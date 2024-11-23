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مسألة ((وقت))

11/23/2024 7:15:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬لم‭ ‬يسجل‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬مهاجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬المنافس‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬لكن‭ ‬المدرب‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬مسألة‭ ‬وقت‭ ‬فقط‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬صيامه‭ ‬التهديفي‭.‬

وسجل‭ ‬مبابي‭ ‬هدفا‭ ‬واحدا‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬خاضها،‭ ‬وقضى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬دقيقة‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يعاني‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬كرأس‭ ‬حربة‭.‬

ولم‭ ‬يتم‭ ‬استدعاء‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلة‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬قائد‭ ‬الفريق،‭ ‬لكن‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬مبابي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬معنوية‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬حصص‭ ‬التدريب‭ ‬قبل‭ ‬رحلة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬إلى‭ ‬ليجانيس‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭.‬

وقال‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬للصحفيين‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يحدث‭ ‬لجميع‭ ‬المهاجمين‭ ‬العظماء،‭ ‬وقد‭ ‬يشعر‭ ‬بالإحباط‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬حاله‭. ‬أراه‭ ‬متحفزا‭ ‬وسعيدا‭ ‬بالتدريب‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬في‭ ‬الفريق‭. ‬عاجلاً‭ ‬أم‭ ‬آجلا،‭ ‬سينهي‭ ‬سلسلة‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يسجل‭ ‬فيها‭ ‬أي‭ ‬هدف‭. ‬غدا‭ ‬سوف‭ ‬يقدم‭ ‬مباراة‭ ‬رائعة‭ ‬لأن‭ ‬الأمر‭ ‬مسألة‭ ‬وقت‮»‬

وواصل‭: ‬‮»‬إنه‭ ‬يمتلك‭ ‬مهارة‭ ‬لا‭ ‬تصدق‭ ‬وسيظهر‭ ‬ذلك‭ ‬عاجلا‭ ‬أم‭ ‬آجلا‮«‬‭.‬

وكان‭ ‬مركز‭ ‬مبابي‭ ‬محل‭ ‬جدال‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬الحلم‭ ‬إلى‭ ‬سانتياجو‭ ‬برنابيو،‭ ‬حيث‭ ‬تساءل‭ ‬الكثيرون‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬على‭ ‬اليسار،‭ ‬لكن‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬كان‭ ‬معارضا‭ ‬لتغيير‭ ‬مركز‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور،‭ ‬هدافهم‭ ‬الأول‭ ‬والذي‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المركز‭.‬

وقال‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬كيليان‭ ‬طلب‭ ‬مني‭ ‬أبدا‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬بعينه‭ ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬الجميع‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬ضمن‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭. ‬ولكن‭ ‬مبابي‭ ‬وفينيسيوس‭ ‬ليس‭ ‬لديهما‭ ‬أي‭ ‬مركز‭ ‬ثابت‭ ‬في‭ ‬الملعب‭. ‬الأمر‭ ‬كله‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬المباراة‮»‬‭. ‬ومع‭ ‬وجود‭ ‬فرصة‭ ‬لإبرام‭ ‬صفقات‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬خلال‭ ‬منتصف‭ ‬الموسم،‭ ‬قال‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬إن‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬سيدرس‭ ‬خياراته‭ ‬بعد‭ ‬مواجهة‭ ‬إشبيلية‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬

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