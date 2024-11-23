المحرق يتخطى الخالدية.. والرفاع يكسب عالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
حقق المحرق فوزا ثمينا على منافسه الخالدية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في افتتاح الجولة الخامسة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى، ورفع المحرق بهذا الانتصار رصيده إلى 11 نقطة، في حين تجمد رصيد الخالدية عند 9 نقاط.
وأحرز أهداف المحرق أحمد الشروقي (50)، عبدالوهاب المالود (89)، جونينهو (90+6)، بينما أحرز هدف الخالدية ايغور دا سيلفا (8).
وجاءت بداية المباراة قوية من قبل الخالدية وكان هو المبادر بالتسجيل عبر مهاجمه البرازيلي ايغور، وكان الشوط متكافئا بنسبة كبيرة بين الفريقين وأتيحت العديد من الفرص لكلا الطرفين، ومع بداية الشوط الثاني تمكن المحرق من تعديل النتيجة بقدم اللاعب الدولي أحمد الشروقي، ومع دخول اللاعب الدولي عبدالوهاب المالود استطاع أن يحرز هدف التقدم من خلال لمسته الأولى للكرة، ومع نهاية المباراة تمكن جونينهو من التسجيل لينتهي اللقاء بفوز مثير للمحرق.
أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة إسماعيل حبيب وساعده على الخطوط سيد فيصل شبر وصلاح جناحي والحكم الرابع محمد بونفور وحكم الفيديو حسين الشويخ.
الرفاع وعالي
وفي اللقاء الآخر تمكن الرفاع من الفوز على عالي بنتيجة ثلاثة أهداف من دون رد، باللقاء الذي أقيم على استاد البحرين
الوطني، وبهذا الفوز رفع الرفاع رصيده إلى 7 نقاط، بينما تجمد رصيد عالي عند 4 نقاط.
وأحرز أهداف الرفاع فينيسوس سانتوس عند الدقيقتين (53) و(90+6)، وسامي فريوي (90+3).
وشهدت المواجهة سيطرة فريق الرفاع على مجريات اللقاء، حيث تمكن مع بداية الشوط الثاني من تسجيل هدف التقدم بقدم البرازيلي فينيسوس، ثم أضاع اللاعب علي حسن ركلة جزاء عند الدقيقة (56)، ومع الوقت الضائع أحرز الرفاع هدفين لينهي المواجهة لمصلحته.
أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة عمار محفوظ وساعده على الخطوط محمد جعفر وعبدالله صالح والحكم الرابع محمد مرشد وحكم الفيديو أحمد خليل.
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