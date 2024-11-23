الملك يبعث برسالة خطية إلى بابا الفاتيكان تعزيزا لعلاقات التعاون الوثيقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، رسالة خطية إلى قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، حيث سلمها إلى قداسته في حاضرة الفاتيكان الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الشؤون العامة بالديوان الملكي.
وتتعلق الرسالة بتعزيز العلاقات الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والفاتيكان في عديد من المجالات، ومن بينها التعاون بين مكتبة الملك حمد الرقمية ومكتبة الفاتيكان الرسولية.
الجدير بالذكر أن مكتبة الفاتيكان الرسولية تم تأسيسها في القرن الخامس عشر الميلادي، وتضم عديدا من المخطوطات والكتب بمختلف اللغات، من بينها مخطوطات وكتب باللغة العربية في مختلف مجالات المعرفة، كالطب والفلك والرياضيات والأدب.
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