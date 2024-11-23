كوريا الجنوبية الأعلى تصنيفا بشبكات 5G بين دول OECD

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشف تقرير، السبت، أن كوريا الجنوبية تمتلك واحدة من أفضل البنى التحتية لشبكات الجيل الخامس (5G) بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضح التقرير، الذي بثته وكالة أنباء“يونهاب” الكورية الجنوبية، أن لدى كوريا الجنوبية أكبر عدد من المحطات الأساسية لشبكات الجيل الخامس بالنسبة لعدد سكانها، بواقع 593 محطة لكل 100 ألف نسمة، حتى العام الماضي، تليها ليتوانيا وفنلندا، وفقا لأحدث تقارير الاقتصاد الرقمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما بلغ متوسط عدد المحطات لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حوالي 100 محطة.
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واحتلت كوريا، المرتبة الثانية من حيث عدد الاشتراكات بالجيل الخامس لكل 100 نسمة، عند 63، بعد الولايات المتحدة التي سجلت 68.4، لكنها جاءت أعلى بكثير من متوسط دول المنظمة البالغ 38.6.
كما سجلت سيؤول أرخص سعر لباقات الاتصالات الثلاثية، التي تضم خدمات التلفزيون والإنترنت والخدمات الصوتية بين دول المنظمة.
وقال التقرير إن الاستثمارات في قطاع الاتصالات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمت بنسبة 39 بالمئة على مدى العقد الماضي، مع استمرار ارتفاع الطلب على الشبكات وسط اتجاه متزايد نحو اقتصاد“رقمي” و”عن بعد”.
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