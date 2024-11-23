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الأهــلــي يـعـــزز صــدارتـه.. وتـعــادل الاتـحــــاد مـع تــوبــلـي

11/23/2024 7:15:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق


عزز‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬صدارته‭ ‬للدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬بدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬بنتيجة‭ (‬23‭/‬‏21‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭.‬

وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬انتهى‭ ‬بتعادل‭ ‬الفريقين‭ ‬بنتيجة‭ (‬11/11‭)‬،‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬كان‭ ‬متقارباً‭ ‬بينهما‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأداء‭ ‬والنتيجة،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تحسم‭ ‬المواجهة‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬فيها‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدف‭ ‬الحسم،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬فيه‭ ‬الدير‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬الهجمات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لتنتهي‭ ‬المباراة‭ ‬لمصلحة‭ ‬الأهلي‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭.‬

ورفع‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬16‭ ‬نقطة‭) ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬وبفارق‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬مؤقتاً‭ ‬عن‭ ‬فريقي‭ ‬النجمة‭ ‬والشباب،‭ ‬بينما‭ ‬الدير‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬9‭ ‬نقاط‭).‬

وبرز‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬علي‭ ‬عيد،‭ ‬ولاعب‭ ‬الدير‭ ‬حسن‭ ‬مدن‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬بتسجيل‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منهما‭ (‬6‭ ‬أهداف‭).‬

الاتحاد‭ ‬يتعادل‭ ‬مع‭ ‬توبلي

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬تعادل‭ ‬فريقا‭ ‬توبلي‭ ‬والاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ (‬28/28‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬لصالح‭ ‬توبلي‭ ‬بنتيجة‭ (‬16/17‭)‬،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬9‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬توبلي‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬8‭ ‬نقاط‭). ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬توبلي‭ ‬حسين‭ ‬يعقوب‭ ‬بتسجيله‭ (‬10‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬الاتحاد‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬بتسجيله‭ (‬7‭ ‬أهداف‭).‬

مباريات‭ ‬اليوم

وتختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين،‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬التضامن‭ ‬وسماهيج‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ (‬5:30‭) ‬مساءً،‭ ‬والثانية‭ ‬بين‭ ‬باربار‭ ‬والبحرين‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ (‬7:15‭) ‬مساءً،‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

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