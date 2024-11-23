توتنهام يتغلب على مانشستر سيتي 4-0 وأرسنال يستعيد نغمة الانتصارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مانشستر (المملكة المتحدة) - (أ ف ب): ألحق توتنهام خسارة مذلة بمضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة عندما تغلب عليه 4-0 أمس السبت على ملعب الاتحاد في مانشستر في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم، واضعا حدا لسلسلة 52 مباراة متتالية بلا هزيمة على أرضه.
وفرض جيمس ماديسون نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 13 و20 رافعا رصيده الى خمسة اهداف هذا الموسم ومحتفلا بافضل طريقة بعيد ميلاده الـ28، وأضاف المدافع الدولي الاسباني بيدرو بورو الثالث (53)، قبل أن يختم الويلزي برينان جونسون المهرجان بهدف رابع (90+3).
وعمَّق توتنهام جراح سيتي ومدربه الاسباني بيب غوارديولا وألحق بهما الخسارة الخامسة تواليا في مختلف المسابقات بعد أيام معدودة من تمديد الأخير عقده مع ادارة النادي حتى 2027، وهي المرة الأولى التي يمنى بها بهذا العدد المتتالي من الخسائر منذ 18 عاما عندما كان يشرف على تدريبه ستيوارت بيرس.
وهي الخسارة الاولى لسيتي على ملعبه «الاتحاد» منذ نوفمبر 2022 ضمن الدوري (فاز بـ28 مباراة وتعادل 6 مرات)، والثالثة أمام الفريق اللندني على الملعب ذاته في آخر 11 زيارة لتوتنهام الذي حقق فوزه الثاني تواليا على فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا بعدما أسقطه في لندن الشهر الماضي في كأس الرابطة 2-1.
وعادل توتنهام منافسه عدد الانتصارات في المواجهات المباشرة في كافة المسابقات (68 في 173 مباراة) وفي الدوري (57 في 147).
وهي الخسارة الثالثة تواليا لسيتي في الدوري وهذا الموسم فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الثاني وبات بإمكان ليفربول المتصدر الابتعاد بفارق ثماني نقاط في حال فوزه على مضيفه ساوثمبتون الأحد.
وفي مباريات أخرى في المرحلة ذاتها استعاد أرسنال نغمة الانتصارات بعد تعادلين وخسارتين عندما أكرم وفادة ضيفه نوتنغهام فوريست بثلاثية نظيفة على ملعب الإمارات.
ورفع ارسنال رصيده الى 22 نقطة بفارق الاهداف خلف جاره اللندني تشلسي الذي استعاد توازنه بدوره بعد تعادلين متتاليين وتغلب على مضيفه ليستر سيتي 2-1.
وفرض الارجنتيني إنسو فرنانديس نفسه نجما للمباراة بتمريره كرة هدف السبق في الشوط الاول إلى المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون (16) ومضاعفة النتيجة في الشوط الثاني (75). وقلّص ليستر الفارق بفضل المهاجم الدولي الغاني البديل جوردان أيو (90+5 من ركلة جزاء).
ورفع تشلسي رصيده إلى 22 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب في الاعوام الاربعة الماضية الذي يستقبل توتنهام العاشر لاحقا، وبفارق 6 عن ليفربول المتصدر الذي يحلّ ضيفا على ساوثمبتون الأحد.
وارتقى برايتون الى المركز الخامس بفوزه الثمين بعشرة لاعبين على مضيفه بورنموث بهدفين للبرازيلي جواو بيدرو (4) والياباني كاورو ميتوما (49) مقابل هدف للويلزي ديفيد بروكس (90+3).
وواصل أستون فيلا نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه كريستال بالاس 2-2.
ومني فولهام بخسارة قاسية امام ضيفه ولفرهامبتون بهدف للدولي النيجيري اليكس أيوبي (20) مقابل أربعة أهداف للبرازيليين ماثيوس كونيا (31 و87) وجواو غوميش (53) والبرتغالي غونسالو غيديش (90+5).
وسقط إيفرتون في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه برنتفورد الذي لعب بعسرة لاعبين منذ الدقيقة 41 اثر طرد لاعب وسطه الدنماركي كريستيان نورغارد.
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