وزير الدفاع الأمريكي يشدد على التزام بلاده ((حلا دبلوماسيا في لبنان))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
واشنطن -(أ ف ب): كرر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس «التزام» الولايات المتحدة التوصل إلى «حل دبلوماسي في لبنان»، وذلك خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن أوستن «جدد تأكيد التزام الولايات المتحدة حلا دبلوماسيا في لبنان يمكّن المدنيين الإسرائيليين واللبنانيين من العودة الآمنة إلى ديارهم على جانبي الحدود».
كذلك حضّ أوستن «الحكومة الإسرائيلية على مواصلة اتخاذ إجراءات بهدف تحسين الوضع الإنساني المزري في غزة، كما جدّد تأكيد التزام الولايات المتحدة في ما يتّصل بتأمين الإفراج عن جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون».
وتندّد الأمم المتحدة ومنظّمات أخرى بتدهور الأوضاع الإنسانية، خصوصا في شمال غزة.
في المحادثات الهاتفية مع كاتس، جرى أيضا التباحث في العمليات الإسرائيلية الحالية، وقد جدّد أوستن تأكيد «الالتزام الراسخ» لواشنطن بـ «أمن إسرائيل»، وفق البنتاجون.
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