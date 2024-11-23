الدفاع المدني يخمد حريقا بمستودع في منطقة السلمانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب وصور: عبدالأمير السلاطنة
تمكن رجال الدفاع المدني من إخماد حريق بمستودع بمنطقة السلمانية من دون وقوع إصابات.
وتشير التفاصيل إلى أن حريقا اندلع في الساعة التاسعة من مساء أمس (السبت) بمستودع بمنطقة السلمانية، وعلى الفور قام الموجودون بالمكان بالاتصال بالشرطة التي قامت بدورها بالاتصال برجال الدفاع المدني، الذين حضروا على وجه السرعة فور تلقيهم البلاغ وانقسموا إلى مجموعات، حتى يتمكنوا من محاصرة الحريق والحيلولة دون انتشاره إلى باقي المباني المجاورة، ولم تسجل أي إصابات بشرية في حين أتى الحريق على المستودع بنسبة كبيرة، وبعد إخماد الحريق فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسبابه.
وقد شارك أيضا عدد من أفراد شرطة المرور والنجدة والمجتمع الذين قاموا بإبعاد الموجودين عن موقع الحريق كي لا يصاب أحدهم بأذى. وبعد إخماد الحريق تم التأكد من خلو المخازن من الأشخاص.
وقالت وزارة الداخلية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي « x »: الدفاع المدني يباشر عمليات اخماد حريق اندلع بمستودع في منطقة السلمانية، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها في الموقع.
MENAFN23112024000055011008ID1108918735
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.