الأهــلــي يـعـــزز صــدارتـه.. وتـعــادل الاتـحــــاد مـع تــوبــلـي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد توفيق
عزز فريق الأهلي صدارته للدور التمهيدي بدوري خالد بن حمد لكرة اليد، وذلك بعد فوزه على نظيره فريق الدير بنتيجة (23/21)، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس السبت على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم ضمن منافسات الجولة السادسة.
وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة (11/11)، في شوط كان متقارباً بينهما من حيث الأداء والنتيجة، حيث لم تحسم المواجهة إلا في الدقائق الأخيرة التي تمكن فيها لاعب الأهلي عبدالله علي بتسجيل هدف الحسم، في الوقت الذي لم ينجح فيه الدير من استغلال الهجمات الأخيرة لتنتهي المباراة لمصلحة الأهلي بفارق هدفين.
ورفع الأهلي رصيده إلى (16 نقطة) في صدارة الترتيب وبفارق 4 نقاط مؤقتاً عن فريقي النجمة والشباب، بينما الدير أصبح رصيده (9 نقاط).
وبرز لاعب الأهلي علي عيد، ولاعب الدير حسن مدن في المباراة بتسجيل كل واحد منهما (6 أهداف).
الاتحاد يتعادل مع توبلي
وفي المباراة الثانية تعادل فريقا توبلي والاتحاد بنتيجة (28/28)، وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح توبلي بنتيجة (16/17)، وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى (9 نقاط)، بينما توبلي أصبح رصيده (8 نقاط). وبرز من توبلي حسين يعقوب بتسجيله (10 أهداف)، ومن الاتحاد محمد علي بتسجيله (7 أهداف).
مباريات اليوم
وتختتم اليوم الأحد منافسات الجولة السادسة لدوري خالد بن حمد لكرة اليد بإقامة مباراتين، الأولى بين التضامن وسماهيج عند الساعة (5:30) مساءً، والثانية بين باربار والبحرين في تمام الساعة (7:15) مساءً، على صالة الاتحاد بأم الحصم.
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