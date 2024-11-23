انتحار 6 جنود إسرائيليين قاتلوا فترة طويلة في غزة ولبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يرفض‭ ‬حاليا‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬العدد‭ ‬الكامل‭ ‬للجنود‭ ‬الذين‭ ‬انتحروا‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭.‬

ونقلت‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬قولها‭: ‬إن‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬الذين‭ ‬يطلبون‭ ‬العلاج‭ ‬النفسي‭ ‬ارتفع‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الآثار‭ ‬النفسية‭ ‬الحقيقية‭ ‬على‭ ‬الجنود‭ ‬ستظهر‭ ‬حينما‭ ‬تنتهي‭ ‬الحرب‭. ‬ووفق‭ ‬‮«‬يديعوت‭ ‬أحرنوت‮»‬‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬إخراج‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬الذين‭ ‬يقاتلون‭ ‬بوحدات‭ ‬قتالية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬لدواعٍ‭ ‬نفسية‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬قالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬جيروزاليم‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬الانتحار‭ ‬ومضاعفات‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الصدمة‭ ‬جرى‭ ‬تسجيلها‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجنود‭ ‬العائدين‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

ونقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬‮«‬روايات‭ ‬تصف‭ ‬هول‭ ‬ما‭ ‬عايشه‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬وذكرت‭ ‬أن‭ ‬الناجين‭ ‬من‭ ‬الموت‭ ‬متخوفون‭ ‬من‭ ‬استدعائهم‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬للقتال‭ ‬مع‭ ‬توسع‭ ‬الحرب‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭. ‬