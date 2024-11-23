120 شهيدا في 7 مجازر إسرائيلية في غزة خلال 48 ساعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
غزة - الوكالات: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 120 شهيدا، و205 إصابات، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.
وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن من بين الشهداء سبعة أفراد من عائلة واحدة تعرض منزلها للقصف ليلا في حي الزيتون بمدينة غزة. ولقي الباقون حتفهم في غارات إسرائيلية منفصلة في وسط وجنوب غزة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في قطاع غزة إلى 44 , 176 شهيدا، منذ السابع من أكتوبر 2023. وأضافت، أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها، إلى 104 , 473، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.
وقال مسعفون فلسطينيون أن المجازر شملت قصف مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، مما أدى إلى إصابة أفراد من طاقمه الطبي وإلحاق أضرار بالمعدات.
وقال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، وهو أحد المرافق الطبية الثلاثة التي تعمل بالكاد بالطرف الشمالي لقطاع غزة، قال إن القصف الإسرائيلي المستمر يهدف على ما يبدو إلى إجبار موظفي المستشفى على إخلائه، وهو الأمر الذي يرفضونه منذ بدء التوغل.
وقال في بيان «استهدف القصف بصورة مباشرة مدخل الاستقبال والطوارئ عدة مرات أمس (الجمعة) من بعد الظهر وحتى منتصف الليل»، مضيفا أن 12 من الأطباء وأطقهم التمريض أصيبوا.
وأشار إلى أن القصف تسبب أيضا في أضرار كبيرة أدت إلى توقف مولد الكهرباء وشبكة الأوكسجين وإمدادات المياه.
الى ذلك أعلن الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة مساء أمس أن إحدى الرهائن الإسرائيليات لدى القسام قتلت في شمال قطاع غزة.
وقال أبو عبيدة في تغريدة «بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو، تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة» بدون إعطاء مزيد من التفاصيل. وأضاف «لا يزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت معها».
وحمل الناطق باسم القسام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته «المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى» المحتجزين في غزة.
وحذّر أبو عبيدة من أنه «على العدو أن يستعد للتعامل مع معضلة اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع وبسبب استشهاد بعض الآسرين»، في إشارة للعدوان الإسرائيلي المتواصل والذي يترافق مع قصف جوي ومدفعي عنيف منذ أكثر من شهر في شمال قطاع غزة.
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