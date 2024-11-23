تواجد أمني كثيف بعد سماع إطلاق نار قرب سفارة الاحتلال

تواجد أمني كثيف بعد سماع إطلاق نار قرب سفارة الاحتلال
التاريخ
11/23/2024 7:20:42 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
افاد مواطنون في منطقة الرابية ، بسماع اطلاق نار كثيف في محيط سفارة الاحتلال في المنطقة ، وتواجد كثيف لأجهزة الأمن العام في الموقع.
وبحسب المصادر ، طلبت الاجهزة الامنية من المجاورين البقاء داخل بيوتهم، واغلاق النوافذ.
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