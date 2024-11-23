نيبال والفلبين يصعدان إلى تصفيات المجموعة الآسيوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تعثر منتخبنا الوطني في الخطوة الأخيرة ليفقد فرصة التأهل إلى تصفيات المجموعة الآسيوية الرابعة لبطولة كأس ديفيز، حيث خسر منتخبنا يوم أمس أمام منتخب نيبال بنتيجة 2/0 في المباراة الحاسمة لنيل إحدى بطاقتي التأهل عن تصفيات المجموعة الآسيوية الخامسة التي اختتمت منافساتها أمس على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس.
وتمكن منتخب نيبال من التأهل إلى تصفيات المجموعة الآسيوية الرابعة إلى جانب منتخب الفلبين الذي تغلب على نظيره منتخب جزر ماريانا الشمالية في مباراة مربع الحسم الثانية.
وعلى الرغم من الخسارة وفقدان بطاقة التأهل، إلا أن المنتخب الوطني قدم مستويات مميزة خلال البطولة، ونال الإشادة من جميع الفرق التي واجهها منتخبنا في البطولة، لما قدمه اللاعبون من مستوى متطور في جميع المباريات، فيما تأثر أداء الفريق في مباراة الأمس بسبب الضغوطات النفسية، وقلة خبرة اللاعبين في التعامل مع المباريات الحاسمة.
وقطع اللاعب النيبال براديب خادكا سلسلة انتصارات لاعب منتخبنا إلياس عبدالرضا في مباريات الفردي، حيث لم يتعرض إلى الخسارة في أي مباراة للفردي خلال مشاركته في بطولة العام الماضي، واستمرت سلسلة انتصارات لاعب منتخبنا في هذه البطولة حتى خسارته أمس أمام اللاعب النيبالي بنتيجة 6/3 و6/3 في مباراة الفردي الأولى لمواجهة منتخبنا مع نيبال.
وفي مباراة الفردي الثانية، خسر لاعب المنتخب الوطني يوسف قائد أمام أبرز لاعبي المنتخب النيبالي أبيشيك باستولا بنتيجة 6/4 و6/1 ليهدي الانتصار وبطاقة التأهل رسميا لمنتخب بلاده.
وفي المباراة الأخرى ضمن مربع الحسم، خطف منتخب الفلبين بطاقة التأهل الثانية بعد فوزه على الوافد الجديد منتخب جزر ماريانا الشمالية بنتيجة 2/1.
وفي ختام منافسات البطولة، جرت مراسم التتويج، حيث قام الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس بتتويج منتخبي نيبال والفلبين بالميداليات التذكارية.
وتمنى إلى كلا المنتخبين كل التوفيق في منافسات المجموعة الآسيوية الرابعة في العام المقبل.
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