مترو الرياض ينطلق بعد 3 أيام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشفت أنباء صحفية سعودية أمس، أنه سوف يتم الإطلاق الرسمي لمترو الرياض يوم الأربعاء المقبل (27 نوفمبر)، وذلك بشكل جزئي عبر 3 مسارات في المرحلة الأولى، فيما سيتم افتتاح الثلاثة الأخرى منتصف ديسمبر.
ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية، أمس، عن مصدر قوله
«إن افتتاح الخطوط الثلاثة من العروبة إلى البطحاء وطريق مطار الملك خالد ومحور تقاطع عبد الرحمن بن عوف والشيخ حسن بن حسين بالطاقة الكاملة، في 27 نوفمبر».
وأشار المصدر إلى أن أسعار التذاكر والباقات المخفضة لركاب المترو ستعلن خلال أيام، لافتا إلى أن الجهات المسؤولة حثت الشركة المشغلة لمترو الرياض على عرض أسعار تنافسية للتذاكر، لجذب أكبر قدر من الركاب، لمحاولة خفض الازدحام في العاصمة بنسبة تتراوح بين 20% و30%.
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