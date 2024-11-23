عضو بلدي يقترح تخصيص عطلة نهاية الأسبوع في حديقة خليفة الكبرى للعائلات بدلا من النساء فقط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
وافقت لجنة الخدمات والمرافق العامة على مقترح العضو أحمد عبدالله العبدلله ممثل الدائرة السادسة بمجلس بلدي الجنوبية بتخصيص يومي الخميس والجمعة للعائلات فقط بدلا من تخصيصهما للنساء فقط كما هو معمول به حاليا بحديقة خليفة الكبرى بالمحافظة الجنوبية وذلك بحسب دراسة المقترح.
وأبرز ما جاء في مسوغات المقترح: عدم ملائمة تخصيص أيام نهاية الأسبوع للنساء فقط في الحدائق حيث تعد عطلة نهاية الأسبوع فرصة لتعزيز الروابط الأسرية ولم شمل الأسرة، كما أن الحدائق والمنتزهات تعد من الأماكن المفضلة لجميع أفراد الأسرة ولكل شرائح المجتمع إضافة إلى صعوبة مراقبة ومنع بعض الممارسات الخاطئة التي تحدث خلال الأيام المخصصة للنساء، كبيع بعض المنتجات مثل الملابس والبخور وأدوات التجميل من دون ترخيص مسبق.
ولفت إلى أن عدم المحافظة على نظافة الحديقة من قبل البعض وإحداث تلفيات في الألعاب والملعب وأرضية الحديقة وذلك لعدم وجود حراسة أمنية خلال الأيام المخصصة للنساء، وأن المقترح سوف يسهم في عدم حصول التجمعات خارج نطاق الحديقة وعند مداخلها، وقت انتظار الآباء والأبناء الشباب لأهاليهم خلال فترة وجودهم في الحديقة.
وأشار إلى أنه توجد طلبات كثيرة وملحة من قبل الأهالي وجهت لممثل الدائرة السادسة بشأن إلغاء تخصيص يومي الخميس والجمعة للنساء فقط وجعله للعوائل فقط بالحديقة المذكورة.
وخلصت اللجنة بعد الموافقة بالإجماع إلى التوصية بمخاطبة وزير شؤون البلديات والزراعة لبلدية المنطقة الجنوبية، لإمكانية تخصيص يومي الخميس والجمعة للعائلات فقط، بدلا من تخصيصهما للنساء فقط.
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