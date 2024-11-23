Sunday, 24 November 2024 03:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تـوصـيـات خــتــام مــؤتـمـر الفجيرة الدولي للفلسفة فـي دورتـه الرابعة

11/23/2024 7:07:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت‭ ‬أمس‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬الفجيرة‭ ‬الدولى‭ ‬للفلسفة‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬تزامنا‭ ‬بالاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للفلسفة،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬النقد‭ ‬الفلسفي‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬السماحي‭ ‬مدير‭ ‬بيت‭ ‬الفلسفة،‭ ‬د‭. ‬باولو‭ ‬بونزيو‭ ‬ممثلاً‭ ‬جامعة‭ ‬بارى‭ ‬ألدو‭ ‬مورو‭ ‬الإيطالية‭.‬

ثم‭ ‬عرض‭ ‬نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬حالة‭ ‬‮«‬أثر‭ ‬تعليم‭ ‬التفكير‭ ‬الفلسفي‭ ‬على‭ ‬طلاب‭ ‬الصف‭ ‬الخامس‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬أدارتها‭ ‬شيخة‭ ‬الشرقي‭ ‬مسؤول‭ ‬مبادرات‭ ‬مركز‭ ‬الطفل‭ ‬ببيت‭ ‬الفلسفة،‭ ‬واستعرضت‭ ‬النتائج‭ ‬داليا‭ ‬التونسي‭ ‬المؤسس‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد‭ ‬بصيرة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والدكتور‭ ‬عماد‭ ‬الزهراني‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬دكتوراة‭ ‬أصول‭ ‬التربية‭ ‬ودبلوما‭ ‬الفلسفة‭ ‬ومناهج‭ ‬البحث‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬الملك‭ ‬سعود‭.‬

حيث‭ ‬تهدف‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬القدرات‭ ‬الإدراكية‭ ‬عبر‭ ‬تعلم‭ ‬العادات‭ ‬الذهنية‭ ‬العليا،‭ ‬كالتساؤل‭ ‬الفلسفي،‭ ‬والتفكير‭ ‬المفاهيمي،‭ ‬والتفكير‭ ‬الناقد،‭ ‬ودمجها‭ ‬في‭ ‬آليات‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم‭ ‬الحواري،‭ ‬بجانب‭ ‬تعزيز‭ ‬غايات‭ ‬التفكير‭ ‬الفلسفي‭ ‬عبر‭ ‬منهجيات‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬ازدهار‭ ‬مجتمعات‭ ‬التساؤل‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم‭ ‬عبر‭ ‬الدمج‭ ‬بين‭ ‬المهارات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الحوارية‭ ‬وتلك‭ ‬الفكرة‭ ‬النقدية‭ (‬الإصغاء‭ ‬والتواضع‭ ‬الفكري،‭ ‬المعقولية‭ ‬والثبات‭ ‬الانفعالى‭).‬

وشارك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أطفال‭ ‬وطلاب‭ ‬المدارس‭ ‬تجربتهم‭ ‬مع‭ ‬الحضور‭ ‬متحدثين‭ ‬عن‭ ‬المراحل‭ ‬التي‭ ‬مروا‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬دراسي‭ ‬كامل،‭ ‬وكيف‭ ‬أثرت‭ ‬فيهم‭ ‬تلك‭ ‬التجربة‭ ‬ثم‭ ‬ألقى‭ ‬الدكتور‭ ‬فتحي‭ ‬التريكي‭ ‬توصيات‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬المقام‭ ‬ببيت‭ ‬الفلسفة‭ ‬بالفجيرة‭ ‬وجاءت‭ ‬كالتالي‭: ‬

1‭ -‬يُثمّن‭ ‬المشاركون‭ ‬عاليًا‭ ‬عقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الرابعة‭ ‬ويُقدّرون‭ ‬أيّما‭ ‬تقدير‭ ‬عقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬كلّ‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬موعده‭.‬

2‭ -‬تعزيز‭ ‬دائرة‭ ‬عمل‭ ‬حلقة‭ ‬الفجيرة‭ ‬الفلسفيّة‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تنوّع‭ ‬نشاطها‭ ‬وتوسّع‭ ‬تأثيرها‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬جلسات‭ ‬وندوات‭ ‬شهريّة‭ ‬ودوريّة‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬وحضوريًّا‭ ‬ومرورًا‭ ‬بتعزيز‭ ‬المنشورات‭ ‬من‭ ‬موسوعات‭ ‬ومجلّات‭ ‬وكتب‭ ‬وغيرها،‭ ‬وانتهاء‭ ‬باختيار‭ ‬عاصمة‭ ‬عربيّة‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬سنة‭ ‬تكون‭ ‬مركزًا‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬حاقة‭ ‬الفجيرة‭ ‬الفلسفيّة‭ ‬بإشراف‭ ‬بيت‭ ‬الفلسفة‭.‬

3‭ -‬إقامة‭ ‬مشروع‭ ‬بحثي‭ ‬فلسفي‭ ‬يدرس‭ ‬نتاج‭ ‬الفلاسفة‭ ‬العرب‭ ‬وأفكارهم‭ ‬وحواراتهم‭.‬

4‭ -‬تأسيس‭ ‬نواة‭ ‬اتّحاد‭ ‬الجمعيات‭ ‬الفلسفية‭ ‬العربيّة‭ ‬ومقرّه‭ ‬الفجيرة‭ ‬وتشجيع‭ ‬الجمعيات‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الفدرالية‭ ‬الدولية‭ ‬للفلسفة‭.‬

5‭ -‬مراعاة‭ ‬خصوصية‭ ‬المشكلات‭ ‬الفلسفية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬مثل‭ ‬مشكلة‭ ‬الهوية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الدراسات‭ ‬حولها‭.‬

6‭ -‬السعي‭ ‬إلى‭ ‬الإضاءة‭ ‬على‭ ‬الفلسفة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬وتمييزها‭ ‬من‭ ‬الفلسفة‭ ‬العربية،‭ ‬لأنّ‭ ‬هدف‭ ‬بيت‭ ‬الفلسفة‭ ‬المركزي‭ ‬تعزيز‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالآخر‭ ‬وقبوله‭.‬

‭- ‬7توسيع‭ ‬دائرة‭ ‬المشاركين‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬الغربي،‭ ‬بحيث‭ ‬يُفعّل‭ ‬بيت‭ ‬الفلسفة‭ ‬دوره‭ ‬بوصفه‭ ‬جسرًا‭ ‬للتواصل‭ ‬الحضاري‭ ‬بين‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬والغربي‭.‬

‭- ‬8إصدار‭ ‬كتاب‭ ‬يجمع‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمرات‭ ‬السابقة‭. ‬وبدءًا‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬سيعمد‭ ‬بيت‭ ‬الفلسفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الأبحاث‭ ‬المطولة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬ونشرها‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬خاصّ‭.‬

‭- ‬9يتوجّه‭ ‬المشاركون‭ ‬بجزيل‭ ‬الشّكر‭ ‬إلى‭ ‬الراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬للمؤتمر‭ ‬سموّ‭ ‬الشّيخ‭ ‬محمّد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الشرقي‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬الفجيرة‭.‬

MENAFN23112024000055011008ID1108918741

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث