البحرين تستضيف بطولة العالم الأولى للباراتايكوندو - بومسيه 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تستعد مملكة البحرين لاستضافة حدث رياضي بارز يتمثل في تنظيم بطولة العالم الأولى للباراتايكوندو -بومسيه 2024، بالإضافة إلى بطولة البحرين المفتوحة للباراتايكوندو. هذا الحدث، الذي سيُعقد في الفترة من 26-27 الى 29 نوفمبر الجاري.
وأوضح الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، أن تنظيم هذه البطولات، يأتي تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب. ويعكس هذا الحدث الرياضي اهتمامًا كبيرًا يُولى للرياضات البارالمبية في المملكة. وأشار الشيخ محمد إلى أن القيادة الرشيدة لمملكة البحرين تدعم بقوة هذه الرياضات، ما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة رياضية شاملة للجميع. وأضاف: «إن دعم القيادة لم يقتصر فقط على تنظيم البطولات، بل يشمل أيضًا تطوير البنية التحتية الرياضية وتوفير التدريب المتخصص للرياضيين من ذوي العزيمة».
كما أعرب رئيس اللجنة البارالمبية عن تقديره للدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لرياضات ذوي العزيمة، حيث ساهم هذا الدعم في تنظيم العديد من البطولات في مختلف الألعاب والرياضات، ما جعل البحرين مركزًا للتميز الرياضي ولتطوير رياضات ذوي العزيمة. وقال الشيخ محمد: «هذا الدعم يعكس رؤية سموه في تعزيز مكانة البحرين على الساحة الرياضية الدولية». ونوه الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة بأن هذه البطولات تعكس رؤية البحرين في تعزيز المشاركة الرياضية لجميع الأفراد، وتوفير الفرص للرياضيين من ذوي العزيمة لتحقيق إنجازاتهم وإبراز قدراتهم في الساحة الرياضية العالمية. وأوضح أن هذه البطولات ليست مجرد منافسات، بل هي منصة لرفع الوعي بأهمية الرياضات البارالمبية ودورها في تعزيز الدمج الاجتماعي.
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