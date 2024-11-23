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مشروع الميزانية أمام السلطة التشريعية بداية العام

11/23/2024 7:07:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مالية النواب تطالب بإدراج 50% من أرباح ممتلكات وبابكو في الميزانية الجديدة

كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬


كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬نيابية‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬قريبا‭ ‬لمواصلة‭ ‬المشاورات‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للعامين‭ ‬2025‭- ‬2026،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتسلم‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬الجديدة‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬القادم‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬السلوم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بأن‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابق‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬لم‭ ‬يشهد‭ ‬مناقشة‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬تتعلق‭ ‬بالميزانية‭ ‬الجديدة،‭ ‬ولكن‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬أطر‭ ‬للعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موعد‭ ‬الاجتماع‭ ‬القادم‭ ‬سيتحدد‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭.‬

وكشف‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروعين‭ ‬بقانونين‭ ‬لرفد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬بإيرادات‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬إدراج‭ ‬الفوائض‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬الهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بحيث‭ ‬نرى‭ ‬أثرها‭ ‬على‭ ‬الميزانية،‭ ‬والمشروع‭ ‬الثاني‭ ‬يتعلق‭ ‬بإدراج‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬50 % ‭ ‬من‭ ‬صافي‭ ‬أرباح‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬وشركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬بعد‭ ‬تجنيب‭ ‬الاحتياطي‭ ‬إلى‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة،‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬ستدر‭ ‬إيرادات‭ ‬كبيرة‭ ‬إلى‭ ‬الميزانية،‭ ‬وخاصةً‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لممتلكات‭ ‬تحقق‭ ‬أرباحًا‭ ‬بمئات‭ ‬الملايين‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭.‬

وتابع‭ ‬السلوم‭ ‬حديثة‭ ‬قائلًا‭ ‬‮«‬نرى‭ ‬نضوجًا‭ ‬واضحًا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬وبات‭ ‬الوقت‭ ‬مناسبا‭ ‬لإدراج‭ ‬نسبة‭ ‬50 % ‭ ‬من‭ ‬صافي‭ ‬أرباحها‭ ‬في‭ ‬الميزانية،‭ ‬واستثمار‭ ‬النسبة‭ ‬الباقية‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬وتغطية‭ ‬أي‭ ‬خسائر،‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬ترد‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬المصداقية‭ ‬والشفافية،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬طالبوا‭ ‬بتسليم‭ ‬الحسابات‭ ‬الختامية‭ ‬للشركة‭ ‬سنويًا‭ ‬لرؤية‭ ‬النسب‭ ‬التي‭ ‬ستعود‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬السلوم‭ ‬أن‭ ‬مشروعات‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬ناقشتها‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬سد‭ ‬فجوة‭ ‬العجوزات،‭ ‬لأننا‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬مشاريع‭ ‬جديدة‭ ‬وبرامج‭ ‬معيشية‭ ‬تدعم‭ ‬المواطن،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬الروافد‭ ‬ستعطي‭ ‬دفعة‭ ‬قوية‭ ‬للميزانية‭ ‬القادمة‭ ‬عبر‭ ‬إيرادات‭ ‬جديدة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬موجودة‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬قامت‭ ‬بمناقشة‭ ‬8‭ ‬مقترحات‭ ‬برغبة‭ ‬و5‭ ‬مشاريع‭ ‬بقانون‭ ‬و4‭ ‬اقتراحات‭ ‬بقانون‭ ‬تتعلق‭ ‬بالميزانية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تسليم‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬منوها‭ ‬بحرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬إعطاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الملامح‭ ‬التي‭ ‬ستبنى‭ ‬عليها‭ ‬الميزانية‭ ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬الحكومة‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تقديم‭ ‬مقترحات‭ ‬بصيغة‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬القوانين‭ ‬أو‭ ‬القرارات‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬التوافق‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ستنعكس‭ ‬في‭ ‬بنود‭ ‬الميزانية‭ ‬وبالتالي‭ ‬ستكون‭ ‬جاهزة‭ ‬للعرض‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2025م‭.‬

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