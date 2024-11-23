اقتراح بقانون نيابي لتقليص مدد فترة رد الاعتبار للجرائم والجنح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووفقاً‭ ‬للاقتراح،‭ ‬يتم‭ ‬تقليص‭ ‬المدة‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬مرور‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬عقوبة‭ ‬الجناية‭ ‬الى‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬بحسب‭ ‬التعديل،‭ ‬وتقليص‭ ‬المدة‭ ‬الحالية‭ ‬القاضية‭ ‬بمرور‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬بعد‭ ‬عقوبة‭ ‬الجنحة‭ ‬الى‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التماشي‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الجنائية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬حياة‭ ‬المحكومين‭ ‬الأسرية‭ ‬والعملية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فرصهم‭ ‬للإصلاح‭ ‬والاندماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وأشار‭ ‬النائب‭ ‬المحفوظ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬يأتي‭ ‬استجابة‭ ‬للنهج‭ ‬الأبوي‭ ‬الذي‭ ‬أبداه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬بشأن‭ ‬اللفتة‭ ‬الإنسانية‭ ‬والأبوية‭ ‬التي‭ ‬أبداها‭ ‬في‭ ‬العفو‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نزلاء‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬سرعة‭ ‬إدماجهم‭ ‬كفيلة‭ ‬بتوفير‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬لعيش‭ ‬حياة‭ ‬كريمة‭ ‬والمشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وعملية‭ ‬التنمية‭. ‬كما‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬التعديل‭ ‬المقترح‭ ‬سيعزز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬المحكومين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬وظيفة‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬عبر‭ ‬تسهيل‭ ‬استخراج‭ ‬شهادة‭ ‬حسن‭ ‬السيرة‭ ‬والسلوك‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬قصيرة،‭ ‬ما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬احتمالية‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجرائم‭ ‬أو‭ ‬الجنح‭ ‬بسبب‭ ‬التهميش‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أو‭ ‬الحاجة‭.‬

وأشار‭ ‬النائب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ترك‭ ‬المدة‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬انتهاء‭ ‬العقوبة‭ ‬وطلب‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار‭ ‬تشكل‭ ‬خطراً‭ ‬محتملاً‭ ‬على‭ ‬الفرد‭ ‬والمجتمع،‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬الأفراد‭ ‬الى‭ ‬عالم‭ ‬الجريمة‭ ‬المظلم‭ ‬بسبب‭ ‬شعورهم‭ ‬بالعزلة‭ ‬والتمييز‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والحاجة‭ ‬المادية‭.‬