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الدفاع المدني يخمد حريقا بمستودع في منطقة السلمانية

11/23/2024 7:07:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬وصور‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


تمكن‭ ‬رجال‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬من‭ ‬إخماد‭ ‬حريق‭ ‬بمستودع‭ ‬بمنطقة‭ ‬السلمانية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭.‬

وتشير‭ ‬التفاصيل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حريقا‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ (‬السبت‭) ‬بمستودع‭ ‬بمنطقة‭ ‬السلمانية،‭ ‬وعلى‭ ‬الفور‭ ‬قام‭ ‬الموجودون‭ ‬بالمكان‭ ‬بالاتصال‭ ‬بالشرطة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بدورها‭ ‬بالاتصال‭ ‬برجال‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬الذين‭ ‬حضروا‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬السرعة‭ ‬فور‭ ‬تلقيهم‭ ‬البلاغ‭ ‬وانقسموا‭ ‬إلى‭ ‬مجموعات،‭ ‬حتى‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬محاصرة‭ ‬الحريق‭ ‬والحيلولة‭ ‬دون‭ ‬انتشاره‭ ‬إلى‭ ‬باقي‭ ‬المباني‭ ‬المجاورة،‭ ‬ولم‭ ‬تسجل‭ ‬أي‭ ‬إصابات‭ ‬بشرية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أتى‭ ‬الحريق‭ ‬على‭ ‬المستودع‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وبعد‭ ‬إخماد‭ ‬الحريق‭ ‬فتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬أسبابه‭.‬

وقد‭ ‬شارك‭ ‬أيضا‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬والنجدة‭ ‬والمجتمع‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ ‬بإبعاد‭ ‬الموجودين‭ ‬عن‭ ‬موقع‭ ‬الحريق‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬يصاب‭ ‬أحدهم‭ ‬بأذى‭. ‬وبعد‭ ‬إخماد‭ ‬الحريق‭ ‬تم‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬خلو‭ ‬المخازن‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬ x ‮»‬‭: ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬يباشر‭ ‬عمليات‭ ‬اخماد‭ ‬حريق‭ ‬اندلع‭ ‬بمستودع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السلمانية،‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة‭ ‬تباشر‭ ‬إجراءاتها‭ ‬في‭ ‬الموقع‭.‬

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