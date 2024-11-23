مديرة مركز عايشة يتيم للإرشاد الأسري:التعنيف النفسي ضد النسـاء أكثر الحالات رصدا في المركز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تغطية: مروة أحمد
كشفت جليلة الخباز مديرة مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري أن العنف النفسي والمركب ضد المرأة هو أكثر الحالات التي ترددت على المركز خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن برامج المركز تقوم على تعزيز ثقة هذه الفئة بأنفسهن، وزيادة قدرتهن على مواجهة هذا التحدي.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «قوانين مناهضة العنف ضد المرأة» أقامها مركز عبدالرحمن كانو الثقافي بالتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني مسـاء الثلاثـاء، وتحدثت عن الجهود التي يركز عليها مركز عايشة يتيم للإرشاد الأسري التي تتمثل في توفير استشارات نفسية وأسرية بالإضافة إلى خدمات الارشاد النفسي والزواجي والبرامج التوعوية.
وتطرّقت الخبـاز إلى أنواع العُنف الموجه ضد المرأة، وعددت الأسباب المُباشرة للعنف والتي يأتي على رأسها المفاهيم والمعتقدات الخاطئة مرتبطة بنظرة المجتمع، والتدخل والتحريض من قبل الآخرين، وكذلك عدم الانسجام العاطفي، والفكري، وسمات شخصية للطرفين، ومن الأسباب كانت الاضطرابات الشخصية وتدني مهارات التواصل، والتفاوت في المستوى الثقافي بالإضافة إلى الإدمان والتعطل عن العمل وتدني المستوى المادي.
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