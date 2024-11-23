عضو بلدي يقترح تخصيص عطلة نهاية الأسبوع في حديقة خليفة الكبرى للعائلات بدلا من النساء فقط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬العضو‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬العبدلله‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬السادسة‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬بتخصيص‭ ‬يومي‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬للعائلات‭ ‬فقط‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تخصيصهما‭ ‬للنساء‭ ‬فقط‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬حاليا‭ ‬بحديقة‭ ‬خليفة‭ ‬الكبرى‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬دراسة‭ ‬المقترح‭.‬

وأبرز‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬مسوغات‭ ‬المقترح‭: ‬عدم‭ ‬ملائمة‭ ‬تخصيص‭ ‬أيام‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬للنساء‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الحدائق‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬فرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الأسرية‭ ‬ولم‭ ‬شمل‭ ‬الأسرة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الحدائق‭ ‬والمنتزهات‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬الأماكن‭ ‬المفضلة‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬ولكل‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬صعوبة‭ ‬مراقبة‭ ‬ومنع‭ ‬بعض‭ ‬الممارسات‭ ‬الخاطئة‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المخصصة‭ ‬للنساء،‭ ‬كبيع‭ ‬بعض‭ ‬المنتجات‭ ‬مثل‭ ‬الملابس‭ ‬والبخور‭ ‬وأدوات‭ ‬التجميل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‭ ‬مسبق‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬الحديقة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البعض‭ ‬وإحداث‭ ‬تلفيات‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬والملعب‭ ‬وأرضية‭ ‬الحديقة‭ ‬وذلك‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬حراسة‭ ‬أمنية‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المخصصة‭ ‬للنساء،‭ ‬وأن‭ ‬المقترح‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬حصول‭ ‬التجمعات‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬الحديقة‭ ‬وعند‭ ‬مداخلها،‭ ‬وقت‭ ‬انتظار‭ ‬الآباء‭ ‬والأبناء‭ ‬الشباب‭ ‬لأهاليهم‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬الحديقة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬توجد‭ ‬طلبات‭ ‬كثيرة‭ ‬وملحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأهالي‭ ‬وجهت‭ ‬لممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬السادسة‭ ‬بشأن‭ ‬إلغاء‭ ‬تخصيص‭ ‬يومي‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬للنساء‭ ‬فقط‭ ‬وجعله‭ ‬للعوائل‭ ‬فقط‭ ‬بالحديقة‭ ‬المذكورة‭.‬

وخلصت‭ ‬اللجنة‭ ‬بعد‭ ‬الموافقة‭ ‬بالإجماع‭ ‬إلى‭ ‬التوصية‭ ‬بمخاطبة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬لإمكانية‭ ‬تخصيص‭ ‬يومي‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬للعائلات‭ ‬فقط،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تخصيصهما‭ ‬للنساء‭ ‬فقط‭. ‬