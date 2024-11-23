توتنهام يتغلب على مانشستر سيتي 4-0 وأرسنال يستعيد نغمة الانتصارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مانشستر‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ألحق‭ ‬توتنهام‭ ‬خسارة‭ ‬مذلة‭ ‬بمضيفه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأربعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬4‭-‬0‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬واضعا‭ ‬حدا‭ ‬لسلسلة‭ ‬52‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية‭ ‬بلا‭ ‬هزيمة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭.‬

وفرض‭ ‬جيمس‭ ‬ماديسون‭ ‬نفسه‭ ‬نجما‭ ‬للمباراة‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثنائية‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬13‭ ‬و20‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬خمسة‭ ‬اهداف‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ومحتفلا‭ ‬بافضل‭ ‬طريقة‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الـ28،‭ ‬وأضاف‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬الاسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬بورو‭ ‬الثالث‭ (‬53‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يختم‭ ‬الويلزي‭ ‬برينان‭ ‬جونسون‭ ‬المهرجان‭ ‬بهدف‭ ‬رابع‭ (‬90+3‭).‬

وعمَّق‭ ‬توتنهام‭ ‬جراح‭ ‬سيتي‭ ‬ومدربه‭ ‬الاسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬وألحق‭ ‬بهما‭ ‬الخسارة‭ ‬الخامسة‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬معدودة‭ ‬من‭ ‬تمديد‭ ‬الأخير‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬ادارة‭ ‬النادي‭ ‬حتى‭ ‬2027،‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يمنى‭ ‬بها‭ ‬بهذا‭ ‬العدد‭ ‬المتتالي‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريبه‭ ‬ستيوارت‭ ‬بيرس‭.‬

وهي‭ ‬الخسارة‭ ‬الاولى‭ ‬لسيتي‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬الاتحاد‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ (‬فاز‭ ‬بـ28‭ ‬مباراة‭ ‬وتعادل‭ ‬6‭ ‬مرات‭)‬،‭ ‬والثالثة‭ ‬أمام‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬11‭ ‬زيارة‭ ‬لتوتنهام‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬بعدما‭ ‬أسقطه‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬2‭-‬1‭.‬

وعادل‭ ‬توتنهام‭ ‬منافسه‭ ‬عدد‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات‭ (‬68‭ ‬في‭ ‬173‭ ‬مباراة‭) ‬وفي‭ ‬الدوري‭ (‬57‭ ‬في‭ ‬147‭).‬

وهي‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬لسيتي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وهذا‭ ‬الموسم‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬وبات‭ ‬بإمكان‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬الابتعاد‭ ‬بفارق‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬الأحد‭.‬

وفي‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬ذاتها‭ ‬استعاد‭ ‬أرسنال‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬تعادلين‭ ‬وخسارتين‭ ‬عندما‭ ‬أكرم‭ ‬وفادة‭ ‬ضيفه‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الإمارات‭.‬

ورفع‭ ‬ارسنال‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬خلف‭ ‬جاره‭ ‬اللندني‭ ‬تشلسي‭ ‬الذي‭ ‬استعاد‭ ‬توازنه‭ ‬بدوره‭ ‬بعد‭ ‬تعادلين‭ ‬متتاليين‭ ‬وتغلب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬2‭-‬1‭.‬

وفرض‭ ‬الارجنتيني‭ ‬إنسو‭ ‬فرنانديس‭ ‬نفسه‭ ‬نجما‭ ‬للمباراة‭ ‬بتمريره‭ ‬كرة‭ ‬هدف‭ ‬السبق‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬إلى‭ ‬المهاجم‭ ‬السنغالي‭ ‬نيكولاس‭ ‬جاكسون‭ (‬16‭) ‬ومضاعفة‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ (‬75‭). ‬وقلّص‭ ‬ليستر‭ ‬الفارق‭ ‬بفضل‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الغاني‭ ‬البديل‭ ‬جوردان‭ ‬أيو‭ (‬90+5‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭).‬

ورفع‭ ‬تشلسي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الثاني‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬الاعوام‭ ‬الاربعة‭ ‬الماضية‭ ‬الذي‭ ‬يستقبل‭ ‬توتنهام‭ ‬العاشر‭ ‬لاحقا،‭ ‬وبفارق‭ ‬6‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬الذي‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬الأحد‭.‬

وارتقى‭ ‬برايتون‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بفوزه‭ ‬الثمين‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬بورنموث‭ ‬بهدفين‭ ‬للبرازيلي‭ ‬جواو‭ ‬بيدرو‭ (‬4‭) ‬والياباني‭ ‬كاورو‭ ‬ميتوما‭ (‬49‭) ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬للويلزي‭ ‬ديفيد‭ ‬بروكس‭ (‬90+3‭).‬

وواصل‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬نزيف‭ ‬النقاط‭ ‬بسقوطه‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬امام‭ ‬ضيفه‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬2-2‭.‬

ومني‭ ‬فولهام‭ ‬بخسارة‭ ‬قاسية‭ ‬امام‭ ‬ضيفه‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬بهدف‭ ‬للدولي‭ ‬النيجيري‭ ‬اليكس‭ ‬أيوبي‭ (‬20‭) ‬مقابل‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬للبرازيليين‭ ‬ماثيوس‭ ‬كونيا‭ (‬31‭ ‬و87‭) ‬وجواو‭ ‬غوميش‭ (‬53‭) ‬والبرتغالي‭ ‬غونسالو‭ ‬غيديش‭ (‬90+5‭).‬

وسقط‭ ‬إيفرتون‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬برنتفورد‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬بعسرة‭ ‬لاعبين‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬41‭ ‬اثر‭ ‬طرد‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الدنماركي‭ ‬كريستيان‭ ‬نورغارد‭.‬