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مترو الرياض ينطلق بعد 3 أيام

11/23/2024 7:07:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬أنباء‭ ‬صحفية‭ ‬سعودية‭ ‬أمس،‭ ‬أنه‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬الإطلاق‭ ‬الرسمي‭ ‬لمترو‭ ‬الرياض‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭ (‬27‭ ‬نوفمبر‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بشكل‭ ‬جزئي‭ ‬عبر‭ ‬3‭ ‬مسارات‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬فيما‭ ‬سيتم‭ ‬افتتاح‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخرى‭ ‬منتصف‭ ‬ديسمبر‭. ‬

‭ ‬ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الاقتصادية‮»‬‭ ‬السعودية،‭ ‬أمس،‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬قوله‮
«‬إن‭ ‬افتتاح‭ ‬الخطوط‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬العروبة‭ ‬إلى‭ ‬البطحاء‭ ‬وطريق‭ ‬مطار‭ ‬الملك‭ ‬خالد‭ ‬ومحور‭ ‬تقاطع‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬بن‭ ‬عوف‭ ‬والشيخ‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬حسين‭ ‬بالطاقة‭ ‬الكاملة،‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‮»‬‭. ‬

‭ ‬وأشار‭ ‬المصدر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬والباقات‭ ‬المخفضة‭ ‬لركاب‭ ‬المترو‭ ‬ستعلن‭ ‬خلال‭ ‬أيام،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجهات‭ ‬المسؤولة‭ ‬حثت‭ ‬الشركة‭ ‬المشغلة‭ ‬لمترو‭ ‬الرياض‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬أسعار‭ ‬تنافسية‭ ‬للتذاكر،‭ ‬لجذب‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الركاب،‭ ‬لمحاولة‭ ‬خفض‭ ‬الازدحام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بنسبة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬20‭% ‬و30‭%.

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