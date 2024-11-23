MENAFN - Akhbar Al Khaleej) **

خالص‭ ‬الدعوات‭ ‬وصادق‭ ‬التمنيات‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬لسعادة‭ ‬السيد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭.. ‬الفاضل‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬هاني‮»‬‭ ‬رجل‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬الأول،‭ ‬وخدماته‭ ‬وإسهاماته‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬ودعم‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬والسعي‭ ‬لتوفير‭ ‬الوظائف‭ ‬للشباب‭ ‬الخريجين،‭ ‬كبيرة‭ ‬وكثيرة،‭ ‬ولا‭ ‬ينكرها‭ ‬أحد‭.‬

‭ (‬الحزمة‭ ‬الأولى‭).. ‬والقطاع‭ ‬الخاص

في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬أطلق‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ (‬الحزمة‭ ‬الأولى‭) ‬من‭ ‬برامج‭ ‬تدريب‭ ‬القيادات‭ ‬التنفيذية‭ ‬البحرينية‭.‬

المبادرة‭ ‬تتضمن‭ ‬3‭ ‬برامج‭ ‬لتأهيل‭ ‬القيادات،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬معتمدة‭ ‬عالمياٍ‭.. ‬والجهات‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التعاون‭ ‬معها‭ ‬هي‭: ‬هارفارد‭ ‬للتعليم‭ ‬المؤسسي،‭ ‬وكلية‭ ‬إنسياد‭ ‬العالمية،‭ ‬وجامعة‭ ‬إتش‭ ‬إي‭ ‬سي‭ ‬باريس،‭ ‬ومعهد‭ ‬‮«‬إيميك‮»‬‭ ‬المختص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬المهني‭ ‬والأكاديمي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التابع‭ ‬لصندوق‭ ‬العلم‭ ‬ضمن‭ ‬محفظة‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭.‬

والبرامج‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬التركيز‭ ‬عليها‭ ‬في‭ (‬الحزمة‭ ‬الأولى‭) ‬هي‭: ‬المهارات‭ ‬القيادية،‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬تشجيع‭ ‬التعاون‭ ‬والابتكار،‭ ‬الحوكمة‭ ‬المؤسسية،‭ ‬بجانب‭ ‬التطور‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمرأة‭ ‬القيادية‭.‬

لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬نوعية‭ ‬للتدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬والتطوير،‭ ‬تنفيذا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بشأن‭ ‬مواصلة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية،‭ ‬وجعلها‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬والأمثل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

ربما‭ ‬أهم‭ ‬وأبرز‭ ‬ميزة‭ ‬في‭ (‬الحزمة‭ ‬الأولى‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬برامجها‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬البحرينيين‭ ‬الموظفين‭ ‬القياديين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتلك‭ ‬مسألة‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬الأهمية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬يشغلها‭ ‬الأجانب،‭ ‬ويتسلمون‭ ‬رواتب‭ ‬ومكافآت‭ ‬ضخمة،‭ ‬وقد‭ ‬آن‭ ‬الأوان‭ ‬لأن‭ ‬يتبوأ‭ ‬البحريني‭ ‬تلك‭ ‬المناصب‭ ‬والمسؤوليات،‭ ‬وخاصة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والعليا‭ ‬منها‭.‬

‭ (‬الحزمة‭ ‬الأولى‭) ‬تستوجب‭ ‬مشاركة‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬والتي‭ ‬تنتظر‭ ‬تفاصيل‭ ‬البرامج‭ ‬وآلية‭ ‬التقديم،‭ ‬وفوائد‭ ‬وعوائد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬إحلال‭ ‬البحرينيين‭ ‬المؤهلين‭ ‬للمناصب‭ ‬القيادية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬العليا‭.. ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬أثبتت‭ ‬جدارتها‭ ‬وتميزها‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البلاد‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

إلى‭ ‬بعض‭ ‬خطباء‭ ‬الجمعة‭ ‬الأجلاء،‭ ‬يقول‭ ‬الشيخ‭ ‬الكريم‭ ‬‮«‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬باز‮»‬‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬عن‭ ‬جواز‭ ‬عمل‭ ‬المرأة‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬الإسلام‭ ‬عمل‭ ‬المرأة‭ ‬ولا‭ ‬تجارتها،‭ ‬فالله‭ ‬جل‭ ‬وعلا‭ ‬شرع‭ ‬للعباد‭ ‬العمل‭ ‬وأمرهم‭ ‬به‭.. ‬فالإنسان‭ ‬مأمور‭ ‬بأن‭ ‬يتجر‭ ‬ويتسبب‭ ‬ويعمل،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬رجلا‭ ‬أو‭ ‬امرأة‭.. ‬‮»‬‭. ‬السادة‭ ‬الخطباء‭ ‬الكرام‭.. ‬الإسلام‭ ‬يبيح‭ ‬عمل‭ ‬المرأة،‭ ‬والدولة‭ ‬تدعمها‭.. ‬و‭(‬تمكين‭) ‬يسعى‭ ‬لتطويرها‭.. ‬والمجتمع‭ ‬بحاجة‭ ‬إليها‭.. ‬وظروف‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬تستلزم‭ ‬ذلك‭.. ‬فكونوا‭ ‬أنتم‭ ‬معها‭ ‬ومعنا‭ ‬كذلك‭.. ‬رحمكم‭ ‬الله‭.. ‬ورحمة‭ ‬بفقه‭ ‬خطبة‭ ‬الجمعة،‭ ‬وفقه‭ ‬تطورات‭ ‬العصر‭ ‬والزمان‭. ‬