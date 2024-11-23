حفظ ماء وجه العدالة الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬هو‭ ‬حفظ‭ ‬لماء‭ ‬وجه‭ ‬العدالة‭ ‬الدولية‭.‬

على‭ ‬امتداد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة‭.. ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الهمجية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والجرائم‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وكل‭ ‬الشرفاء‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يتساءلون‭: ‬أين‭ ‬العدالة‭ ‬الدولية؟‭.. ‬أين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بحماية‭ ‬الشعوب‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان؟‭.. ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬هؤلاء‭ ‬المجرمون‭ ‬طلقاء‭ ‬هكذا‭ ‬يفعلون‭ ‬ما‭ ‬يشاؤون؟

لهذا‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬بمثابة‭ ‬حفظ‭ ‬لماء‭ ‬وجه‭ ‬العدالة‭ ‬الدولية‭. ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نقدر‭ ‬للمحكمة‭ ‬أنها‭ ‬أصدرت‭ ‬هذه‭ ‬الأوامر‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬الشديدة‭ ‬السياسية‭ ‬واللاأخلاقية‭ ‬التي‭ ‬مورست‭ ‬عليها‭ ‬لمنع‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭.‬

المهم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأوامر‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬المحكمة‭ ‬لها‭ ‬أهمية‭ ‬كبرى‭ ‬من‭ ‬زوايا‭ ‬عدة‭.‬

اليوم‭ ‬وبحكم‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬أصبح‭ ‬نتنياهو‭ ‬وجالانت‭ ‬مجرمي‭ ‬حرب‭ ‬رسميا‭. ‬وبالطبع‭ ‬لم‭ ‬تصل‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬إلا‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تحقيقات‭ ‬موسعة‭ ‬وأدلة‭ ‬موثقة‭ ‬يعرفها‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬حال‭.‬

المحكمة‭ ‬كانت‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬جرائم‭ ‬الاثنين‭ ‬التي‭ ‬حتمت‭ ‬صدور‭ ‬الأوامر‭. ‬ذكرت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المحكمة‭ ‬وجدت‭ ‬أسبابا‭ ‬معقولة‭ ‬للاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬نتنياهو‭ ‬وجالانت‭ ‬يتحملان‭ ‬المسؤولية‭ ‬الجنائية‭ ‬عن‭ ‬الجرائم‭ ‬التالية‭: ‬‮«‬جريمة‭ ‬الحرب‭ ‬باستخدام‭ ‬التجويع‭ ‬كأسلوب‭ ‬في‭ ‬الحرب،‭ ‬والجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭: ‬القتل،‭ ‬الاضطهاد،‭ ‬والأفعال‭ ‬اللاإنسانية‭ ‬الأخرى،‭ ‬وجريمة‭ ‬الحرب‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬هجوم‭ ‬متعمد‭ ‬ضد‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬واعتبرت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والدواء،‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تجويع‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وتعريضهم‭ ‬للمعاناة‭ ‬الشديدة‭ ‬وفق‭ ‬البيان‭.‬

هذه‭ ‬الإدانة‭ ‬الدولية‭ ‬ليست‭ ‬إدانة‭ ‬لنتنياهو‭ ‬وجالانت‭ ‬فقط،‭ ‬وإنما‭ ‬إدانة‭ ‬للكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬كله‭. ‬هي‭ ‬حكم‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬مجرم‭ ‬يرتكب‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

لهذا‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬مستقبلا‭ ‬أوامر‭ ‬اعتقال‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬ضد‭ ‬قيادات‭ ‬عسكرية‭ ‬وسياسية‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬فكلهم‭ ‬يرتكبون‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭.‬

وأوامر‭ ‬الاعتقال‭ ‬هي،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬بيان‭ ‬المحكمة‭ ‬انصاف‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬ضحايا‭ ‬الجرائم‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬هؤلاء‭ ‬الضحايا‭ ‬الذين‭ ‬تخلى‭ ‬عنهم‭ ‬العالم‭ ‬وتركهم‭ ‬ضحية‭ ‬لهؤلاء‭ ‬المجرمين‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬الأوامر‭ ‬بمثابة‭ ‬إقرار‭ ‬دولي‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬التحرر‭ ‬والاستقلال‭ ‬من‭ ‬الاحتلال‭ ‬الغاشم‭.‬

المحكمة‭ ‬أوضحت‭ ‬أنها‭ ‬أصدرت‭ ‬قرار‭ ‬اعتقال‭ ‬نتنياهو‭ ‬وجالانت‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬النزاع‭ ‬المسلح‭ ‬الدولي،‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬المتعلق‭ ‬بالنزاع‭ ‬المسلح‭ ‬الدولي‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفلسطين‭ ‬ينطبق‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وذلك‭ ‬لأنهما‭ ‬طرفان‭ ‬ساميان‭ ‬متعاقدان‭ ‬في‭ ‬اتفاقيات‭ ‬جنيف‭ ‬لعام‭ ‬1949،‭ ‬ولأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تحتل‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬فلسطين‭ ‬على‭ ‬الأقل‮»‬‭. ‬وعلى‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‭ ‬اعتبرت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬اعتراف‭ ‬إسرائيل‭ ‬باختصاصها‭ ‬لا‭ ‬قيمة‭ ‬له‭.‬

أي‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬أصدرت‭ ‬قرارها‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬صراع‭ ‬مسلح‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ودولة‭ ‬فلسطين‭ ‬التي‭ ‬تحتل‭ ‬إسرائيل‭ ‬أجزاء‭ ‬منها‭. ‬وهذا‭ ‬إقرار‭ ‬دولي‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬الاستقلال‭ ‬والتحرر‭ ‬من‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬شرعية‭ ‬له‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭.‬

بالطبع‭ ‬هذه‭ ‬الأوامر‭ ‬التاريخية‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬على‭ ‬أهميتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬أن‭ ‬العدالة‭ ‬الدولية‭ ‬قد‭ ‬تحققت،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬قد‭ ‬أصبحت‭ ‬فعالة‭ ‬وتقوم‭ ‬بدورها‭ ‬المفترض‭. ‬

العدالة‭ ‬لن‭ ‬تتحقق‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬هؤلاء‭ ‬المجرمين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬للمحاكمة‭ ‬وعقابهم‭ ‬على‭ ‬جرائمهم،‭ ‬وتوقفت‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الحالية،‭ ‬وحصل‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬كاملة‭.‬

يبقى‭ ‬أن‭ ‬لأوامر‭ ‬المحكمة‭ ‬جوانب‭ ‬مهمة‭ ‬أخرى‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتطرق‭ ‬إليها‭.‬