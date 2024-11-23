رسائل شكر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

شكرا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الانحياز‭ ‬الأعمى‭ ‬لعدونا‭ ‬المتأصل‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عهود‭ ‬طوال‭ ‬والتي‭ ‬توصف‭ ‬بأنها‭ ‬ثقافة‭ ‬‮«‬يهو‭-‬مسيحية‮»‬‭ ‬وتدعو‭ ‬إلى‭ ‬إبادة‭ ‬شعب‭ ‬وتجويع‭ ‬وتشريد‭ ‬المتبقي‭ ‬منه،‭ ‬فلم‭ ‬تكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تكشفين‭ ‬فيها‭ ‬لنا‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الوجه‭ ‬القبيح،‭ ‬لذلك‭ ‬نحن‭ ‬لسنا‭ ‬بمصدومين،‭ ‬بل‭ ‬متوقعين‭ ‬دائما‭ ‬منك‭ ‬كل‭ ‬الشر‭ ‬للإنسانية‭ ‬جمعاء‭.‬

{ وجهت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬إنذارا‭ ‬الى‭ ‬إحدى‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬مع‭ ‬التوجيه‭ ‬بإقالة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬منتسبيها‭ ‬من‭ ‬الطاقم‭ ‬التعليمي‭ ‬والإداري‭ ‬بعد‭ ‬ثبوت‭ ‬سوء‭ ‬سلوك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬ميدانية‭ ‬للمدرسة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬قيام‭ ‬مشرفي‭ ‬الرحلة‭ ‬على‭ ‬مراقبة‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬سلوكهم‭ ‬وتوجيههم‭.‬

فشكرا‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬على‭ ‬تأكيدها‭ ‬القيام‭ ‬بالرقابة‭ ‬المستمرة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬التزامها‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والقواعد‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬مباشرة‭ ‬العمليات‭ ‬التعليمية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأنشطة‭ ‬خارج‭ ‬الصف،‭ ‬فهذا‭ ‬هو‭ ‬الدور‭ ‬التربوي‭ ‬لها‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬التعليم،‭ ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬خلق‭ ‬جيل‭ ‬متعلم‭ ‬ومثقف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تربية‭ ‬أو‭ ‬أخلاق‭.‬

{ في‭ ‬إنجاز‭ ‬أمني‭ ‬نوعي‭ ‬حققت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬تعاون‭ ‬ميداني‭ ‬معلوماتي‭ ‬عملياتي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العربي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬شبكات‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬فئات‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬سنويا‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬العرب‭ ‬ويتم‭ ‬تسليمها‭ ‬خلال‭ ‬انعقاد‭ ‬مؤتمر‭ ‬رؤساء‭ ‬أجهزة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بالدول‭ ‬الأعضاء‭.‬

فشكرا‭ ‬لتعليمات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وعلى‭ ‬جهوده‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬وللفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬منظومة‭ ‬أمنية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬مكافحة‭ ‬هذه‭ ‬الآفة‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬حوالي‭ ‬270‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬والوصول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المرتبة‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬والتميز،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬مدى‭ ‬الجاهزية‭ ‬الأمنية‭ ‬بالمملكة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬أحكمت‭ ‬سد‭ ‬منافذ‭ ‬تسللها‭ ‬إلى‭ ‬مجتمعنا‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مخاطرها‭ ‬والتصدي‭ ‬لها‭. ‬