى بناء اقتصادات خضراء وتعزيز قدرتها على مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت باكو مفاوضات حادة كشفت عن انقسامات عميقة بين الأطراف المختلفة.

ورُصد أعضاء وفود الدول وهم يستريحون على كراسي في ستاد باكو الأولمبي، مقر مؤتمر“كوب 29′′، خلال الساعات الأولى من صباح السبت، في محاولات للحصول على قسط من الراحة بين الاجتماعات.

ويتمثل الهدف الرئيسي لمفاوضات هذا العام في استبدال التعهد السنوي الحالي بقيمة 100 مليار دولار بآخر أكبر حجماً لدعم الدول الفقيرة.

لكن حتى إذا قُبل الاقتراح الجديد بتخصيص 300 مليار دولار سنوياً، فإن العديد من الدول النامية قد تظل غير راضية. فقد أكدت دول الجنوب العالمي أن متطلباتها لمواجهة تداعيات ارتفاع درجات الحرارة وإعادة هيكلة اقتصاداتها تحتاج إلى تريليونات الدولارات سنوياً.

في السياق ذاته، دعت المسودة الصادرة يوم الجمعة إلى تمويل إجمالي لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول منتصف العقد المقبل، على أن يكون الجزء الأكبر من هذا التمويل من القطاع الخاص. ولا يزال الجميع بانتظار إعلان اقتراح محدث من رئاسة مؤتمر“كوب 29” خلال اليوم السبت.