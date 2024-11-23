Sunday, 24 November 2024 03:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حفظ ماء وجه العدالة الدولية

11/23/2024 7:07:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأوامر‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬باعتقال‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬وجالانت،‭ ‬قرار‭ ‬تاريخي‭ ‬من‭ ‬أوجه‭ ‬عدة‭.‬

قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬هو‭ ‬حفظ‭ ‬لماء‭ ‬وجه‭ ‬العدالة‭ ‬الدولية‭.‬

على‭ ‬امتداد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة‭.. ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الهمجية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والجرائم‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وكل‭ ‬الشرفاء‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يتساءلون‭: ‬أين‭ ‬العدالة‭ ‬الدولية؟‭.. ‬أين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بحماية‭ ‬الشعوب‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان؟‭.. ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬هؤلاء‭ ‬المجرمون‭ ‬طلقاء‭ ‬هكذا‭ ‬يفعلون‭ ‬ما‭ ‬يشاؤون؟

لهذا‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬بمثابة‭ ‬حفظ‭ ‬لماء‭ ‬وجه‭ ‬العدالة‭ ‬الدولية‭. ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نقدر‭ ‬للمحكمة‭ ‬أنها‭ ‬أصدرت‭ ‬هذه‭ ‬الأوامر‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬الشديدة‭ ‬السياسية‭ ‬واللاأخلاقية‭ ‬التي‭ ‬مورست‭ ‬عليها‭ ‬لمنع‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭.‬

المهم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأوامر‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬المحكمة‭ ‬لها‭ ‬أهمية‭ ‬كبرى‭ ‬من‭ ‬زوايا‭ ‬عدة‭.‬

اليوم‭ ‬وبحكم‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬أصبح‭ ‬نتنياهو‭ ‬وجالانت‭ ‬مجرمي‭ ‬حرب‭ ‬رسميا‭. ‬وبالطبع‭ ‬لم‭ ‬تصل‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬إلا‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تحقيقات‭ ‬موسعة‭ ‬وأدلة‭ ‬موثقة‭ ‬يعرفها‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬حال‭.‬

المحكمة‭ ‬كانت‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬جرائم‭ ‬الاثنين‭ ‬التي‭ ‬حتمت‭ ‬صدور‭ ‬الأوامر‭. ‬ذكرت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المحكمة‭ ‬وجدت‭ ‬أسبابا‭ ‬معقولة‭ ‬للاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬نتنياهو‭ ‬وجالانت‭ ‬يتحملان‭ ‬المسؤولية‭ ‬الجنائية‭ ‬عن‭ ‬الجرائم‭ ‬التالية‭: ‬‮«‬جريمة‭ ‬الحرب‭ ‬باستخدام‭ ‬التجويع‭ ‬كأسلوب‭ ‬في‭ ‬الحرب،‭ ‬والجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭: ‬القتل،‭ ‬الاضطهاد،‭ ‬والأفعال‭ ‬اللاإنسانية‭ ‬الأخرى،‭ ‬وجريمة‭ ‬الحرب‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬هجوم‭ ‬متعمد‭ ‬ضد‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬واعتبرت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والدواء،‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تجويع‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وتعريضهم‭ ‬للمعاناة‭ ‬الشديدة‭ ‬وفق‭ ‬البيان‭.‬

هذه‭ ‬الإدانة‭ ‬الدولية‭ ‬ليست‭ ‬إدانة‭ ‬لنتنياهو‭ ‬وجالانت‭ ‬فقط،‭ ‬وإنما‭ ‬إدانة‭ ‬للكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬كله‭. ‬هي‭ ‬حكم‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬مجرم‭ ‬يرتكب‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

لهذا‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬مستقبلا‭ ‬أوامر‭ ‬اعتقال‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬ضد‭ ‬قيادات‭ ‬عسكرية‭ ‬وسياسية‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬فكلهم‭ ‬يرتكبون‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭.‬

وأوامر‭ ‬الاعتقال‭ ‬هي،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬بيان‭ ‬المحكمة‭ ‬انصاف‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬ضحايا‭ ‬الجرائم‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬هؤلاء‭ ‬الضحايا‭ ‬الذين‭ ‬تخلى‭ ‬عنهم‭ ‬العالم‭ ‬وتركهم‭ ‬ضحية‭ ‬لهؤلاء‭ ‬المجرمين‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬الأوامر‭ ‬بمثابة‭ ‬إقرار‭ ‬دولي‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬التحرر‭ ‬والاستقلال‭ ‬من‭ ‬الاحتلال‭ ‬الغاشم‭.‬

المحكمة‭ ‬أوضحت‭ ‬أنها‭ ‬أصدرت‭ ‬قرار‭ ‬اعتقال‭ ‬نتنياهو‭ ‬وجالانت‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬النزاع‭ ‬المسلح‭ ‬الدولي،‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬المتعلق‭ ‬بالنزاع‭ ‬المسلح‭ ‬الدولي‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفلسطين‭ ‬ينطبق‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وذلك‭ ‬لأنهما‭ ‬طرفان‭ ‬ساميان‭ ‬متعاقدان‭ ‬في‭ ‬اتفاقيات‭ ‬جنيف‭ ‬لعام‭ ‬1949،‭ ‬ولأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تحتل‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬فلسطين‭ ‬على‭ ‬الأقل‮»‬‭. ‬وعلى‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‭ ‬اعتبرت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬اعتراف‭ ‬إسرائيل‭ ‬باختصاصها‭ ‬لا‭ ‬قيمة‭ ‬له‭.‬

أي‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬أصدرت‭ ‬قرارها‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬صراع‭ ‬مسلح‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ودولة‭ ‬فلسطين‭ ‬التي‭ ‬تحتل‭ ‬إسرائيل‭ ‬أجزاء‭ ‬منها‭. ‬وهذا‭ ‬إقرار‭ ‬دولي‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬الاستقلال‭ ‬والتحرر‭ ‬من‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬شرعية‭ ‬له‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭.‬

بالطبع‭ ‬هذه‭ ‬الأوامر‭ ‬التاريخية‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬على‭ ‬أهميتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬أن‭ ‬العدالة‭ ‬الدولية‭ ‬قد‭ ‬تحققت،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬قد‭ ‬أصبحت‭ ‬فعالة‭ ‬وتقوم‭ ‬بدورها‭ ‬المفترض‭. ‬

العدالة‭ ‬لن‭ ‬تتحقق‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬هؤلاء‭ ‬المجرمين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬للمحاكمة‭ ‬وعقابهم‭ ‬على‭ ‬جرائمهم،‭ ‬وتوقفت‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الحالية،‭ ‬وحصل‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬كاملة‭.‬

يبقى‭ ‬أن‭ ‬لأوامر‭ ‬المحكمة‭ ‬جوانب‭ ‬مهمة‭ ‬أخرى‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتطرق‭ ‬إليها‭.‬

MENAFN23112024000055011008ID1108918746

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث