انتحار 6 جنود إسرائيليين قاتلوا فترة طويلة في غزة ولبنان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، عن انتحار 6 جنود إسرائيليين على الأقل من الذين قاتلوا لفترة طويلة في غزة ولبنان، خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يرفض حاليا الكشف عن العدد الكامل للجنود الذين انتحروا خلال الحرب.
ونقلت عن مصادر أمنية قولها: إن «عدد الجنود الذين يطلبون العلاج النفسي ارتفع في الأسابيع الأخيرة»، مؤكدة أن الآثار النفسية الحقيقية على الجنود ستظهر حينما تنتهي الحرب. ووفق «يديعوت أحرنوت» فقد تم إخراج عدد من الجنود الذين يقاتلون بوحدات قتالية في غزة ولبنان لدواعٍ نفسية.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إن مزيداً من حالات الانتحار ومضاعفات ما بعد الصدمة جرى تسجيلها في صفوف الجنود العائدين من القتال في غزة.
ونقلت الصحيفة «روايات تصف هول ما عايشه الجنود الإسرائيليون في غزة»، وذكرت أن الناجين من الموت متخوفون من استدعائهم مرة أخرى للقتال مع توسع الحرب إلى لبنان.
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