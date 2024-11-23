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دول العالم تستعد لخيبة أمل في كوب 29 رغم رفع الغرب مستوى التزامه المالي

11/23/2024 7:15:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باكو‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬زادت‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬السبت‭ ‬مستوى‭ ‬الالتزام‭ ‬المالي‭ ‬للبلدان‭ ‬الغنية‭ ‬تجاه‭ ‬البلدان‭ ‬الفقيرة،‭ ‬فيما‭ ‬بدأت‭ ‬تصل‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ (‬كوب29‭) ‬في‭ ‬باكو‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬مسدود‭. ‬وتسود‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الارتباك‭ ‬النسبي‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬الملعب‭ ‬الأولمبي‮»‬‭ ‬في‭ ‬باكو‭ ‬حيث‭ ‬يعقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬بعد‭ ‬ليلة‭ ‬من‭ ‬المشاورات‭. ‬وتعتزم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬نشر‭ ‬اقتراح‭ ‬التسوية‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬قبل‭ ‬طرحه‭ ‬لتصوت‭ ‬عليه‭ ‬وفود‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬19‭:‬00‭ (‬15:00‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭)‬،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬المؤتمر‭. ‬

وأغلقت‭ ‬معظم‭ ‬أكشاك‭ ‬الطعام،‭ ‬وتوقفت‭ ‬عمليات‭ ‬النقل‭ ‬بين‭ ‬مكان‭ ‬إجراء‭ ‬المفاوضات‭ ‬والمدينة،‭ ‬فيما‭ ‬بدأت‭ ‬الوفود‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المطار‭. ‬والجمعة،‭ ‬اقترحت‭ ‬الدول‭ ‬الغنية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬زيادة‭ ‬التزاماتها‭ ‬المالية‭ ‬المخصصة‭ ‬للعمل‭ ‬المناخي‭ ‬والتي‭ ‬ستقدّمها‭ ‬للدول‭ ‬الفقيرة،‭ ‬بمقدار‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬250‭ ‬مليارا‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬ومنها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬واليابان،‭ ‬باتت‭ ‬تؤيد‭ ‬الآن‭ ‬زيادة‭ ‬ذلك‭ ‬المبلغ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬مليار‭ ‬سنويا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬مصدران‭ ‬داخل‭ ‬الوفود‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

لكنّ‭ ‬الأوروبيين‭ ‬يطالبون‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬مصحوبا‭ ‬بتقدم‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬نواح‭ ‬عدة‭ ‬لتسوية‭ ‬نهائية‭. ‬ويسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬خصوصا‭ ‬إلى‭ ‬أهداف‭ ‬أكثر‭ ‬طموحا‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة،‭ ‬لكنها‭ ‬تواجه‭ ‬معارضة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المنتجة‭ ‬للنفط‭ ‬مثل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬وحذرت‭ ‬المجموعة‭ ‬العربية‭ ‬صراحة‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تقبل‭ ‬أي‭ ‬نص‭ ‬يستهدف‭ ‬‮«‬الوقود‭ ‬الأحفوري‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬المفاوضين‭ ‬الأوروبيين‭: ‬‮«‬كان‭ ‬هناك‭ ‬جهد‭ ‬استثنائي‭ ‬من‭ ‬السعوديين‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬أنالينا‭ ‬بيربوك‭: ‬‮«‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬بأن‭ ‬تتعرض‭ ‬البلدان‭ ‬الأكثر‭ ‬ضعفا،‭ ‬خصوصا‭ ‬الدول‭ ‬الجزرية‭ ‬الصغيرة،‭ ‬للاحتيال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البلدان‭ ‬القليلة‭ ‬الغنية‭ ‬بالوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬والتي‭ ‬تحظى‭ ‬للأسف‭ ‬بالدعم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬الرئاسة‮»‬‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬للمؤتمر،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديدها‭. ‬وقال‭ ‬مفوض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬فوبكه‭ ‬هوكسترا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬لبناء‭ ‬جسور‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المحاور‭ ‬وتحقيق‭ ‬نجاح‭. ‬لكن‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬كنا‭ ‬سننجح‮»‬‭. ‬

وأورد‭ ‬المبعوث‭ ‬الأمريكي‭ ‬جون‭ ‬بوديستا‭ ‬لصحفيين‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تحاول‭ ‬تأمين‭ ‬‮«‬اتفاق‭ ‬جيد‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كرّره‭ ‬الوزير‭ ‬البريطاني‭ ‬إد‭ ‬ميليباند‭. ‬ومما‭ ‬يظهر‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬السائدة،‭ ‬تغيير‭ ‬بنما‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬متشائمة‭ ‬للغاية‭ ‬الجمعة،‭ ‬موقفها‭ ‬مع‭ ‬تصريح‭ ‬مفاوضها‭ ‬خوان‭ ‬كارلوس‭ ‬مونتيري‭ ‬غوميز‭ ‬الآن‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬متفائل‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬أدونيا‭ ‬أيباري،‭ ‬رئيس‭ ‬تحالف‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬لمجموعة‭ ‬77‭+‬الصين،‭ ‬إن‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬تعيش‭ ‬حاليا‭ ‬‮«‬في‭ ‬الظلام‮»‬‭. ‬وصرح‭ ‬وزير‭ ‬البيئة‭ ‬السيراليوني‭ ‬جيووه‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬لست‭ ‬متفائلا‮»‬‭. ‬

وتوقع‭ ‬ألدن‭ ‬ميير،‭ ‬الخبير‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مؤتمرات‭ ‬الأطراف‭ ‬تقريبا،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الدول‭ ‬الفقيرة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سعيدة‭ ‬بالرقم‭ ‬الجديد،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬300‭ ‬أو‭ ‬350‮»‬‭. ‬وبالتالي‭ ‬سيكون‭ ‬السؤال‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬ستقبل‭ ‬باتفاق‭ ‬سيّئ‭ ‬أم‭ ‬ستعرقل‭ ‬أي‭ ‬نص‭ ‬نهائي؟‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف،‭ ‬تستوجب‭ ‬النصوص‭ ‬الإجماع‭ ‬لإقرارها‭. ‬ومُدِّدت‭ ‬المفاوضات‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬رفض‭ ‬الدول‭ ‬الفقيرة‭ ‬العرض‭ ‬الأول‭ ‬للدول‭ ‬الغنية‭. ‬

وأجرى‭ ‬الأذربيجانيون‭ ‬الذين‭ ‬يستضيفون‭ ‬‮«‬كوب29‮»‬‭ ‬مشاورات‭ ‬مضنية‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬‮«‬الملعب‭ ‬الأولمبي‮»‬‭ ‬في‭ ‬باكو‭ ‬حيث‭ ‬يعقد‭ ‬المؤتمر،‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت‭ ‬لمحاولة‭ ‬تقدير‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬مقبولا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬وفود‭ ‬الدول‭ ‬الفقيرة‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬إفريقيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬وأمريكا‭ ‬الجنوبية‭. ‬لكن‭ ‬الدول‭ ‬الإفريقية‭ ‬اعتبرت‭ ‬ذلك‭ ‬المبلغ‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬الكوارث‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬وحاجاتها‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الهائلة‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬المنخفضة‭ ‬الكربون،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ندّدت‭ ‬الدول‭ ‬الجزرية‭ ‬الصغيرة‭ ‬بـ«ازدراء‭ ‬تجاه‭ ‬شعوبها‭ ‬الضعيفة‮»‬‭. ‬

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