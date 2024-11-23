جزائري يلتهم خروفا في نصف ساعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فيما يستعد لتناول جمل بأقل من ساعة، مواصلا تحقيق التحديات، التهم الجزائري المعروف سليم الأكول خروفاً يزن 15 كيلوجراما في نصف ساعة.
فقد نشر سليم مقطع فيديو له وهو يلتهم الخروف، في مشهد أثار دهشة آلاف الجزائريين، وحقق ملايين المشاهدات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أكد الرجل الذي يمارس هذه الهواية منذ سنة 1999، أن تحدي أكل خروف روماني «يعتبر الأول من نوعه في الجزائر، وسابقة بالنسبة له، رغم أنه سبق أن أكل جملا».
وقال: «سأنجز تحديا آخر الأسبوع المقبل وآكل خروفا يزن 30 كيلوجراما في ظرف ساعة، كما أنوي أن التهم جملاً في أقل من 50 دقيقة، وحوت تونة من قنطار».
أما عن المسابقات التي ينوي المشاركة فيها، فأوضح أنه «شارك في مسابقات على مستوى بلدان كثيرة منها المغرب وتونس، ونافس متسابقين آخرين».
وعن الأضرار المحتملة التي تشكلها تلك التحديات على الصحة الجسدية، شدد سليم على أنه «لا يعاني أيا منها».
وأضاف: «أجري تحاليل طبية عند طبيب يتابعني شخصيا بشكل دوري، والحمد لله لا أعاني من أي مشكل صحي، ولا مرض مزمن ولا غيره».
إلى ذلك، أكد أنه يسعى «ليكون الأول عالميا، ويرفع راية بلده عاليا».
وتابع: «الأرقام التي أنجزتها إلى الآن جيدة، لكن أريد أن أقوم بالمزيد، وأحضر لأكل جمل في أقل من 50 دقيقة».
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يُنجز فيها الرجل المشارف على الخمسينات، تحديات مماثلة، فقد شارك في مسابقات وطنية وأخرى دولية، وسبق أن التهم 10 رؤوس خرفان في أقل من 20 دقيقة وغيرها.
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