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البحرين تستضيف بطولة العالم الأولى للباراتايكوندو - بومسيه 2024

11/23/2024 7:15:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستعد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬بارز‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬الأولى‭ ‬للباراتايكوندو‭ -‬بومسيه‭ ‬2024،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬المفتوحة‭ ‬للباراتايكوندو‭. ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬الذي‭ ‬سيُعقد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭-‬27‭ ‬الى‭ ‬29‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وأوضح‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬البطولات،‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬يُولى‭ ‬للرياضات‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وأشار‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تدعم‭ ‬بقوة‭ ‬هذه‭ ‬الرياضات،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬رياضية‭ ‬شاملة‭ ‬للجميع‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬دعم‭ ‬القيادة‭ ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولات،‭ ‬بل‭ ‬يشمل‭ ‬أيضًا‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرياضية‭ ‬وتوفير‭ ‬التدريب‭ ‬المتخصص‭ ‬للرياضيين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لرياضات‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة،‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬والرياضات،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬البحرين‭ ‬مركزًا‭ ‬للتميز‭ ‬الرياضي‭ ‬ولتطوير‭ ‬رياضات‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭. ‬وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬يعكس‭ ‬رؤية‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬ونوه‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬تعكس‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المشاركة‭ ‬الرياضية‭ ‬لجميع‭ ‬الأفراد،‭ ‬وتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬للرياضيين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬إنجازاتهم‭ ‬وإبراز‭ ‬قدراتهم‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬منافسات،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬منصة‭ ‬لرفع‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الرياضات‭ ‬البارالمبية‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الدمج‭ ‬الاجتماعي‭.‬

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