آل خطاب: التنبؤات الفصلية تشير لانخفاض معدلات الهطولات على الاردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب،أن التغير المناخي يعكس تغيرًا في المعدلات العامة للعناصر المناخية، خصوصًا درجات الحرارة والمجاميع المطرية، نتيجة زيادة تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي الناتجة عن الأنشطة البشرية.

وأشار آل خطاب إلى أن الأردن شهد خلال السنوات الماضية تغيرات جوهرية في قيم الطقس، كان أبرزها ظاهرة الأمطار الوميضية، التي أودت بحياة نحو 25 شخصًا في موسم سابق بسبب الفيضانات الناتجة عنها، بحسب الرأي.

فيما كشف آل خطاب أن التنبؤات الفصلية لشهور كانون أول و ثاني وشباط تشير إلى ان الهطولات المطرية ستكون اقل من المعدلات السنوية باحتمالية تصل الى ٥٠%.

وأضاف أن ظاهرة الأمطار الوميضية تترافق غالبًا مع شدة في الهطولات المطرية، ما يؤدي إلى تشكل السيول في المناطق المنخفضة مثل الرويشد ومعان، نتيجة لمنخفضات حرارية مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة السطحية.

وعن تأثير التغير المناخي في الأردن، قال آل خطاب إن التغير المناخي أصبح واضحًا من خلال تغير الأنظمة الجوية، التي أدت إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات درجات الحرارة، خاصة درجات الحرارة الصغرى، وزيادة عدد الليالي الدافئة في معظم مناطق المملكة.

كما أشار إلى انخفاض معدلات الهطول السنوي في العديد من المناطق، وزيادة تكرار الأمطار الوميضية وما نجم عنها من سيول مدمرة تتسبب بخسائر بشرية ومادية.

وأضاف أن التغير المناخي ساهم أيضًا في زيادة رقعة الجفاف في المملكة، مما شكل تحديًا بيئيًا يستدعي تكاتف الجهود للتخفيف من آثاره.

وقال آل خطاب أن عام 2024 مرشح ليكون الأكثر حرارة في التاريخ مع تجاوز الاحترار 1.5 درجة مئوية مؤقتاً.

وبين آل خطاب ممثل المملكة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، ان المنظمة ذكرت في تقرير أولي أن عام 2024 يتجه ليصبح الأكثر حرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة. يأتي ذلك نتيجة ارتفاع استثنائي في متوسط درجات الحرارة العالمية، مدفوعًا بظاهرة «النينيو» وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وكشف أن الرسائل الرئيسية في التقرير تظهر ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، حيث شهدت الشهور التسعة الأولى من 2024 زيادة قدرها 1.54 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

كما بين أن التوقعات تشير إلى أن 2024 سيتجاوز عام 2023 كأكثر الأعوام حرارة في التاريخ، والسنوات العشر الماضية سجلت أعلى معدلات للحرارة على الإطلاق.

وأكدت المنظمة أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية مؤقتًا لا يعني إخفاق أهداف اتفاق باريس، لكنه يمثل إنذارًا عالميًا خطيرًا. كل زيادة إضافية في الاحترار تؤدي إلى تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة وتأثيراتها الكارثية.

يمثل التقرير الأولي عن حالة المناخ لعام 2024 صافرة إنذار للعالم، مشددًا على أهمية التعاون الدولي والتحرك السريع للحفاظ على الكوكب من آثار الاحترار العالمي المتزايدة.