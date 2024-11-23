Sunday, 24 November 2024 03:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك يبعث برسالة خطية إلى بابا الفاتيكان تعزيزا لعلاقات التعاون الوثيقة

11/23/2024 7:07:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬رسالة‭ ‬خطية‭ ‬إلى‭ ‬قداسة‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان،‭ ‬حيث‭ ‬سلمها‭ ‬إلى‭ ‬قداسته‭ ‬في‭ ‬حاضرة‭ ‬الفاتيكان‭ ‬الدكتور‭ ‬ماجد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬العامة‭ ‬بالديوان‭ ‬الملكي‭.‬

وتتعلق‭ ‬الرسالة‭ ‬بتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والفاتيكان‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مكتبة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الرقمية‭ ‬ومكتبة‭ ‬الفاتيكان‭ ‬الرسولية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مكتبة‭ ‬الفاتيكان‭ ‬الرسولية‭ ‬تم‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬الميلادي،‭ ‬وتضم‭ ‬عديدا‭ ‬من‭ ‬المخطوطات‭ ‬والكتب‭ ‬بمختلف‭ ‬اللغات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مخطوطات‭ ‬وكتب‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬المعرفة،‭ ‬كالطب‭ ‬والفلك‭ ‬والرياضيات‭ ‬والأدب‭.‬

MENAFN23112024000055011008ID1108918725

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث