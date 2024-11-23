مديرة مركز عايشة يتيم للإرشاد الأسري:التعنيف النفسي ضد النسـاء أكثر الحالات رصدا في المركز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كشفت‭ ‬جليلة‭ ‬الخباز‭ ‬مديرة‭ ‬مركز‭ ‬عائشة‭ ‬يتيم‭ ‬للإرشاد‭ ‬الأسري‭ ‬أن‭ ‬العنف‭ ‬النفسي‭ ‬والمركب‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬ترددت‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برامج‭ ‬المركز‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقة‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬بأنفسهن،‭ ‬وزيادة‭ ‬قدرتهن‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬هذا‭ ‬التحدي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ندوة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬قوانين‭ ‬مناهضة‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‮»‬‭ ‬أقامها‭ ‬مركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬الثقافي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬النسائي‭ ‬البحريني‭ ‬مسـاء‭ ‬الثلاثـاء،‭ ‬وتحدثت‭ ‬عن‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يركز‭ ‬عليها‭ ‬مركز‭ ‬عايشة‭ ‬يتيم‭ ‬للإرشاد‭ ‬الأسري‭ ‬التي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬استشارات‭ ‬نفسية‭ ‬وأسرية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬الارشاد‭ ‬النفسي‭ ‬والزواجي‭ ‬والبرامج‭ ‬التوعوية‭.‬

وتطرّقت‭ ‬الخبـاز‭ ‬إلى‭ ‬أنواع‭ ‬العُنف‭ ‬الموجه‭ ‬ضد‭ ‬المرأة،‭ ‬وعددت‭ ‬الأسباب‭ ‬المُباشرة‭ ‬للعنف‭ ‬والتي‭ ‬يأتي‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬المفاهيم‭ ‬والمعتقدات‭ ‬الخاطئة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بنظرة‭ ‬المجتمع،‭ ‬والتدخل‭ ‬والتحريض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الآخرين،‭ ‬وكذلك‭ ‬عدم‭ ‬الانسجام‭ ‬العاطفي،‭ ‬والفكري،‭ ‬وسمات‭ ‬شخصية‭ ‬للطرفين،‭ ‬ومن‭ ‬الأسباب‭ ‬كانت‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الشخصية‭ ‬وتدني‭ ‬مهارات‭ ‬التواصل،‭ ‬والتفاوت‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الثقافي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإدمان‭ ‬والتعطل‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وتدني‭ ‬المستوى‭ ‬المادي‭.‬