تـوصـيـات خــتــام مــؤتـمـر الفجيرة الدولي للفلسفة فـي دورتـه الرابعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ثم‭ ‬عرض‭ ‬نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬حالة‭ ‬‮«‬أثر‭ ‬تعليم‭ ‬التفكير‭ ‬الفلسفي‭ ‬على‭ ‬طلاب‭ ‬الصف‭ ‬الخامس‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬أدارتها‭ ‬شيخة‭ ‬الشرقي‭ ‬مسؤول‭ ‬مبادرات‭ ‬مركز‭ ‬الطفل‭ ‬ببيت‭ ‬الفلسفة،‭ ‬واستعرضت‭ ‬النتائج‭ ‬داليا‭ ‬التونسي‭ ‬المؤسس‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد‭ ‬بصيرة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والدكتور‭ ‬عماد‭ ‬الزهراني‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬دكتوراة‭ ‬أصول‭ ‬التربية‭ ‬ودبلوما‭ ‬الفلسفة‭ ‬ومناهج‭ ‬البحث‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬الملك‭ ‬سعود‭.‬

حيث‭ ‬تهدف‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬القدرات‭ ‬الإدراكية‭ ‬عبر‭ ‬تعلم‭ ‬العادات‭ ‬الذهنية‭ ‬العليا،‭ ‬كالتساؤل‭ ‬الفلسفي،‭ ‬والتفكير‭ ‬المفاهيمي،‭ ‬والتفكير‭ ‬الناقد،‭ ‬ودمجها‭ ‬في‭ ‬آليات‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم‭ ‬الحواري،‭ ‬بجانب‭ ‬تعزيز‭ ‬غايات‭ ‬التفكير‭ ‬الفلسفي‭ ‬عبر‭ ‬منهجيات‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬ازدهار‭ ‬مجتمعات‭ ‬التساؤل‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم‭ ‬عبر‭ ‬الدمج‭ ‬بين‭ ‬المهارات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الحوارية‭ ‬وتلك‭ ‬الفكرة‭ ‬النقدية‭ (‬الإصغاء‭ ‬والتواضع‭ ‬الفكري،‭ ‬المعقولية‭ ‬والثبات‭ ‬الانفعالى‭).‬

وشارك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أطفال‭ ‬وطلاب‭ ‬المدارس‭ ‬تجربتهم‭ ‬مع‭ ‬الحضور‭ ‬متحدثين‭ ‬عن‭ ‬المراحل‭ ‬التي‭ ‬مروا‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬دراسي‭ ‬كامل،‭ ‬وكيف‭ ‬أثرت‭ ‬فيهم‭ ‬تلك‭ ‬التجربة‭ ‬ثم‭ ‬ألقى‭ ‬الدكتور‭ ‬فتحي‭ ‬التريكي‭ ‬توصيات‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬المقام‭ ‬ببيت‭ ‬الفلسفة‭ ‬بالفجيرة‭ ‬وجاءت‭ ‬كالتالي‭: ‬

1‭ -‬يُثمّن‭ ‬المشاركون‭ ‬عاليًا‭ ‬عقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الرابعة‭ ‬ويُقدّرون‭ ‬أيّما‭ ‬تقدير‭ ‬عقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬كلّ‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬موعده‭.‬

2‭ -‬تعزيز‭ ‬دائرة‭ ‬عمل‭ ‬حلقة‭ ‬الفجيرة‭ ‬الفلسفيّة‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تنوّع‭ ‬نشاطها‭ ‬وتوسّع‭ ‬تأثيرها‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬جلسات‭ ‬وندوات‭ ‬شهريّة‭ ‬ودوريّة‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬وحضوريًّا‭ ‬ومرورًا‭ ‬بتعزيز‭ ‬المنشورات‭ ‬من‭ ‬موسوعات‭ ‬ومجلّات‭ ‬وكتب‭ ‬وغيرها،‭ ‬وانتهاء‭ ‬باختيار‭ ‬عاصمة‭ ‬عربيّة‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬سنة‭ ‬تكون‭ ‬مركزًا‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬حاقة‭ ‬الفجيرة‭ ‬الفلسفيّة‭ ‬بإشراف‭ ‬بيت‭ ‬الفلسفة‭.‬

3‭ -‬إقامة‭ ‬مشروع‭ ‬بحثي‭ ‬فلسفي‭ ‬يدرس‭ ‬نتاج‭ ‬الفلاسفة‭ ‬العرب‭ ‬وأفكارهم‭ ‬وحواراتهم‭.‬

4‭ -‬تأسيس‭ ‬نواة‭ ‬اتّحاد‭ ‬الجمعيات‭ ‬الفلسفية‭ ‬العربيّة‭ ‬ومقرّه‭ ‬الفجيرة‭ ‬وتشجيع‭ ‬الجمعيات‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الفدرالية‭ ‬الدولية‭ ‬للفلسفة‭.‬

5‭ -‬مراعاة‭ ‬خصوصية‭ ‬المشكلات‭ ‬الفلسفية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬مثل‭ ‬مشكلة‭ ‬الهوية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الدراسات‭ ‬حولها‭.‬

6‭ -‬السعي‭ ‬إلى‭ ‬الإضاءة‭ ‬على‭ ‬الفلسفة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬وتمييزها‭ ‬من‭ ‬الفلسفة‭ ‬العربية،‭ ‬لأنّ‭ ‬هدف‭ ‬بيت‭ ‬الفلسفة‭ ‬المركزي‭ ‬تعزيز‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالآخر‭ ‬وقبوله‭.‬

‭- ‬7توسيع‭ ‬دائرة‭ ‬المشاركين‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬الغربي،‭ ‬بحيث‭ ‬يُفعّل‭ ‬بيت‭ ‬الفلسفة‭ ‬دوره‭ ‬بوصفه‭ ‬جسرًا‭ ‬للتواصل‭ ‬الحضاري‭ ‬بين‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬والغربي‭.‬

‭- ‬8إصدار‭ ‬كتاب‭ ‬يجمع‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمرات‭ ‬السابقة‭. ‬وبدءًا‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬سيعمد‭ ‬بيت‭ ‬الفلسفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الأبحاث‭ ‬المطولة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬ونشرها‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬خاصّ‭.‬

‭- ‬9يتوجّه‭ ‬المشاركون‭ ‬بجزيل‭ ‬الشّكر‭ ‬إلى‭ ‬الراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬للمؤتمر‭ ‬سموّ‭ ‬الشّيخ‭ ‬محمّد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الشرقي‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬الفجيرة‭.‬