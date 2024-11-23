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مرحبا بالنقرس

11/23/2024 7:07:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رغم‭ ‬أنني‭ ‬لست‭ ‬من‭ ‬صنف‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬يهرعون‭ ‬إلى‭ ‬العيادات‭ ‬الطبية‭ ‬للشكوى‭ ‬من‭ ‬العلل‭ ‬الخفيفة‭ -‬والثقيلة‭ ‬أحيانا،‭ ‬فإنني‭ ‬أحترم‭ ‬قرارات‭ ‬وتوجيهات‭ ‬الأطباء‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحالاتي‭ ‬الصحية،‭ ‬ووسيلة‭ ‬تناول‭ ‬الدواء‭ ‬الموصوف‭ ‬لتلك‭ ‬الحالات‭. ‬وكان‭ ‬آخرها‭ -‬وبعد‭ ‬معاناتي‭ ‬من‭ ‬وخزات‭ ‬مؤلمة‭ ‬في‭ ‬باطن‭ ‬قدمي‭ ‬أن‭ ‬أتجنب‭ ‬البروتينات،‭ ‬وبالتحديد‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬والبقوليات‭ ‬من‭ ‬فول‭ ‬وعدس‭ ‬وفاصوليا‭ ‬وبازلاء‭. ‬لماذا؟‭ ‬لأنني‭ ‬أعاني‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبي‭ ‬في‭ ‬حامض‭ ‬اليوريك‭ ‬مما‭ ‬يجعلني‭ ‬مرشحا‭ ‬لمرض‭ ‬النقرس،‭ (‬بالمناسبة‭ ‬نطقها‭ ‬الصحيح‭ ‬بفتح‭ ‬النون‭ ‬المشددة‭ ‬وتسكين‭ ‬القاف‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬مرض‭ ‬لئيم‭ ‬يسبب‭ ‬ألما‭ ‬فظيعا‭ ‬في‭ ‬الأطراف‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬باطن‭ ‬وأصابع‭ ‬القدمين،‭ ‬وقد‭ ‬يستفحل‭ ‬ويجعل‭ ‬حركة‭ ‬الإنسان‭ ‬محدودة،‭ ‬بل‭ ‬أحيانا‭ ‬يجعل‭ ‬المصاب‭ ‬بها‭ ‬يلزم‭ ‬الكرسي‭ ‬ذا‭ ‬العجلات‭. ‬وفي‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر‭ ‬ارتفعت‭ ‬معنوياتي‭ ‬لأن‭ ‬النقرس‭ ‬فيما‭ ‬يقال‭ ‬مرض‭ ‬البرجوازية‭ ‬الكبيرة‭ ‬الشبعانة‭ ‬والمترفة،‭ ‬والناس‭ ‬اللي‭ ‬فوق‭ -‬فوق‭ ‬في‭ ‬العلالي،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬العصور‭ ‬القديمة‭ ‬يصيب‭ ‬علية‭ ‬القوم‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬عمل‭ ‬لهم‭ ‬سوى‭ ‬القنص‭ ‬وأكل‭ ‬لحم‭ ‬الطرائد‭ ‬التي‭ ‬يصطادونها،‭ ‬ثم‭ ‬تذكرت‭ ‬ان‭ ‬الانتماء‭ ‬الى‭ ‬طبقة‭ ‬الهوامير‭ ‬والتماسيح‭ ‬والقطط‭ ‬السمان‭ ‬بـ«المرض‮»‬،‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬السرور‭ ‬والتباهي،‭ ‬وأن‭ ‬النقرس‭ ‬لن‭ ‬يغير‭ ‬من‭ ‬وضعي‭ ‬الطبقي‭ ‬كثيرا‭ ‬فسأظل‭ ‬‮«‬زولا‮»‬‭ ‬كحيانا‭ ‬غلبانا‭ ‬مثل‭ ‬سرحان‭ ‬عبدالبصير،‭ ‬ولن‭ ‬يرتفع‭ ‬وضعي‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬حامض‭ ‬اليوريك‭ ‬في‭ ‬جسمي‭.‬

قال‭ ‬لي‭ ‬الطبيب‭: ‬بلاش‭ ‬لحوم‭.. ‬قلت‭: ‬لا‭ ‬مانع،‭ ‬فقد‭ ‬صرت‭ ‬أعاف‭ ‬لحوم‭ ‬هذا‭ ‬الزمان‭ ‬العابرة‭ ‬للقارات،‭ ‬التي‭ ‬صارت‭ ‬بلا‭ ‬طعم‭ ‬أو‭ ‬رائحة‭.. ‬استغفر‭ ‬الله‭ ‬بل‭ ‬لها‭ ‬رائحة‭ ‬مثيرة‭ ‬للتقزز‭.. ‬أي‭ ‬‮«‬زِفرة‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬منعني‭ ‬من‭ ‬الفول‭ ‬والعدس‭ ‬أيضا،‭ ‬فصحت‭ ‬فيه‭: ‬هذه‭ ‬مؤامرة‭. ‬لإشانة‭ ‬سمعة‭ ‬‮«‬الحبيبين‮»‬‭ ‬وتصفيتي‭ ‬جسديا‭! ‬كيف‭ ‬أستطيع‭ ‬ان‭ ‬أتنفس‭ ‬أو‭ ‬أتحرك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فول‭ ‬أو‭ ‬عدس؟‭ ‬عند‭ ‬الفطام‭ ‬يطعمون‭ ‬الصغار‭ ‬السريلاك‭ ‬وأطعمة‭ ‬أخرى‭ ‬مهروسة‭ ‬وشهية‭ ‬ولكن‭ ‬أمي‭ ‬فطمتني‭ ‬بالفول‭ ‬والعدس‭ ‬فصارا‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬تركيبتي‭ ‬الكيميائية‭. ‬وصارا‭ ‬الطاقة‭ ‬التي‭ ‬تساعدني‭ ‬على‭ ‬الحركة،‭ ‬وانطلاقا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬هذا،‭ ‬ومع‭ ‬كامل‭ ‬احترامي‭ ‬للطب‭ ‬والأطباء‭ ‬أعلنت‭ ‬ما‭ ‬يلي‭: ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬تفادي‭ ‬النقرس‭ ‬يستوجب‭ ‬مقاطعة‭ ‬الفول‭ ‬والعدس‭ ‬فمرحبا‭ ‬بالنقرس‭ ‬والفرقس‭ ‬والجقدس‭ ‬والفسفس‭. ‬المسألة‭ ‬مسألة‭ ‬مبدأ‭: ‬حرمان‭ ‬سوداني‭ ‬من‭ ‬الفول‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬استفزازا‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬الخرطوم‭ ‬تحت‭ ‬حماية‭ ‬قوات‭ ‬أمريكية‭. ‬وأستطيع‭ ‬ان‭ ‬أقاطع‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬شهورا‭ ‬متصلة،‭ ‬ومعه‭ ‬دجاج‭ ‬آخر‭ ‬الزمان‭ ‬الذي‭ ‬نشتريه‭ ‬مطبوخا‭ ‬او‭ ‬نطبخه‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬فيظل‭ ‬طعمه‭ ‬غريبا‭ ‬ومريبا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صار‭ ‬أصحاب‭ ‬المزارع‭ ‬يحقنون‭ ‬الدجاج‭ ‬بالكورتيزون‭ ‬حتى‭ ‬يصبح‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬من‭ ‬شحمه‭ ‬ورم‮»‬‭. ‬حتى‭ ‬البيض‭ ‬صرت‭ ‬‮«‬أشك‮»‬‭ ‬فيه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عرفت‭ ‬ان‭ ‬الدجاجة‭ ‬صارت‭ ‬تبيض‭ ‬دون‭ ‬حاجة‭ ‬الى‭ ‬ديك‭ (‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬العبث‭ ‬العلمي‭ ‬السائد‭ ‬باسم‭ ‬الاستنساخ‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يسعى‭ ‬لإلغاء‭ ‬دور‭ ‬الرجل‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الحمل‭ ‬والإنجاب‭.. ‬وا‭ ‬ضيعة‭ ‬شواربنا‭). ‬وقبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬وبالتحديد‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬المنصرم‭ ‬نشرت‭ ‬جريدة‭ ‬تايمز‭ ‬اللندنية‭ ‬تقريرا‭ ‬مفاده‭ ‬أن‭ ‬جهات‭ ‬هولندية‭ ‬وأمريكية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬زرع‭ ‬وإنتاج‭ ‬لحوم‭ ‬في‭ ‬المختبرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬تربية‭ ‬حيوانات‭. ‬فهناك‭ ‬خلية‭ ‬اسمها‭ ‬مايوبلاست‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬عضلات،‭ ‬ويتم‭ ‬سحبها‭ ‬من‭ ‬حيوان‭ (‬بقرة‭ ‬مثلا‭) ‬وتحفيزها‭ ‬للتكاثر‭ ‬في‭ ‬خليط‭ ‬من‭ ‬الغلوكوز‭ ‬والأحماض‭ ‬الأمينية‭ ‬والمعادن‭ ‬وعناصر‭ ‬أخرى‭ ‬حتى‭ ‬تتشكل‭ ‬منها‭ ‬شرائح‭ ‬لحم‭ ‬تصلح‭ ‬للفرم‭ ‬أو‭ ‬الشواء‭.. ‬وقد‭ ‬نجحت‭ ‬تجربة‭ ‬تزريع‭ ‬اللحم‭ ‬بكلفة‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭ ‬للكيلوغرام‭ ‬الواحد‭.. ‬يا‭ ‬بلاش‭.. ‬ومرحبا‭ ‬بالنقرس‭.. ‬طيب‭ ‬لماذا‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬التعب‭ ‬والحيوانات‭ ‬موجودة‭ ‬وتتكاثر؟‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬الحيوانات‭ ‬تسبب‭ ‬أمراضا‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬لها،‭ ‬والأبقار‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬معروف‭ ‬عنها‭ ‬أنها‭ ‬تنتج‭ ‬كميات‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬الغازات‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬ظاهرة‭ ‬الإحماء‭ (‬الدفيئة‭ ‬وثقب‭ ‬الأوزون‭).. ‬يعني‭ ‬تختفي‭ ‬الحيوانات‭ ‬وتصيح‭ ‬أم‭ ‬الجعافر‭ ‬وأنا‭ ‬أغادر‭ ‬البيت‭: ‬ما‭ ‬تنسى‭ ‬تروح‭ ‬المختبر‭ ‬تفحص‭ ‬الدم‭ ‬للملاريا‭.. ‬وهات‭ ‬معك‭ (‬من‭ ‬المختبر‭) ‬كيلو‭ ‬لحم‭ ‬مفروم‭.. ‬وربع‭ ‬سي‭ ‬سي‭ ‬بفتيك‭ ‬ونص‭ ‬ليتر‭ ‬ستيك‭ (‬البفتيك‭ ‬والستيك‭ ‬اسم‭ ‬الدلع‭ ‬لشرائح‭ ‬اللحم‭.. ‬وهناك‭ ‬شيء‭ ‬تسميه‭ ‬المطاعم‭ ‬الفاخرة‭ ‬سكالوب‭ ‬وهو‭ ‬شريحة‭ ‬لحم‭ ‬أيضا‭ ‬بها‭ ‬غنج‭ ‬ودلال‭ ‬فرنسي‭).‬

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