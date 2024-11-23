وزير الدفاع الأمريكي يشدد على التزام بلاده ((حلا دبلوماسيا في لبنان))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ (‬البنتاجون‭) ‬إن‭ ‬أوستن‭ ‬‮«‬جدد‭ ‬تأكيد‭ ‬التزام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حلا‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬يمكّن‭ ‬المدنيين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬واللبنانيين‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬الآمنة‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الحدود‮»‬‭. ‬

كذلك‭ ‬حضّ‭ ‬أوستن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬المزري‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬كما‭ ‬جدّد‭ ‬تأكيد‭ ‬التزام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتّصل‭ ‬بتأمين‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬المواطنون‭ ‬الأمريكيون‮»‬‭. ‬

وتندّد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظّمات‭ ‬أخرى‭ ‬بتدهور‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإنسانية،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭. ‬

في‭ ‬المحادثات‭ ‬الهاتفية‭ ‬مع‭ ‬كاتس،‭ ‬جرى‭ ‬أيضا‭ ‬التباحث‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الحالية،‭ ‬وقد‭ ‬جدّد‭ ‬أوستن‭ ‬تأكيد‭ ‬‮«‬الالتزام‭ ‬الراسخ‮»‬‭ ‬لواشنطن‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬أمن‭ ‬إسرائيل‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬البنتاجون‭. ‬