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توقيف ثلاثة متهمين بالعنصرية خلال الكلاسيكو

11/23/2024 7:07:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مدريد‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬أوقف‭ ‬ثلاثة‭ ‬مشجعين‭ ‬بتهمة‭ ‬توجيه‭ ‬إساءات‭ ‬عنصرية‭ ‬ضد‭ ‬لاعبَين‭ ‬من‭ ‬برشلونة‭ ‬هما‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ ‬وأليخاندرو‭ ‬بالديه‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬الكلاسيكو‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسبانية‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭.‬

وأفادت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬هؤلاء‭ ‬المشجعين،‭ ‬وهم‭ ‬بالغان‭ ‬وقاصر،‭ ‬متهمون‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬توجيه‭ ‬إساءات‭ ‬معادية‭ ‬للأجانب‭ ‬انتهكت‭ ‬الكرامة‭ ‬والنزاهة‭ ‬الأخلاقية‭ ‬للاعبَين‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬مدريد‭.‬

وتم‭ ‬تصوير‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬الثلاثة‭ ‬‮«‬من‭ ‬قبل‭ ‬جماهير‭ ‬أخرى‮»‬‭ ‬باستخدام‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬من‭ ‬قبل‭ ‬القناة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬حقوق‭ ‬البث‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬تحديد‭ ‬مكان‭ ‬وجودهم‭ ‬والتعرف‭ ‬عليهم،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭.‬

وانتشرت‭ ‬صور‭ ‬هذه‭ ‬الإساءات‭ ‬العنصرية،‭ ‬المصحوبة‭ ‬بإيماءات‭ ‬تشبه‭ ‬حركات‭ ‬القرود،‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بعد‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬وأثارت‭ ‬إدانات‭ ‬متعددة،‭ ‬خاصة‭ ‬داخل‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭.‬

وضمن‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬أكد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يدين‭ ‬بشدة‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬السلوك‭ ‬العنصري‭ ‬أو‭ ‬المعادي‭ ‬للأجانب‭ ‬أو‭ ‬العنيف‮»‬،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬فتح‭ ‬تحقيقا‭ ‬لتحديد‭ ‬مكان‭ ‬مرتكبي‭ ‬هذه‭ ‬الإساءات‭ ‬المؤسفة‭ ‬والحقيرة‭ ‬وتحديد‭ ‬هوياتهم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التأديبية‭ ‬والقانونية‭ ‬المناسبة‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬ندد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بسلوك‭ ‬المشجعين‭ ‬المعنيين‭ ‬وأكد‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عدم‭ ‬التسامح‭ ‬مطلقا‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬الآفة‭ ‬الاجتماعية‮»‬‭ ‬و«وضع‭ ‬حد‭ ‬للعنف‭ ‬والإهانات‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬والأحداث‭ ‬الرياضية‮»‬‭.‬

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