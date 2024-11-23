الأهلي يواجه المنامة.. والشباب يلتقي النجمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تتواصل اليوم الأحد منافسات الجولة الخامسة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، حيث ستقام مباراتين في نفس التوقيت عند السابعة مساءً، وسيجمع اللقاء الأول الأهلي مع المنامة على استاد البحرين الوطني، بينما يلتقي فريق الشباب مع نظيره النجمة على استاد مدينة خليفة الرياضية.
وتقام يوم غدٍ الاثنين مباراة واحدة عند الساعة السابعة مساءً، تجمع الرفاع الشرقي مع سترة على استاد البحرين الوطني.
الأهلي والمنامة
يدخل فريق الأهلي المواجهة برصيد 3 نقاط، ويسعى مدربه البرتغالي في ظهوره الأول إلى تحسين مستوى نتائج الفريق، بعد النتائج الغير مرضية لإدارة النادي مع مدربه السابق أنخيل لوبيز، حيث فاز في مباراة على النجمة (3-2)، وخسر مباراتين أمام البحرين (1-.) وأمام سترة (3-1).
وفي المقابل يدخل المنامة اللقاء برصيد نقطتين فقط من تعادلين وخسارتين، ويحتاج مدربه عادل النعيمي إلى تحقيق أول انتصاراته في هذا الموسم وتحسين نتائج فريقه السلبية، والصعود في سلم الترتيب العام.
الشباب والنجمة
يدخل فريق الشباب المباراة وفي رصيده 7 نقاط وهو في المركز الرابع قبل انطلاقة الجولة، ويسعى مدربه علي عبدالمجيد إلى مواصلة تحقيق النتائج الجيدة بعد تعادله أمام المالكية سلبيا من دون أهداف، وفوزه على البحرين (2-1) بالجولتين الماضيتين. في المقابل يدخل النجمة اللقاء برصيد 4 نقاط، وقد تمكن مدربه الكرواتي ميلادين بوسافيك من تصحيح وضع الفريق بالجولتين السابقتين بفوزه على الرفاع الشرقي (4-2) وتعادله مع المحرق سلبيا من دون أهداف، وقد خرج بنقطة ثمينة من أمام المحرق القوي.
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