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السفارة البريطانية لفتة الوفاء والإنسانية

11/23/2024 7:07:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لست‭ ‬وحدي،‭ ‬ولكني‭ ‬أثق‭ ‬بأن‭ ‬الأكثرية‭ ‬منّا‭ ‬تأسره‭ ‬لفتات‭ ‬الوفاء‭ ‬والإنسانية‭ ‬التي‭ ‬يشاهدها‭ ‬بين‭ ‬الآخرين‭ ‬أو‭ ‬تحدُث‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أحبّته،‭ ‬وتتزايد‭ ‬قيمة‭ ‬هذه‭ ‬اللفتة‭ ‬إن‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رموز‭ ‬كبرى‭ ‬لها‭ ‬مكانتها‭ ‬وتعتبر‭ ‬قدّوة‭ ‬يُحتذى‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الآخرين‭.‬

واسمحوا‭ ‬لي‭ - ‬خارجاً‭ ‬عن‭ ‬النص‭ ‬ومن‭ ‬باب‭ ‬التشبيه‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المثال‭ ‬المعاصر‭ ‬للتذكير‭ ‬بهشاشة‭ ‬بعض‭ ‬الفئات‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ - ‬التذكير‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬مشاهير‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعية‭ ‬باعتبارهم‭ ‬مثالا‭ ‬وقدوة‭ ‬لفئة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬وحجم‭ ‬انقياد‭ ‬الجماهير‭ ‬لسلوكهم‭ ‬ومدى‭ ‬تأثيرهم‭ ‬على‭ ‬فكرهم‭ ‬وسلوكهم‭.‬

ولكن‭ ‬موضوعي‭ ‬أكبر‭ ‬وأكثر‭ ‬رُقيّاً‭ ‬من‭ ‬مثالي‭ ‬السابق،‭ ‬باعتباره‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬وقيادات‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأفراد،‭ ‬فقد‭ ‬تشرفت‭ ‬مؤخراً‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬السفارة‭ ‬البريطانية‭ ‬لحضور‭ ‬احتفاليتها‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬مولد‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬ملك‭ ‬بريطانيا‭.‬

وأعلم‭ ‬وتعلمون‭ ‬بحجم‭ ‬العلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وبين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إذ‭ ‬يجمعهما‭ ‬تاريخ‭ ‬عريق‭ ‬بدأ‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر،‭ ‬قامت‭ ‬فيها‭ ‬بريطانيا‭ ‬العظمى‭ ‬بتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬لمياه‭ ‬الخليج‭ ‬وللدول‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬ضفافة‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬البحرين،‭ ‬ثم‭ ‬توطدت‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬لتتوج‭ ‬باتفاقية‭ ‬صداقة‭ ‬وعلاقات‭ ‬اقتصادية،‭ ‬سياسية‭ ‬واجتماعية‭ ‬عميقة‭ ‬بين‭ ‬الحكومتين‭ ‬وشعبيهما‭.‬

‭ ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬العلاقات‭ ‬الشعبية،‭ ‬ما‭ ‬زلت‭ ‬أذكر‭ ‬جدّي‭ (‬بوعيسى‭) ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬وهو‭ ‬يخاطبنا‭ ‬بلغته‭ ‬الإنجليزية‭ ‬التي‭ ‬ينطقها‭ ‬بلكنة‭ ‬أهلها‭ ‬والتي‭ ‬تعلمها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬في‭ (‬اليبل‭) ‬وفقاً‭ ‬لتعبيره،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬الذي‭ ‬تركوا‭ ‬مهنة‭ ‬الغوص‭ ‬ليلتحق‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬الثلث‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬وأذكر‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬إنسانية‭ ‬وانضباط‭ ‬مسؤولهم‭ ‬الإنجليزي‭ ‬حينها‭.‬

ولعل‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية‭ ‬هو‭ ‬مهمة‭ ‬السياسيين‭ ‬ولكنني‭ ‬أتناولها‭ ‬كفرد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الشعب،‭ ‬وليس‭ ‬بخافٍ‭ ‬بأن‭ ‬بريطانيا‭ ‬هي‭ ‬دولة‭ ‬سقف‭ ‬الحريات‭ ‬المرتفع‭ ‬جداً‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬باعتباره‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬وثقافة‭ ‬يمارسها‭ ‬الشعب‭ ‬والحكومة،‭ ‬بحكم‭ ‬قِدم‭ ‬نشأة‭ ‬الدولة‭ ‬وامتدادها‭ ‬الجغرافي‭ ‬وعراقة‭ ‬التجربة‭ ‬وثرائها‭ ‬التاريخي‭ ‬والسياسي‭ ‬والإنساني‭.‬

وعودة‭ ‬لموضوعي‭ ‬وهو‭ ‬مجريات‭ ‬حفل‭ ‬ذكرى‭ ‬مولد‭ ‬جلالة‭ ‬ملك‭ ‬بريطانيا،‭ ‬إذ‭ ‬أحببت‭ ‬لفتة‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬أليستر‭ ‬لونج،‭ ‬والذي‭ ‬بدأها‭ ‬بأننا‭ ‬قد‭ ‬اعتدنا‭ ‬لسنوات‭ ‬طوال‭ ‬أن‭ ‬نحتفل‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاد‭ ‬الملكة‭ (‬ TheQueen ‭) ‬وأمر‭ ‬جديد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬يتغيّر‭ ‬حرف‭ (‬ Q ‭) ‬إلى‭ ‬حرف‭ (‬ K ‭) ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الملك‭ (‬ The ‭ ‬ King ‭) ‬وأتبع‭ ‬ذلك‭ ‬استذكاراً‭ ‬أنيقاً‭ ‬لجلالة‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭
‬اليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬ارتبطت‭ ‬بكل‭ ‬تفاصيل‭ ‬التطور‭ ‬والتحديث‭ ‬المعاصر‭ ‬للمملكة‭ ‬وللدول‭ ‬التي‭ ‬تربطها‭ ‬بها‭ ‬علاقات‭ ‬مباشرة،‭ ‬متوّجاً‭ ‬هذا‭ ‬الاستذكار‭ ‬بحضور‭ ‬صوت‭ ‬جلالتها‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬التسجيلي‭ ‬الذي‭ ‬تمّ‭ ‬عرضه‭ ‬في‭ ‬الاحتفال،‭ ‬والتوديع‭ ‬الصادق‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬مولد‭ ‬الملك،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬بأن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬اللفتة‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬الترابط‭ ‬بين‭ ‬الشعب‭ ‬والحكم‭ ‬وتعزز‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الأسرية‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬بأكمله‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬الابن‭ ‬لحاكمه،‭ ‬وتؤكد‭ ‬بأن‭ ‬الموت‭ ‬لا‭ ‬يُغيّب‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬أسهموا‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬واستطاعوا‭ ‬أن‭ ‬يكسبوا‭ ‬محبّة‭ ‬أبنائه،‭
‬لذا‭ ‬يحافظ‭ ‬الباقين‭ ‬على‭ ‬سيرة‭ ‬الراحلين‭ ‬ليكون‭ ‬ذلك‭ ‬عبرة‭ ‬ودرساً‭ ‬للأجيال‭ ‬بأن‭ ‬ذاكرة‭ ‬الُمحبّ‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬وبأن‭ ‬الحب‭ ‬يرتبط‭ ‬دائماً‭ ‬بالعطاء‭ ‬وبالإحسان‭
‬وبالإنسانية‭.‬

ومن‭ ‬المعلوم‭ ‬بأن‭ ‬علاقة‭ ‬البريطانيين‭ ‬بملكتهم‭ ‬سابقا‭ ‬وملكهم‭ ‬حاليّاً‭ ‬هي‭ ‬علاقة‭ ‬تكاملية‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬بكل‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل،‭ ‬وبأن‭ ‬الاحتفاء‭ ‬برموز‭ ‬الحكم‭ ‬هو‭ ‬ديدن‭ ‬البريطانيين‭ ‬حكومة‭ ‬وشعباً،‭ ‬وكانت‭ ‬الملكة‭ ‬بشخصها‭ ‬تشهد‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفاء‭ ‬والتقدير‭ ‬أثناء‭ ‬بقائها‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬فهنيئاً‭ ‬لها‭ ‬وطابت‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬والموت‭.‬

وفيما‭ ‬يخصّني‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬اللفتة‭ ‬المُخلصة،‭ ‬قد‭ ‬دفعتني‭ ‬إلى‭ ‬استدعاء‭ ‬فكرة‭ ‬مُستقاة‭ ‬منها،‭ ‬لطالما‭ ‬كانت‭ ‬تراودني‭ ‬وأعلم‭ ‬أيضاً‭ ‬بأنها‭ ‬تراود‭ ‬الكثير‭ ‬منكم،‭ ‬وهي‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الجميل‭ ‬أن‭ ‬نحتفي‭ ‬بذكر‭ ‬من‭ ‬أسهموا‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬ونهضة‭ ‬ورفعة‭ ‬الأوطان‭ ‬وتكريم‭ ‬ذكراهم‭ ‬بعد‭ ‬رحيلهم‭ ‬ولا‭ ‬نتركهم‭ ‬للنسيان‭ ‬يطويهم،‭ ‬ولكن‭ ‬يبقى‭ ‬الأجمل‭ ‬دائماً‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬نحتفي‭ ‬بذكرهم‭ ‬ومنجزاتهم‭ ‬معهم‭ ‬ما‭ ‬داموا‭ ‬أحياء‭ ‬بيننا‭. ‬


Hanadi ‭_‬ aljowder@hotmail ‭.‬ com

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