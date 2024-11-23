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((الشورى)) يناقش اليوم مشروع قانون بإعادة توجيه دعم ((تمكين))

11/23/2024 7:07:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يُناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬السابعة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬والتي‭ ‬تنعقد‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬الذي‭ ‬تفضل‭ ‬به‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬لدى‭ ‬رعاية‭ ‬وتشريف‭ ‬جلالته‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭.‬


وسينظر‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الرد‭ ‬الذي‭ ‬أعدته‭ ‬اللجنة‭ ‬برئاسة‭ ‬جمال‭ ‬محمد‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭: ‬الـدكتـورة‭ ‬جهاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬صادق‭ ‬عيد‭ ‬آل‭ ‬رحمة،‭ ‬السيد‭ ‬طارق‭ ‬جليل‭ ‬الصفار،‭ ‬عادل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المعاودة،‭ ‬عادل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العسومي،‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬النعيمي،‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الحداد،‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬الشهابي،‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬العرادي،‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالجبار‭ ‬الكوهجي‭.‬

كما‭ ‬يبحث‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الجلسة،‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬4‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬57‭) ‬لسنة‭ ‬2006م‭ ‬بإنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ (‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬‮«‬بصيغته‭ ‬المعدلة‮»‬‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الموقر‭).‬

ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬دعم‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬وتوجيهه‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬يملك‭ ‬فيها‭ ‬الشخص‭ ‬البحريني‭ ‬الجنسية‭ ‬أسهمًا‭ ‬أو‭ ‬حصصًا،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬حرمان‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬بالكامل‭ ‬أشخاص‭ ‬لا‭ ‬يحملون‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لرفع‭ ‬قدرة‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬يملك‭ ‬فيها‭ ‬الشخص‭ ‬البحريني‭ ‬الجنسية‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬والحصص‭ ‬على‭ ‬المنافسة،‭ ‬مواكبةً‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وبحسب‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة،‭ ‬فإن‭ ‬تبني‭ ‬الصياغة‭ ‬المعدلة‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬تحفيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬ودعم‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وبين‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬التي‭ ‬يمتلك‭ ‬فيها‭ ‬البحريني‭ ‬نسبةً‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬أو‭ ‬الحصص‭ ‬كقاعدة‭ ‬عامة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تتحقق‭ ‬حال‭ ‬تبني‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بصيغته‭ ‬الأصلية‭.‬

وتسهم‭ ‬الصياغة‭ ‬المعدلة‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬دعم‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتمويل‭ ‬المشروعات‭ ‬وتوفير‭ ‬البرامج‭ ‬وتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬والمالية،‭ ‬لتُمنح‭ ‬الأولوية‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬يملك‭ ‬فيها‭ ‬الشخص‭ ‬بحريني‭ ‬الجنسية‭ ‬نسبةً‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬أو‭ ‬الحصص‭ ‬كأصل‭ ‬عام،‭ ‬مع‭ ‬جواز‭ ‬تقديم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬إلى‭ ‬المشروعات‭ ‬والشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬الأجنبي‭ ‬بالكامل،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬تأثيرها‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ومساهمتها‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين‭.‬

وتضمن‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬المؤسسات‭ ‬المملوكة‭ ‬للأجانب‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬رسوم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬للمواطنين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬والتدريب‭ ‬لهم،‭ ‬مما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتقليل‭ ‬عدد‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل،‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬المنطقي‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬حرمانها‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬إنما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يرتبط‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬بمقدار‭ ‬التأثير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للاستثمار،‭ ‬وما‭ ‬يعود‭ ‬من‭ ‬نفع‭ ‬وفائدة‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتحقق‭ ‬عبر‭ ‬تبني‭ ‬الصيغة‭ ‬المعدلة‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭.‬

وتدعم‭ ‬الصياغة‭ ‬المعدلة‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬مجزية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مصالح‭ ‬عليا‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬مساهمة‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬سواء‭ ‬المملوكة‭ ‬للبحرينيين‭ ‬أو‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ليكون‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬المحرك‭ ‬الأساسي‭ ‬للنمو،‭ ‬والمصدر‭ ‬الأكبر‭ ‬للوظائف‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬متاحة‭ ‬للبحرينيين‭ ‬المؤهلين‭ ‬والمدربين‭.‬

ويراعي‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بعد‭ ‬تعديله‭ ‬ما‭ ‬استقرت‭ ‬عليه‭ ‬السياسة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬القوانين‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تقتضي‭ ‬أن‭ ‬يتناول‭ ‬القانون‭ ‬الضوابط‭ ‬العامة‭ ‬مع‭ ‬ترك‭ ‬التفاصيل‭ ‬وتحديد‭ ‬بقية‭ ‬الضوابط‭ ‬والإجراءات‭ ‬إلى‭ ‬القرارات‭ ‬الإدارية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬قابلة‭ ‬للتغيير‭ ‬والتطوير‭ ‬تبعًا‭ ‬للمستجدات‭.‬

وتتفق‭ ‬اللجنة‭ ‬مع‭ ‬اقتراح‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بتطبيق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضوابط‭ ‬عند‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬المملوكة‭ ‬من‭ ‬الأجانب‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ،‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬ربط‭ ‬المعايير‭ ‬والأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للمشروع‭ ‬بالدعم‭ ‬المقدم‭ ‬إلى‭ ‬المؤسسة،‭ ‬مما‭ ‬سيكفل‭ ‬دراسة‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب،‭ ‬ليتم‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬تحديد‭ ‬نسبة‭ ‬الدعم،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬كونها‭ ‬ستساهم‭ ‬في‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وتوفير‭ ‬الوظائف‭ ‬المجزية‭ ‬لهم‭. ‬

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