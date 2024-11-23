الأهلي يواجه المنامة.. والشباب يلتقي النجمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تتواصل‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬وسيجمع‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬الأهلي‭ ‬مع‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬بينما‭ ‬يلتقي‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وتقام‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬الاثنين‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬تجمع‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬مع‭ ‬سترة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

الأهلي‭ ‬والمنامة‭ ‬

يدخل‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬المواجهة‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬ويسعى‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬في‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق،‭ ‬بعد‭ ‬النتائج‭ ‬الغير‭ ‬مرضية‭ ‬لإدارة‭ ‬النادي‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬السابق‭ ‬أنخيل‭ ‬لوبيز،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ (‬3-2‭)‬،‭ ‬وخسر‭ ‬مباراتين‭ ‬أمام‭ ‬البحرين‭ (‬1-‭.) ‬وأمام‭ ‬سترة‭ (‬3-1‭).‬

وفي‭ ‬المقابل‭ ‬يدخل‭ ‬المنامة‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬تعادلين‭ ‬وخسارتين،‭ ‬ويحتاج‭ ‬مدربه‭ ‬عادل‭ ‬النعيمي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أول‭ ‬انتصاراته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وتحسين‭ ‬نتائج‭ ‬فريقه‭ ‬السلبية،‭ ‬والصعود‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭.‬

الشباب‭ ‬والنجمة‭ ‬

يدخل‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬المباراة‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬قبل‭ ‬انطلاقة‭ ‬الجولة،‭ ‬ويسعى‭ ‬مدربه‭ ‬علي‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الجيدة‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬أمام‭ ‬المالكية‭ ‬سلبيا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف،‭ ‬وفوزه‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ (‬2-1‭) ‬بالجولتين‭ ‬الماضيتين‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬يدخل‭ ‬النجمة‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬وقد‭ ‬تمكن‭ ‬مدربه‭ ‬الكرواتي‭ ‬ميلادين‭ ‬بوسافيك‭ ‬من‭ ‬تصحيح‭ ‬وضع‭ ‬الفريق‭ ‬بالجولتين‭ ‬السابقتين‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ (‬4-2‭) ‬وتعادله‭ ‬مع‭ ‬المحرق‭ ‬سلبيا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف،‭ ‬وقد‭ ‬خرج‭ ‬بنقطة‭ ‬ثمينة‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬القوي‭.‬