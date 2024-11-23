رسائل شكر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
{ شكرا أمريكا على تعطيلك صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة والذي أيدته 14 دولة، وذلك عبر استخدام حق النقض مجددا دعما لحليفتك إسرائيل.
شكرا على هذا الانحياز الأعمى لعدونا المتأصل في الثقافة الأمريكية على مدى عهود طوال والتي توصف بأنها ثقافة «يهو-مسيحية» وتدعو إلى إبادة شعب وتجويع وتشريد المتبقي منه، فلم تكن هذه المرة الأولى التي تكشفين فيها لنا عن هذا الوجه القبيح، لذلك نحن لسنا بمصدومين، بل متوقعين دائما منك كل الشر للإنسانية جمعاء.
{ وجهت وزارة التربية والتعليم إنذارا الى إحدى المدارس الخاصة مع التوجيه بإقالة عدد من منتسبيها من الطاقم التعليمي والإداري بعد ثبوت سوء سلوك عدد من الطلبة خلال رحلة ميدانية للمدرسة من دون قيام مشرفي الرحلة على مراقبة أو تعديل سلوكهم وتوجيههم.
فشكرا لوزارة التربية والتعليم على تأكيدها القيام بالرقابة المستمرة على جميع المدارس الخاصة وعلى مدى التزامها بالأنظمة والقواعد التي تحكم مباشرة العمليات التعليمية بما في ذلك الأنشطة خارج الصف، فهذا هو الدور التربوي لها الذي لا يقل أهمية عن التعليم، فلا يمكن خلق جيل متعلم ومثقف من دون تربية أو أخلاق.
{ في إنجاز أمني نوعي حققت وزارة الداخلية بالمملكة المركز الأول في فئة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي أدى إلى ضبط عدد من شبكات تهريب المخدرات، وذلك ضمن فئات الجائزة التي تنظمها سنويا الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ويتم تسليمها خلال انعقاد مؤتمر رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بالدول الأعضاء.
فشكرا لتعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وعلى جهوده بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات وللفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام على توفير منظومة أمنية قادرة على الإنجاز في سبيل مكافحة هذه الآفة التي طالت حوالي 270 مليون شخص حول العالم، والوصول في هذا الشأن إلى هذه المرتبة من العطاء والتميز، والتي تعكس مدى الجاهزية الأمنية بالمملكة التي قد أحكمت سد منافذ تسللها إلى مجتمعنا للحد من مخاطرها والتصدي لها.
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