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نيبال والفلبين يصعدان إلى تصفيات المجموعة الآسيوية

11/23/2024 7:07:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعثر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الخطوة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ليفقد‭ ‬فرصة‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬تصفيات‭ ‬المجموعة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الرابعة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬منتخبنا‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬نيبال‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭/‬0‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الحاسمة‭ ‬لنيل‭ ‬إحدى‭ ‬بطاقتي‭ ‬التأهل‭ ‬عن‭ ‬تصفيات‭ ‬المجموعة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الخامسة‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬منافساتها‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭.‬

وتمكن‭ ‬منتخب‭ ‬نيبال‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬تصفيات‭ ‬المجموعة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الرابعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخب‭ ‬الفلبين‭ ‬الذي‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬منتخب‭ ‬جزر‭ ‬ماريانا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مربع‭ ‬الحسم‭ ‬الثانية‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬وفقدان‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬قدم‭ ‬مستويات‭ ‬مميزة‭ ‬خلال‭ ‬البطولة،‭ ‬ونال‭ ‬الإشادة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬لما‭ ‬قدمه‭ ‬اللاعبون‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬متطور‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات،‭ ‬فيما‭ ‬تأثر‭ ‬أداء‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الأمس‭ ‬بسبب‭ ‬الضغوطات‭ ‬النفسية،‭ ‬وقلة‭ ‬خبرة‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المباريات‭ ‬الحاسمة‭.‬

وقطع‭ ‬اللاعب‭ ‬النيبال‭ ‬براديب‭ ‬خادكا‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلياس‭ ‬عبدالرضا‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬الفردي،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتعرض‭ ‬إلى‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬للفردي‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬واستمرت‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬حتى‭ ‬خسارته‭ ‬أمس‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬النيبالي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬3‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الفردي‭ ‬الأولى‭ ‬لمواجهة‭ ‬منتخبنا‭ ‬مع‭ ‬نيبال‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬الفردي‭ ‬الثانية،‭ ‬خسر‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬يوسف‭ ‬قائد‭ ‬أمام‭ ‬أبرز‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬النيبالي‭ ‬أبيشيك‭ ‬باستولا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬1‭ ‬ليهدي‭ ‬الانتصار‭ ‬وبطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬رسميا‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬ضمن‭ ‬مربع‭ ‬الحسم،‭ ‬خطف‭ ‬منتخب‭ ‬الفلبين‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬منتخب‭ ‬جزر‭ ‬ماريانا‭ ‬الشمالية‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭/‬1‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة،‭ ‬جرت‭ ‬مراسم‭ ‬التتويج،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬بتتويج‭ ‬منتخبي‭ ‬نيبال‭ ‬والفلبين‭ ‬بالميداليات‭ ‬التذكارية‭. ‬

وتمنى‭ ‬إلى‭ ‬كلا‭ ‬المنتخبين‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

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