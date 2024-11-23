جزائري يلتهم خروفا في نصف ساعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فقد‭ ‬نشر‭ ‬سليم‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬له‭ ‬وهو‭ ‬يلتهم‭ ‬الخروف،‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬أثار‭ ‬دهشة‭ ‬آلاف‭ ‬الجزائريين،‭ ‬وحقق‭ ‬ملايين‭ ‬المشاهدات‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬يمارس‭ ‬هذه‭ ‬الهواية‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬1999،‭ ‬أن‭ ‬تحدي‭ ‬أكل‭ ‬خروف‭ ‬روماني‭ ‬‮«‬يعتبر‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬الجزائر،‭ ‬وسابقة‭ ‬بالنسبة‭ ‬له،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أكل‭ ‬جملا‮»‬‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬سأنجز‭ ‬تحديا‭ ‬آخر‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬وآكل‭ ‬خروفا‭ ‬يزن‭ ‬30‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬ظرف‭ ‬ساعة،‭ ‬كما‭ ‬أنوي‭ ‬أن‭ ‬التهم‭ ‬جملاً‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬دقيقة،‭ ‬وحوت‭ ‬تونة‭ ‬من‭ ‬قنطار‮»‬‭.‬

أما‭ ‬عن‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬ينوي‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها،‭ ‬فأوضح‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬شارك‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬بلدان‭ ‬كثيرة‭ ‬منها‭ ‬المغرب‭ ‬وتونس،‭ ‬ونافس‭ ‬متسابقين‭ ‬آخرين‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬الأضرار‭ ‬المحتملة‭ ‬التي‭ ‬تشكلها‭ ‬تلك‭ ‬التحديات‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬الجسدية،‭ ‬شدد‭ ‬سليم‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يعاني‭ ‬أيا‭ ‬منها‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أجري‭ ‬تحاليل‭ ‬طبية‭ ‬عند‭ ‬طبيب‭ ‬يتابعني‭ ‬شخصيا‭ ‬بشكل‭ ‬دوري،‭ ‬والحمد‭ ‬لله‭ ‬لا‭ ‬أعاني‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مشكل‭ ‬صحي،‭ ‬ولا‭ ‬مرض‭ ‬مزمن‭ ‬ولا‭ ‬غيره‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬يسعى‭ ‬‮«‬ليكون‭ ‬الأول‭ ‬عالميا،‭ ‬ويرفع‭ ‬راية‭ ‬بلده‭ ‬عاليا‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬أنجزتها‭ ‬إلى‭ ‬الآن‭ ‬جيدة،‭ ‬لكن‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أقوم‭ ‬بالمزيد،‭ ‬وأحضر‭ ‬لأكل‭ ‬جمل‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬دقيقة‮»‬‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يُنجز‭ ‬فيها‭ ‬الرجل‭ ‬المشارف‭ ‬على‭ ‬الخمسينات،‭ ‬تحديات‭ ‬مماثلة،‭ ‬فقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬وطنية‭ ‬وأخرى‭ ‬دولية،‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬التهم‭ ‬10‭ ‬رؤوس‭ ‬خرفان‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭ ‬وغيرها‭.‬