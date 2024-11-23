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هذه الفاكهة نالت لقب ((أكثر الأطعمة المغذية في العالم))

11/23/2024 7:07:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رغم‭ ‬كونها‭ ‬أقل‭ ‬انتشارًا‭ ‬وشهرة‭ ‬بين‭ ‬أصناف‭ ‬الفاكهة‭ ‬المعروفة‭ ‬بغناها‭ ‬بالفيتامينات‭ ‬ومضادات‭ ‬الأكسدة،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الفاكهة‭ ‬تفوقت‭ ‬على‭ ‬أقرانها،‭ ‬ونالت‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬الأطعمة‭ ‬المغذية‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

إنها‭ ‬فاكهة‭ ‬الشيريمويا،‭ ‬أو‭ ‬كما‭ ‬تُعرف‭ ‬بـ‮«‬تفاحة‭ ‬الكاسترد‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬غذائي‭ ‬مميز‭ ‬بلغ‭ ‬96‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬نشرته‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ميرور‮»‬‭ ‬تتميز‭ ‬الشيريمويا‭ ‬بقوام‭ ‬كريمي‭ ‬يشبه‭ ‬الكاسترد،‭ ‬ما‭ ‬أكسبها‭ ‬هذا‭ ‬الاسم‭ ‬الفريد،‭ ‬ومن‭ ‬الخارج،‭ ‬تتخذ‭ ‬الفاكهة‭ ‬شكلًا‭ ‬مخروطيًّا‭ ‬بلون‭ ‬أخضر‭ ‬وسطح‭ ‬خشن،‭ ‬بينما‭ ‬يختبئ‭ ‬بداخلها‭ ‬لبّ‭ ‬حلو‭ ‬وكريمي‭ ‬يُؤكل‭ ‬غالبًا‭ ‬باستخدام‭ ‬الملعقة‭. ‬‮
‬وبحسب‭ ‬موقع Healthline ،‭ ‬تحتوي‭ ‬الشيريمويا‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬مضادات‭ ‬الأكسدة،‭ ‬والألياف‭ ‬والفيتامينات‭ ‬والمعادن،‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬فوائد‭ ‬صحية‭ ‬متعددة‭. ‬وأشارت‭ ‬الدراسات‭ ‬إلى‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المناعة،‭ ‬وتقليل‭ ‬الالتهابات،‭ ‬ودعم‭ ‬صحة‭ ‬القلب‭ ‬والعينين‭. ‬كما‭ ‬تُعدُّ‭ ‬الشيريمويا‭ ‬مصدرًا‭ ‬غنيًّا‭ ‬بفيتامين B6 ،‭ ‬الذي‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬المزاج،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬الألياف‭ ‬التي‭ ‬تُعزّز‭ ‬صحة‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬وتُحسّن‭ ‬حركة‭ ‬الأمعاء‭. ‬وأظهرت‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬الشيريمويا‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مركبات‭ ‬الفلافونويد،‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬خصائص‭ ‬مضادة‭ ‬للسرطان،‭ ‬وقد‭ ‬أثبتت‭ ‬التجارب‭ ‬المختبرية‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬إبطاء‭ ‬نمو‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭.‬

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