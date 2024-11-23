الملك يبعث برسالة خطية إلى بابا الفاتيكان تعزيزا لعلاقات التعاون الوثيقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتتعلق‭ ‬الرسالة‭ ‬بتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والفاتيكان‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مكتبة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الرقمية‭ ‬ومكتبة‭ ‬الفاتيكان‭ ‬الرسولية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مكتبة‭ ‬الفاتيكان‭ ‬الرسولية‭ ‬تم‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬الميلادي،‭ ‬وتضم‭ ‬عديدا‭ ‬من‭ ‬المخطوطات‭ ‬والكتب‭ ‬بمختلف‭ ‬اللغات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مخطوطات‭ ‬وكتب‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬المعرفة،‭ ‬كالطب‭ ‬والفلك‭ ‬والرياضيات‭ ‬والأدب‭.‬