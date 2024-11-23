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علي عامر: المنافسة بدوري الدرجة الثانية قوية ومتطورة

11/23/2024 7:15:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

صرح‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عامر‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬الحالة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬شهد‭ ‬تطورا‭ ‬كبيرا‭ ‬ومنافسة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬الفرق،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭: ‬إن‭ ‬المنافسة‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬ليست‭ ‬سهلة،‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭.‬

وأضاف‭: ‬إن‭ ‬تطور‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬يقوده‭ ‬مدربون‭ ‬وطنيون‭ ‬لديهم‭ ‬فكر‭ ‬متطور‭ ‬ويعملون‭ ‬بشكل‭ ‬احترافي،‭ ‬ولاعبون‭ ‬مميزون‭ ‬يستحقون‭ ‬الاهتمام‭ ‬وإعطاءهم‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وإبراز‭ ‬قدراتهم‭ ‬الفنية‭ ‬وتطويرها‭ ‬لخدمة‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭.‬

وتابع‭: ‬المنافسة‭ ‬بالدوري‭ ‬قوية‭ ‬وصعبة‭ ‬للغاية،‭ ‬والفرق‭ ‬الأولى‭ ‬متقاربة‭ ‬بالنقاط‭ ‬والأداء،‭ ‬والحظوظ‭ ‬لا‭ ‬زالت‭ ‬قائمة‭ ‬للفرق‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وهذا‭ ‬المستوى‭ ‬العالي‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬منتخباتنا‭ ‬الوطنية‭.‬

واختتم‭ ‬علي‭ ‬عامر‭ ‬تصريحه‭ ‬قائلا‭: ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬فهو‭ ‬مظلوم‭ ‬إعلاميا،‭ ‬ولا‭ ‬يحظى‭ ‬بالاهتمام‭ ‬الكافي‭ ‬ويحتاج‭ ‬إلى‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬لتطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬ليحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬

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