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11 يوما تفصلنا عن انطلاق الحدث..عبدالملك: عشرون تتويجا بمنافسات بطولة العالم لرفع الأثقال

11/23/2024 7:07:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) 11‭ ‬يوما‭ ‬تفصلنا‭ ‬عن‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬‮«‬المنامة‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬4‭-‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المقابلة‭ ‬لمسرح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وتواصل‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬استعداداتها‭ ‬المكثفة‭ ‬تحضيرا‭ ‬لإقامة‭ ‬البطولة،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬عالمية‭ ‬للعبة‭ ‬أولمبية‭ ‬تحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقد‭ ‬رفعت‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬حدة‭ ‬التحضيرات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنهاء‭ ‬كل‭ ‬الترتيبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بانطلاق‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالملك‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬وضعت‭ ‬التصور‭ ‬النهائي‭ ‬لتتويج‭ ‬أبطال‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬التتويج‭ ‬تعمل‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬رسمته‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬وتطلعات‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬النجاح‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬تضم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بالخبرات‭ ‬التراكمية‭ ‬لعملية‭ ‬التتويج،‭ ‬والتي‭ ‬اكتسبوها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشرافهم‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬القارية‭ ‬والدولية‭.‬

وقال‭ ‬عبدالملك‭: ‬‮«‬إن‭ ‬لجنة‭ ‬التتويج‭ ‬مكوّنة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬عضوا،‭ ‬والتي‭ ‬ستشرف‭ ‬على‭ ‬إتمام‭ ‬20‭ ‬تتويجا‭ ‬طوال‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭. ‬وستشارك‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الأعلام‭ ‬وتسليم‭ ‬الميداليات‭ ‬والهدايا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البروتوكولات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالاحتفالات‭ ‬التي‭ ‬ستقيمها‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬بصدد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الأمور‭ ‬والترتيبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بعملية‭ ‬التتويج‭ ‬ورفع‭ ‬أعلام‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة،‭ ‬ومتابعة‭ ‬وتجهيز‭ ‬الهدايا‭ ‬والميداليات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬توزيعها‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬التتويج‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬احتضان‭ ‬المملكة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬الكبير‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬ومتابعة‭ ‬ومساندة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬البحرين‭ ‬وجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬لاستضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬كبرى‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التتويج‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬السيد‭ ‬اسحاق‭ ‬إبراهيم‭ ‬اسحاق،‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة،‭ ‬والذي‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬المردود‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬متمنيا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لجميع‭ ‬اللجان‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬


‬منتخبات‭ ‬كازاخستان‭ ‬وأوزبكستان‭ ‬وتركمانستان‭ ‬تعسكر‭ ‬في‭ ‬البحرين

قررت‭ ‬منتخبات‭ ‬كازاخستان‭ ‬وأوزبكستان‭ ‬وتركمانستان‭ ‬إقامة‭ ‬معسكرات‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬مشاركتها‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭.‬

وقد‭ ‬بدأت‭ ‬وفود‭ ‬المنتخبات‭ ‬الثلاثة‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬تباعا،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬معسكراتها‭ ‬التدريبية،‭ ‬والتي‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬حصص‭ ‬تدريبية‭ ‬ومسائية‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬المخصصة‭ ‬للتدريبات‭ ‬بموقع‭ ‬الحدث‭.‬

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