11 يوما تفصلنا عن انطلاق الحدث..عبدالملك: عشرون تتويجا بمنافسات بطولة العالم لرفع الأثقال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
11 يوما تفصلنا عن انطلاق بطولة العالم لرفع الأثقال «المنامة 2024»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك في الفترة 4-15 ديسمبر المقبل في المنطقة المقابلة لمسرح البحرين الوطني.
وتواصل اللجنة المنظمة استعداداتها المكثفة تحضيرا لإقامة البطولة، التي تعتبر أول بطولة عالمية للعبة أولمبية تحتضنها مملكة البحرين.
وقد رفعت اللجان العاملة حدة التحضيرات من أجل إنهاء كل الترتيبات الخاصة بانطلاق الحدث العالمي على أرض المملكة.
من جهته، أكد رئيس لجنة التتويج في البطولة السيد محمد عبدالملك أن اللجنة وضعت التصور النهائي لتتويج أبطال هذه النسخة من البطولة، مضيفا أن لجنة التتويج تعمل وفق ما رسمته اللجنة المنظمة من أهداف وتطلعات لضمان تحقيق أعلى درجات النجاح لهذه البطولة، مشيرا إلى أن اللجنة تضم في عضويتها الأفراد الذين يتمتعون بالخبرات التراكمية لعملية التتويج، والتي اكتسبوها من خلال إشرافهم على هذه العملية في العديد من البطولات القارية والدولية.
وقال عبدالملك: «إن لجنة التتويج مكوّنة من 11 عضوا، والتي ستشرف على إتمام 20 تتويجا طوال منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال. وستشارك كذلك في رفع الأعلام وتسليم الميداليات والهدايا، إلى جانب المشاركة في البروتوكولات الخاصة بالاحتفالات التي ستقيمها اللجنة المنظمة على هامش البطولة».
وأضاف: «أن اللجنة بصدد الانتهاء من كافة الأمور والترتيبات الخاصة بعملية التتويج ورفع أعلام الدول المشاركة، ومتابعة وتجهيز الهدايا والميداليات التي سيتم توزيعها خلال مراسم التتويج».
وأوضح أن احتضان المملكة هذا الحدث العالمي الكبير يأتي ضمن الاستراتيجية الرياضية التي رسمها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومتابعة ومساندة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، في جعل البحرين وجهة رئيسية لاستضافة وتنظيم كبرى البطولات الدولية.
وأعرب رئيس لجنة التتويج عن تقديره للجهود التي يبذلها رئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال رئيس اللجنة المنظمة السيد اسحاق إبراهيم اسحاق، مع كافة اللجان العاملة، والذي سيكون له المردود الإيجابي في نجاح هذا الحدث، متمنيا كل التوفيق والنجاح لجميع اللجان في البطولة.
منتخبات كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان تعسكر في البحرين
قررت منتخبات كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان إقامة معسكرات تدريبية في مملكة البحرين، وذلك خلال الفترة الحالية التي تسبق مشاركتها انطلاق بطولة العالم لرفع الأثقال.
وقد بدأت وفود المنتخبات الثلاثة بالوصول إلى البحرين تباعا، وذلك من أجل البدء في معسكراتها التدريبية، والتي تشتمل على حصص تدريبية ومسائية في الصالة المخصصة للتدريبات بموقع الحدث.
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