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كوريا الجنوبية الأعلى تصنيفا بشبكات 5G بين دول OECD

11/23/2024 11:25:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشف تقرير، السبت، أن كوريا الجنوبية تمتلك واحدة من أفضل البنى التحتية لشبكات الجيل الخامس (5G) بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضح التقرير، الذي بثته وكالة أنباء“يونهاب” الكورية الجنوبية، أن لدى كوريا الجنوبية أكبر عدد من المحطات الأساسية لشبكات الجيل الخامس بالنسبة لعدد سكانها، بواقع 593 محطة لكل 100 ألف نسمة، حتى العام الماضي، تليها ليتوانيا وفنلندا، وفقا لأحدث تقارير الاقتصاد الرقمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما بلغ متوسط عدد المحطات لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حوالي 100 محطة.

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واحتلت كوريا، المرتبة الثانية من حيث عدد الاشتراكات بالجيل الخامس لكل 100 نسمة، عند 63، بعد الولايات المتحدة التي سجلت 68.4، لكنها جاءت أعلى بكثير من متوسط دول المنظمة البالغ 38.6.

كما سجلت سيؤول أرخص سعر لباقات الاتصالات الثلاثية، التي تضم خدمات التلفزيون والإنترنت والخدمات الصوتية بين دول المنظمة.

وقال التقرير إن الاستثمارات في قطاع الاتصالات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمت بنسبة 39 بالمئة على مدى العقد الماضي، مع استمرار ارتفاع الطلب على الشبكات وسط اتجاه متزايد نحو اقتصاد“رقمي” و”عن بعد”.

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