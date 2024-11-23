مرحبا بالنقرس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قال‭ ‬لي‭ ‬الطبيب‭: ‬بلاش‭ ‬لحوم‭.. ‬قلت‭: ‬لا‭ ‬مانع،‭ ‬فقد‭ ‬صرت‭ ‬أعاف‭ ‬لحوم‭ ‬هذا‭ ‬الزمان‭ ‬العابرة‭ ‬للقارات،‭ ‬التي‭ ‬صارت‭ ‬بلا‭ ‬طعم‭ ‬أو‭ ‬رائحة‭.. ‬استغفر‭ ‬الله‭ ‬بل‭ ‬لها‭ ‬رائحة‭ ‬مثيرة‭ ‬للتقزز‭.. ‬أي‭ ‬‮«‬زِفرة‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬منعني‭ ‬من‭ ‬الفول‭ ‬والعدس‭ ‬أيضا،‭ ‬فصحت‭ ‬فيه‭: ‬هذه‭ ‬مؤامرة‭. ‬لإشانة‭ ‬سمعة‭ ‬‮«‬الحبيبين‮»‬‭ ‬وتصفيتي‭ ‬جسديا‭! ‬كيف‭ ‬أستطيع‭ ‬ان‭ ‬أتنفس‭ ‬أو‭ ‬أتحرك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فول‭ ‬أو‭ ‬عدس؟‭ ‬عند‭ ‬الفطام‭ ‬يطعمون‭ ‬الصغار‭ ‬السريلاك‭ ‬وأطعمة‭ ‬أخرى‭ ‬مهروسة‭ ‬وشهية‭ ‬ولكن‭ ‬أمي‭ ‬فطمتني‭ ‬بالفول‭ ‬والعدس‭ ‬فصارا‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬تركيبتي‭ ‬الكيميائية‭. ‬وصارا‭ ‬الطاقة‭ ‬التي‭ ‬تساعدني‭ ‬على‭ ‬الحركة،‭ ‬وانطلاقا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬هذا،‭ ‬ومع‭ ‬كامل‭ ‬احترامي‭ ‬للطب‭ ‬والأطباء‭ ‬أعلنت‭ ‬ما‭ ‬يلي‭: ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬تفادي‭ ‬النقرس‭ ‬يستوجب‭ ‬مقاطعة‭ ‬الفول‭ ‬والعدس‭ ‬فمرحبا‭ ‬بالنقرس‭ ‬والفرقس‭ ‬والجقدس‭ ‬والفسفس‭. ‬المسألة‭ ‬مسألة‭ ‬مبدأ‭: ‬حرمان‭ ‬سوداني‭ ‬من‭ ‬الفول‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬استفزازا‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬الخرطوم‭ ‬تحت‭ ‬حماية‭ ‬قوات‭ ‬أمريكية‭. ‬وأستطيع‭ ‬ان‭ ‬أقاطع‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬شهورا‭ ‬متصلة،‭ ‬ومعه‭ ‬دجاج‭ ‬آخر‭ ‬الزمان‭ ‬الذي‭ ‬نشتريه‭ ‬مطبوخا‭ ‬او‭ ‬نطبخه‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬فيظل‭ ‬طعمه‭ ‬غريبا‭ ‬ومريبا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صار‭ ‬أصحاب‭ ‬المزارع‭ ‬يحقنون‭ ‬الدجاج‭ ‬بالكورتيزون‭ ‬حتى‭ ‬يصبح‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬من‭ ‬شحمه‭ ‬ورم‮»‬‭. ‬حتى‭ ‬البيض‭ ‬صرت‭ ‬‮«‬أشك‮»‬‭ ‬فيه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عرفت‭ ‬ان‭ ‬الدجاجة‭ ‬صارت‭ ‬تبيض‭ ‬دون‭ ‬حاجة‭ ‬الى‭ ‬ديك‭ (‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬العبث‭ ‬العلمي‭ ‬السائد‭ ‬باسم‭ ‬الاستنساخ‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يسعى‭ ‬لإلغاء‭ ‬دور‭ ‬الرجل‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الحمل‭ ‬والإنجاب‭.. ‬وا‭ ‬ضيعة‭ ‬شواربنا‭). ‬وقبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬وبالتحديد‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬المنصرم‭ ‬نشرت‭ ‬جريدة‭ ‬تايمز‭ ‬اللندنية‭ ‬تقريرا‭ ‬مفاده‭ ‬أن‭ ‬جهات‭ ‬هولندية‭ ‬وأمريكية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬زرع‭ ‬وإنتاج‭ ‬لحوم‭ ‬في‭ ‬المختبرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬تربية‭ ‬حيوانات‭. ‬فهناك‭ ‬خلية‭ ‬اسمها‭ ‬مايوبلاست‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬عضلات،‭ ‬ويتم‭ ‬سحبها‭ ‬من‭ ‬حيوان‭ (‬بقرة‭ ‬مثلا‭) ‬وتحفيزها‭ ‬للتكاثر‭ ‬في‭ ‬خليط‭ ‬من‭ ‬الغلوكوز‭ ‬والأحماض‭ ‬الأمينية‭ ‬والمعادن‭ ‬وعناصر‭ ‬أخرى‭ ‬حتى‭ ‬تتشكل‭ ‬منها‭ ‬شرائح‭ ‬لحم‭ ‬تصلح‭ ‬للفرم‭ ‬أو‭ ‬الشواء‭.. ‬وقد‭ ‬نجحت‭ ‬تجربة‭ ‬تزريع‭ ‬اللحم‭ ‬بكلفة‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭ ‬للكيلوغرام‭ ‬الواحد‭.. ‬يا‭ ‬بلاش‭.. ‬ومرحبا‭ ‬بالنقرس‭.. ‬طيب‭ ‬لماذا‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬التعب‭ ‬والحيوانات‭ ‬موجودة‭ ‬وتتكاثر؟‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬الحيوانات‭ ‬تسبب‭ ‬أمراضا‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬لها،‭ ‬والأبقار‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬معروف‭ ‬عنها‭ ‬أنها‭ ‬تنتج‭ ‬كميات‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬الغازات‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬ظاهرة‭ ‬الإحماء‭ (‬الدفيئة‭ ‬وثقب‭ ‬الأوزون‭).. ‬يعني‭ ‬تختفي‭ ‬الحيوانات‭ ‬وتصيح‭ ‬أم‭ ‬الجعافر‭ ‬وأنا‭ ‬أغادر‭ ‬البيت‭: ‬ما‭ ‬تنسى‭ ‬تروح‭ ‬المختبر‭ ‬تفحص‭ ‬الدم‭ ‬للملاريا‭.. ‬وهات‭ ‬معك‭ (‬من‭ ‬المختبر‭) ‬كيلو‭ ‬لحم‭ ‬مفروم‭.. ‬وربع‭ ‬سي‭ ‬سي‭ ‬بفتيك‭ ‬ونص‭ ‬ليتر‭ ‬ستيك‭ (‬البفتيك‭ ‬والستيك‭ ‬اسم‭ ‬الدلع‭ ‬لشرائح‭ ‬اللحم‭.. ‬وهناك‭ ‬شيء‭ ‬تسميه‭ ‬المطاعم‭ ‬الفاخرة‭ ‬سكالوب‭ ‬وهو‭ ‬شريحة‭ ‬لحم‭ ‬أيضا‭ ‬بها‭ ‬غنج‭ ‬ودلال‭ ‬فرنسي‭).‬