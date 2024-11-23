120 شهيدا في 7 مجازر إسرائيلية في غزة خلال 48 ساعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الشهداء‭ ‬سبعة‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة‭ ‬تعرض‭ ‬منزلها‭ ‬للقصف‭ ‬ليلا‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الزيتون‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‭. ‬ولقي‭ ‬الباقون‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬منفصلة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬وجنوب‭ ‬غزة‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬أمس،‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬جراء‭ ‬عدوان‭ ‬الاحتلال‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬شعبنا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬44 , 176‭ ‬شهيدا،‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬وأضافت،‭ ‬أن‭ ‬حصيلة‭ ‬المصابين‭ ‬ارتفعت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها،‭ ‬إلى‭ ‬104 , 473،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬آلاف‭ ‬الضحايا‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬وفي‭ ‬الطرقات،‭ ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬طواقم‭ ‬الإنقاذ‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‭.‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬أن‭ ‬المجازر‭ ‬شملت‭ ‬قصف‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬طاقمه‭ ‬الطبي‭ ‬وإلحاق‭ ‬أضرار‭ ‬بالمعدات‭. ‬

وقال‭ ‬حسام‭ ‬أبو‭ ‬صفية‭ ‬مدير‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬المرافق‭ ‬الطبية‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالكاد‭ ‬بالطرف‭ ‬الشمالي‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬يهدف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬إلى‭ ‬إجبار‭ ‬موظفي‭ ‬المستشفى‭ ‬على‭ ‬إخلائه،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يرفضونه‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التوغل‭. ‬

وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬استهدف‭ ‬القصف‭ ‬بصورة‭ ‬مباشرة‭ ‬مدخل‭ ‬الاستقبال‭ ‬والطوارئ‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬أمس‭ (‬الجمعة‭) ‬من‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬وحتى‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬وأطقهم‭ ‬التمريض‭ ‬أصيبوا‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬تسبب‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬أضرار‭ ‬كبيرة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬توقف‭ ‬مولد‭ ‬الكهرباء‭ ‬وشبكة‭ ‬الأوكسجين‭ ‬وإمدادات‭ ‬المياه‭. ‬

الى‭ ‬ذلك‭ ‬أعلن‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬أبو‭ ‬عبيدة‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬الرهائن‭ ‬الإسرائيليات‭ ‬لدى‭ ‬القسام‭ ‬قتلت‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬عبيدة‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬الاتصال‭ ‬المنقطع‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬مع‭ ‬مجاهدين‭ ‬مكلفين‭ ‬بحماية‭ ‬أسرى‭ ‬للعدو،‭ ‬تبين‭ ‬مقتل‭ ‬إحدى‭ ‬أسيرات‭ ‬العدو‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تتعرض‭ ‬لعدوان‭ ‬صهيوني‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬بدون‭ ‬إعطاء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الخطر‭ ‬محدقا‭ ‬بحياة‭ ‬أسيرة‭ ‬أخرى‭ ‬كانت‭ ‬معها‮»‬‭.

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وحمل‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬القسام‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬وحكومته‭ ‬‮«‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‭ ‬عن‭ ‬حياة‭ ‬الأسرى‮»‬‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وحذّر‭ ‬أبو‭ ‬عبيدة‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬على‭ ‬العدو‭ ‬أن‭ ‬يستعد‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬معضلة‭ ‬اختفاء‭ ‬جثث‭ ‬أسراه‭ ‬القتلى‭ ‬بسبب‭ ‬التدمير‭ ‬الواسع‭ ‬وبسبب‭ ‬استشهاد‭ ‬بعض‭ ‬الآسرين‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬للعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬والذي‭ ‬يترافق‭ ‬مع‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬ومدفعي‭ ‬عنيف‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬