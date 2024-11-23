مستوطنون يعولون على دعم ترامب لسيطرة كاملة على الضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتتغير‭ ‬ملامح‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بسبب‭ ‬التوسع‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬المستوطنات‭ ‬اليهودية‭ ‬منذ‭ ‬عودة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬ائتلاف‭ ‬قومي‭ ‬يميني‭ ‬متطرف‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭. ‬وخلال‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬تفجرت‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬المستوطنين‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬أمريكية‭. ‬

وفي‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬ظهرت‭ ‬الأعلام‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قمم‭ ‬تلال‭ ‬يطالب‭ ‬بها‭ ‬بعض‭ ‬المستوطنين‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬الأردن‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬ما‭ ‬زاد‭ ‬مخاوف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬حيال‭ ‬سيطرة‭ ‬أكبر‭ ‬لإسرائيل‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭. ‬وأقام‭ ‬بعض‭ ‬المستوطنين‭ ‬صلوات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭. ‬

وقال‭ ‬يسرائيل‭ ‬ميداد‭ ‬وهو‭ ‬ناشط‭ ‬وكاتب‭ ‬يؤيد‭ ‬ضم‭ ‬إسرائيل‭ ‬للضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬متحدثا‭ ‬لرويترز‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنزل‭ ‬الذي‭ ‬عاش‭ ‬فيه‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬عقود‭ ‬في‭ ‬مستوطنة‭ ‬شيلو‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬آمال‭ ‬كبيرة‭. ‬نحن‭ ‬حتى‭ ‬متفائلون‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‮»‬‭. ‬

واحتفى‭ ‬مستوطنون‭ ‬بترشيح‭ ‬ترامب‭ ‬لمسؤولين‭ ‬معروفين‭ ‬بآرائهم‭ ‬المؤيدة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬لمناصب‭ ‬في‭ ‬إدارته،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬السفير‭ ‬مايك‭ ‬هاكابي،‭ ‬وهو‭ ‬مسيحي‭ ‬إنجيلي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬ليست‭ ‬تحت‭ ‬الاحتلال‭ ‬وإنه‭ ‬يفضل‭ ‬مصطلح‭ ‬‮«‬تجمعات‮»‬‭ ‬على‭ ‬‮«‬مستوطنات‮»‬‭. ‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬دفع‭ ‬وزراء‭ ‬بالحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ومدافعون‭ ‬عن‭ ‬المستوطنات‭ ‬ممن‭ ‬لديهم‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬اليمين‭ ‬المسيحي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬بفكرة‭ ‬‮«‬استعادة‭ ‬السيادة‮»‬‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬عامة‭. ‬ولم‭ ‬تعلن‭ ‬حكومة‭ ‬نتنياهو‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬رسمي‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭. ‬ورفض‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬نتنياهو‭ ‬التعليق‭ ‬عند‭ ‬إعداد‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭. ‬

وليس‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬بأي‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الأحوال‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬سيدعم‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تهديد‭ ‬طموح‭ ‬واشنطن‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬أوسع‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقيات‭ ‬إبراهيم‭ ‬لتطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬واسرائيل،‭ ‬والتي‭ ‬ترفض‭ ‬مثل‭ ‬معظم‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬السيادة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬

وقال‭ ‬دينيس‭ ‬روس‭ ‬وهو‭ ‬مبعوث‭ ‬أمريكي‭ ‬سابق‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬إدارات‭ ‬ديمقراطية‭ ‬وجمهورية‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬تقييمه‭ ‬الخاص‭ ‬لاعتبارات‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لترامب‭: ‬‮«‬رغبة‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬إبراهيم‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الأولويات‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يفكر‭ ‬السعوديون‭ ‬بجدية‭ ‬في‭ ‬الانضمام‭ ‬إذا‭ ‬ضمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬رسميا‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬شأن‭ ‬ضم‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬الذي‭ ‬سيفضي‭ ‬إلى‭ ‬تأسيس‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة،‭ ‬وكذلك‭ ‬تعقيد‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لإنهاء‭ ‬العدوان‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والتي‭ ‬امتدت‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭. ‬

وخلال‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى،‭ ‬نقل‭ ‬ترامب‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬القدس‭ ‬وأنهى‭ ‬موقف‭ ‬واشنطن‭ ‬الراسخ‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬بأن‭ ‬المستوطنات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬أحبطت‭ ‬خطته‭ ‬لإنشاء‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬القائمة‭ ‬جهود‭ ‬نتنياهو‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فرض‭ ‬السيادة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭. ‬

ولم‭ ‬يكشف‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬عن‭ ‬خططه‭ ‬للمنطقة‭. ‬لم‭ ‬تجب‭ ‬المتحدثة‭ ‬الانتقالية‭ ‬باسم‭ ‬ترامب‭ ‬كارولين‭ ‬ليفيت‭ ‬عن‭ ‬أسئلة‭ ‬حول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وقالت‭ ‬فقط‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬سيعيد‭ ‬السلام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القوة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموتريتش،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الوزراء‭ ‬المؤيدين‭ ‬للمستوطنات‭ ‬في‭ ‬الحكومة،‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬إنه‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬ضم‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭. ‬