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المحرق يتخطى الخالدية.. والرفاع يكسب عالي

11/23/2024 7:07:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد


حقق‭ ‬المحرق‭ ‬فوزا‭ ‬ثمينا‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الخالدية‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬ورفع‭ ‬المحرق‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الخالدية‭ ‬عند‭ ‬9‭ ‬نقاط‭.‬

وأحرز‭ ‬أهداف‭ ‬المحرق‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي‭ (‬50‭)‬،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود‭ (‬89‭)‬،‭ ‬جونينهو‭ (‬90+6‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬أحرز‭ ‬هدف‭ ‬الخالدية‭ ‬ايغور‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ (‬8‭).‬

وجاءت‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الخالدية‭ ‬وكان‭ ‬هو‭ ‬المبادر‭ ‬بالتسجيل‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬ايغور،‭ ‬وكان‭ ‬الشوط‭ ‬متكافئا‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬وأتيحت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬لكلا‭ ‬الطرفين،‭ ‬ومع‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬تمكن‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬تعديل‭ ‬النتيجة‭ ‬بقدم‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬ومع‭ ‬دخول‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود‭ ‬استطاع‭ ‬أن‭ ‬يحرز‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لمسته‭ ‬الأولى‭ ‬للكرة،‭ ‬ومع‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬تمكن‭ ‬جونينهو‭ ‬من‭ ‬التسجيل‭ ‬لينتهي‭ ‬اللقاء‭ ‬بفوز‭ ‬مثير‭ ‬للمحرق‭.‬‮

أدار‭ ‬اللقاء‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬الساحة‭ ‬إسماعيل‭ ‬حبيب‭ ‬وساعده‭ ‬على‭ ‬الخطوط‭ ‬سيد‭ ‬فيصل‭ ‬شبر‭ ‬وصلاح‭ ‬جناحي‭ ‬والحكم‭ ‬الرابع‭ ‬محمد‭ ‬بونفور‭ ‬وحكم‭ ‬الفيديو‭ ‬حسين‭ ‬الشويخ‭.‬

الرفاع‭ ‬وعالي

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الآخر‭ ‬تمكن‭ ‬الرفاع‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬عالي‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬باللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين
الوطني،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رفع‭ ‬الرفاع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬عالي‭ ‬عند‭ ‬4‭ ‬نقاط‭.‬‮

وأحرز‭ ‬أهداف‭ ‬الرفاع‭ ‬فينيسوس‭ ‬سانتوس‭ ‬عند‭ ‬الدقيقتين‭ (‬53‭) ‬و‭(‬90+6‭)‬،‭ ‬وسامي‭ ‬فريوي‭ (‬90+3‭).‬

وشهدت‭ ‬المواجهة‭ ‬سيطرة‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ ‬بقدم‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسوس،‭ ‬ثم‭ ‬أضاع‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ (‬56‭)‬،‭ ‬ومع‭ ‬الوقت‭ ‬الضائع‭ ‬أحرز‭ ‬الرفاع‭ ‬هدفين‭ ‬لينهي‭ ‬المواجهة‭ ‬لمصلحته‭.‬

أدار‭ ‬اللقاء‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬الساحة‭ ‬عمار‭ ‬محفوظ‭ ‬وساعده‭ ‬على‭ ‬الخطوط‭ ‬محمد‭ ‬جعفر‭ ‬وعبدالله‭ ‬صالح‭ ‬والحكم‭ ‬الرابع‭ ‬محمد‭ ‬مرشد‭ ‬وحكم‭ ‬الفيديو‭ ‬أحمد‭ ‬خليل‭.‬

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