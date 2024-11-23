علي عامر: المنافسة بدوري الدرجة الثانية قوية ومتطورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
صرح المدرب الوطني علي عامر المدير الفني لفريق الحالة لكرة القدم أن دوري الدرجة الثانية شهد تطورا كبيرا ومنافسة قوية بين الفرق، وقال في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج الرياضي»: إن المنافسة بدوري الدرجة الثانية ليست سهلة، حيث شهد هذا الموسم منافسة قوية على المراكز الأولى.
وأضاف: إن تطور المستوى في الدوري يقوده مدربون وطنيون لديهم فكر متطور ويعملون بشكل احترافي، ولاعبون مميزون يستحقون الاهتمام وإعطاءهم الفرصة للمشاركة في المنتخبات الوطنية، وإبراز قدراتهم الفنية وتطويرها لخدمة الكرة البحرينية.
وتابع: المنافسة بالدوري قوية وصعبة للغاية، والفرق الأولى متقاربة بالنقاط والأداء، والحظوظ لا زالت قائمة للفرق القريبة من المراكز المتقدمة، وهذا المستوى العالي يعود بالنفع على منتخباتنا الوطنية.
واختتم علي عامر تصريحه قائلا: وبالنسبة إلى دوري الدرجة الثانية فهو مظلوم إعلاميا، ولا يحظى بالاهتمام الكافي ويحتاج إلى نقلة نوعية لتطوير اللعبة بشكل أفضل ليحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.
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